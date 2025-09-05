まちが劇場に！ ９月13日から15日　TOYAMAまちなか音楽祭開催

株式会社北日本新聞社

北日本新聞社などでつくる「とやままちなかグルーヴ実行委員会」は、富山のまちなかを音楽で彩るイベント「TOYAMAまちなか音楽祭」を9月13～15日に開催します。昨年同様、複数の会場でさまざまな音楽イベントが展開されます。聴くもよし、奏でるもよし、ぜひみんなで参加しよう！

■日時：2025年9月13日(土)/14日(日)/15日(月・祝) 3日間開催

■場所：オーバード・ホール 大ホール/中ホール/富山駅北口駅前広場/南北自由通路/キャニオンストリート/富山市民プラザ

詳細はウェブサイトや公式X(旧Twitter)でも随時発表！

HP：https://toyama-m-fes.com/

公式X：＠machinakagroove

スペシャルゲストステージ

◎ブルー・ウインド・ハーモニー コンサート

富山市内の中学校や高校の吹奏楽部、社会人の演奏ステージ。特別ゲストとして海上自衛隊舞鶴音楽隊が出演！吹奏楽部と舞鶴音楽隊のコラボレーションステージも必見です。

【日程】

2025年9月15日（月・祝）

【時間】

１.10：00～14：45

【出演】富山第一高等学校、呉羽中学校、富山工業高等学校、北部中学校、八尾高等学校、富山南高等学校、富山北部高等学校、八尾中学校、toiro、なんと！、新庄中学校(順不同)

２.15：00～17：00

【出演】海上自衛隊 舞鶴音楽隊

【会場】

オーバード・ホール 大ホール

【入場】

入場無料、事前申込不要

海上自衛隊舞鶴音楽隊

◎細川千尋 JAZZピアノライブ

富山出身のジャズピアニスト、細川千尋によるスペシャルライブ。ジャズスタンダード、ミュージカル、映画音楽、オリジナル曲などを情熱的に演奏します。

【日程】

2025年9月15日（月・祝）

【時間】

１.17：30～18：30

【会場】

オーバード・ホール 中ホール

【入場】

入場無料、要事前申込、全席自由

申込はこちら(https://docs.google.com/forms/d/1PGtakiDHJe3celr5ou2LhQn7jlEltKFygZ4YhN8SelA/viewform?edit_requested=true)

細川千尋

【9月13日（土）】

◎とやまアンサンブルシリーズ vol.2 ジョイントコンサート

【日時】

9月13日(土)15:00～

【会場】

富山市民プラザ アンサンブルホール（富山市牛島町9-28）

【入場】

要招待券／全席自由／招待券にて入場

※招待券は、アスネットカウンターか北日本新聞プレイガイド

【問合】

とやま音楽文化協会 松下 電話076（462）3664

【9月14日（日）】

◎ブラス＆ハーモニー スペシャルコンサート

富山市消防音楽隊と富山県警察音楽隊によるスペシャルコンサート。ポップス、映画音楽の人気曲とカラーガードの演技で観て、聴いて、楽しめるステージを華やかに彩ります。

【日程】

9月14日（日）

【時間】

１.14:00～14:50 【出演】富山市消防音楽隊

２.15:00～15:50 【出演】富山県警察音楽隊

【会場】

オーバード・ホール 大ホール

【入場】

入場無料、事前申込不要

◎ハートフル オーケストラコンサート / 弦楽器体験コーナー

富山市消防音楽隊富山県警察音楽隊

桐朋学園アカデミーの学生と富山シティフィルハーモニー管弦楽団はぞれぞれ美しい音色を奏でます。心ふるえるハーモニーに包まれるひとときをお楽しみください。

２つのコンサートの合間には、桐朋学園アカデミー生がサポートしながら実際に楽器に触れ、演奏できる「弦楽器体験コーナー」も！

【日程】

9月14日（日）

【時間】

１.11:00～12:00 【出演】桐朋学園オーケストラ・アカデミー

２.12:30～13:30 【出演】富山シティフィルハーモニー管弦楽団

★12:00～12:30 弦楽器体験コーナー（会場はロビー）

【会場】

オーバード・ホール 中ホール

【入場】

入場無料、事前申込不要

【9月15日（月・祝）】

◎マーチングパレード

ヴァイオリン/小牧麻唯果、ヴィオラ/関桃、オーボエ/伊庭優希、クラリネット/椿秀隆、コントラバス/樋口琴音、チェロ/小松みゆう、ファゴット/西堀健祐、フルート/齋藤華香、ホルン/脇山純名富山シティフィルハーモニー管弦楽団

奥田ジュニアマーチングバンドによる華やかなパレード。

【日程】

9月15日（月・祝）

【時間】

10:00～10:30 【出演】奥田ジュニアマーチングバンド

【会場】

富山駅 北口駅前広場～ キャニオンストリート

奥田ジュニアマーチングバンド

【9月14日（日）＆15日（月・祝）】

◎えきなかミュージック

ピアニストが次々と演奏を連ねる「ピアニストリート」に加え、自分で自由にストリートピアノが演奏できる「えきなか」の恒例企画。今年も開催！

えきなかPianistreet（ピアニストリート）

【日時】

9月14日（日）11:00～13:30 / 14:00～16:00

【出演】薮下将司・大塚彩香、高尾静佳・瀬上純令、丸山美由紀、久保吉慶、玉城鈴愛、角田早織、【amica】高桑とも子・福原也草、【CozyTrio】コージートリオ/石山友紀・ミスターN・巌寺華子、中田 夢菜、平明穂、亀田乃彩、塚田尚吾・和久井映見





9月15日（月・祝）11:00～13:30 / 14:00～16:00

【出演】Pianoデュオ「スール」森千紘・森弓花、【メロディ パレット】伊藤美恭、【メロディ パレット】安藤月乃、【メロディ パレット】綿貫結月、【メロディ パレット】楠ひなた、【メロディ パレット】山岸香凛、【メロディ パレット】前川昊奈、開口凛花、浅尾芽生、宇井悠輔、大森三久、薮下将司、中川歩美、【ぽろろん会】趣味のピアノサークルぽろろん会メンバー、近藤洋平・星野いずみ、西田光輝、こーや/Koya

みんなで弾こう！えきなかストリートピアノ

【日時】

9月14日（日）・15日（月・祝） 9:00～10:55 / 16:00～16:55

【会場】

いずれも富山駅 南北自由通路

えきなかPianistreetえきなかストリートピアノ

楽器体験会 in オーバード・ホール

管楽器、電子ドラムなど多彩な楽器に触れて体験できるコーナー

【日時】

9月14日（日）、9月15日（月・祝）

いずれも 11:00～16:00

【会場】

オーバード・ホール 1F 市民ロビー

パフォーマンスステージ〈無料催事〉/キッチンカースペース/協賛社ブース

【日時】

9月14日（日）、9月15日（月・祝）いずれも 10:00～16:00

【会場】

富山駅 北口駅前広場

さまざまな団体が多彩なパフォーマンスを披露するほか、キッチンカーでも楽しめます。富山ダイハツ販売による新型ムーヴの展示なども。

にぎわう飲食ブースステージイベント（写真は昨年のもの）ストリートドラマー・リエイ

【出演】ストリートドラマー・リエイ、パフォまちライセンス登録アーティスト、キッズダンス、富山市内中学吹奏楽部（15日）、富山ダイハツ販売ブース（15日）、働く車ブース、キッチンカーなど

★パフォまちライセンス登録アーティストからの参加：岡崎蓮次郎、匂い蜂 河合良、7210Zo、AneMone、未来（ミク）、ハマたくバンド

★キッズダンス参加団体：シャイニングキッズ、スタジオブギーダウン、DanceStudioLOOP、KCSストリートダンススクール、ダンスラボ玄、プリティキッズ＆アイスエピック

★富山市内中高校吹奏楽部参加校：呉羽中学校、新庄中学校

【主催】

TOYAMAまちなか音楽祭実行委員会、富山市、富山市民文化事業団

【協力】

（公社）日本吹奏楽指導者協会 富山県部会、桐朋オーケストラ・アカデミー

【問い合わせ】

TOYAMAまちなか音楽祭実行委員会

北日本新聞社メディアビジネス局内

〒930-0094 富山市安住町2-14

TEL.076-445-3326（平日 9:00 - 17:00）

※イベントの内容や時間等は変更となる場合がございます。