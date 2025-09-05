まちが劇場に！ ９月13日から15日 TOYAMAまちなか音楽祭開催
北日本新聞社などでつくる「とやままちなかグルーヴ実行委員会」は、富山のまちなかを音楽で彩るイベント「TOYAMAまちなか音楽祭」を9月13～15日に開催します。昨年同様、複数の会場でさまざまな音楽イベントが展開されます。聴くもよし、奏でるもよし、ぜひみんなで参加しよう！
■日時：2025年9月13日(土)/14日(日)/15日(月・祝) 3日間開催
■場所：オーバード・ホール 大ホール/中ホール/富山駅北口駅前広場/南北自由通路/キャニオンストリート/富山市民プラザ
詳細はウェブサイトや公式X(旧Twitter)でも随時発表！
HP：https://toyama-m-fes.com/
公式X：＠machinakagroove
スペシャルゲストステージ◎ブルー・ウインド・ハーモニー コンサート
富山市内の中学校や高校の吹奏楽部、社会人の演奏ステージ。特別ゲストとして海上自衛隊舞鶴音楽隊が出演！吹奏楽部と舞鶴音楽隊のコラボレーションステージも必見です。
【日程】
2025年9月15日（月・祝）
【時間】
１.10：00～14：45
【出演】富山第一高等学校、呉羽中学校、富山工業高等学校、北部中学校、八尾高等学校、富山南高等学校、富山北部高等学校、八尾中学校、toiro、なんと！、新庄中学校(順不同)
２.15：00～17：00
【出演】海上自衛隊 舞鶴音楽隊
【会場】
オーバード・ホール 大ホール
【入場】
入場無料、事前申込不要
海上自衛隊舞鶴音楽隊
◎細川千尋 JAZZピアノライブ
富山出身のジャズピアニスト、細川千尋によるスペシャルライブ。ジャズスタンダード、ミュージカル、映画音楽、オリジナル曲などを情熱的に演奏します。
【日程】
2025年9月15日（月・祝）
【時間】
１.17：30～18：30
【会場】
オーバード・ホール 中ホール
【入場】
入場無料、要事前申込、全席自由
申込はこちら(https://docs.google.com/forms/d/1PGtakiDHJe3celr5ou2LhQn7jlEltKFygZ4YhN8SelA/viewform?edit_requested=true)
細川千尋
【9月13日（土）】
◎とやまアンサンブルシリーズ vol.2 ジョイントコンサート
【日時】
9月13日(土)15:00～
【会場】
富山市民プラザ アンサンブルホール（富山市牛島町9-28）
【入場】
要招待券／全席自由／招待券にて入場
※招待券は、アスネットカウンターか北日本新聞プレイガイド
【問合】
とやま音楽文化協会 松下 電話076（462）3664
【9月14日（日）】
◎ブラス＆ハーモニー スペシャルコンサート
富山市消防音楽隊と富山県警察音楽隊によるスペシャルコンサート。ポップス、映画音楽の人気曲とカラーガードの演技で観て、聴いて、楽しめるステージを華やかに彩ります。
【日程】
9月14日（日）
【時間】
１.14:00～14:50 【出演】富山市消防音楽隊
２.15:00～15:50 【出演】富山県警察音楽隊
【会場】
オーバード・ホール 大ホール
【入場】
入場無料、事前申込不要
富山市消防音楽隊
富山県警察音楽隊
◎ハートフル オーケストラコンサート / 弦楽器体験コーナー
桐朋学園アカデミーの学生と富山シティフィルハーモニー管弦楽団はぞれぞれ美しい音色を奏でます。心ふるえるハーモニーに包まれるひとときをお楽しみください。
２つのコンサートの合間には、桐朋学園アカデミー生がサポートしながら実際に楽器に触れ、演奏できる「弦楽器体験コーナー」も！
【日程】
9月14日（日）
【時間】
１.11:00～12:00 【出演】桐朋学園オーケストラ・アカデミー
２.12:30～13:30 【出演】富山シティフィルハーモニー管弦楽団
★12:00～12:30 弦楽器体験コーナー（会場はロビー）
【会場】
オーバード・ホール 中ホール
【入場】
入場無料、事前申込不要
ヴァイオリン/小牧麻唯果、ヴィオラ/関桃、オーボエ/伊庭優希、クラリネット/椿秀隆、コントラバス/樋口琴音、チェロ/小松みゆう、ファゴット/西堀健祐、フルート/齋藤華香、ホルン/脇山純名
富山シティフィルハーモニー管弦楽団
【9月15日（月・祝）】
◎マーチングパレード
奥田ジュニアマーチングバンドによる華やかなパレード。
【日程】
9月15日（月・祝）
【時間】
10:00～10:30 【出演】奥田ジュニアマーチングバンド
【会場】
富山駅 北口駅前広場～ キャニオンストリート
奥田ジュニアマーチングバンド
【9月14日（日）＆15日（月・祝）】
◎えきなかミュージック
ピアニストが次々と演奏を連ねる「ピアニストリート」に加え、自分で自由にストリートピアノが演奏できる「えきなか」の恒例企画。今年も開催！
えきなかPianistreet（ピアニストリート）
【日時】
9月14日（日）11:00～13:30 / 14:00～16:00
【出演】薮下将司・大塚彩香、高尾静佳・瀬上純令、丸山美由紀、久保吉慶、玉城鈴愛、角田早織、【amica】高桑とも子・福原也草、【CozyTrio】コージートリオ/石山友紀・ミスターN・巌寺華子、中田 夢菜、平明穂、亀田乃彩、塚田尚吾・和久井映見
9月15日（月・祝）11:00～13:30 / 14:00～16:00
【出演】Pianoデュオ「スール」森千紘・森弓花、【メロディ パレット】伊藤美恭、【メロディ パレット】安藤月乃、【メロディ パレット】綿貫結月、【メロディ パレット】楠ひなた、【メロディ パレット】山岸香凛、【メロディ パレット】前川昊奈、開口凛花、浅尾芽生、宇井悠輔、大森三久、薮下将司、中川歩美、【ぽろろん会】趣味のピアノサークルぽろろん会メンバー、近藤洋平・星野いずみ、西田光輝、こーや/Koya
みんなで弾こう！えきなかストリートピアノ
【日時】
9月14日（日）・15日（月・祝） 9:00～10:55 / 16:00～16:55
【会場】
いずれも富山駅 南北自由通路
えきなかPianistreet
えきなかストリートピアノ
楽器体験会 in オーバード・ホール
管楽器、電子ドラムなど多彩な楽器に触れて体験できるコーナー
【日時】
9月14日（日）、9月15日（月・祝）
いずれも 11:00～16:00
【会場】
オーバード・ホール 1F 市民ロビー
パフォーマンスステージ〈無料催事〉/キッチンカースペース/協賛社ブース
【日時】
9月14日（日）、9月15日（月・祝）いずれも 10:00～16:00
【会場】
富山駅 北口駅前広場
さまざまな団体が多彩なパフォーマンスを披露するほか、キッチンカーでも楽しめます。富山ダイハツ販売による新型ムーヴの展示なども。
にぎわう飲食ブース
ステージイベント（写真は昨年のもの）
ストリートドラマー・リエイ
【出演】ストリートドラマー・リエイ、パフォまちライセンス登録アーティスト、キッズダンス、富山市内中学吹奏楽部（15日）、富山ダイハツ販売ブース（15日）、働く車ブース、キッチンカーなど
★パフォまちライセンス登録アーティストからの参加：岡崎蓮次郎、匂い蜂 河合良、7210Zo、AneMone、未来（ミク）、ハマたくバンド
★キッズダンス参加団体：シャイニングキッズ、スタジオブギーダウン、DanceStudioLOOP、KCSストリートダンススクール、ダンスラボ玄、プリティキッズ＆アイスエピック
★富山市内中高校吹奏楽部参加校：呉羽中学校、新庄中学校
【主催】
TOYAMAまちなか音楽祭実行委員会、富山市、富山市民文化事業団
【協力】
（公社）日本吹奏楽指導者協会 富山県部会、桐朋オーケストラ・アカデミー
【問い合わせ】
TOYAMAまちなか音楽祭実行委員会
北日本新聞社メディアビジネス局内
〒930-0094 富山市安住町2-14
TEL.076-445-3326（平日 9:00 - 17:00）
※イベントの内容や時間等は変更となる場合がございます。