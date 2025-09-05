藤川千愛9/10に新曲「誰も言ってくれないから」をデジタルリリース

日本コロムビア株式会社

シンガーの藤川千愛が、9月10日にデジタルシングル「誰も言ってくれないから」をリリースすることが発表された。

藤川千愛が「君は君のままでいい」と歌いかける本作は、辛いときにそっと寄り添ってくれるような、静かな強さと優しさに満ちた楽曲。既にライブでもたびたび披露されリリースが待ち望まれていた、藤川千愛らしさが凝縮された一曲となっている。

本楽曲について藤川は「もしこの曲を聴いてくれた人が落ち込んでいたり、孤独を感じていたら――少しでもその心を軽くできたら嬉しいです」とコメントしている。

藤川は10月4日（土）に台湾での初の公演となるワンマンライブを開催。チケットは既にソールドアウトを記録している。今年は上海、香港でのワンマンライブも大成功に収めたほか、8月にはドイツのマンハイムで開催されたヨーロッパ最大規模のアニメコンベンション「AnimagiC 2025」にも出演し、海外での活動も精力的に行っている。

NEW！【リリース情報】

■デジタルシングル「誰も言ってくれないから」

2025.9.10（水）リリース

▼サブスク事前予約リンク

https://ChiaiFujikawa.lnk.to/daremo

NEW！【藤川千愛 コメント】

この曲は、“自分で自分を励ますための歌”です。

どれだけ頑張っていても、『大丈夫？』『よくやってるよ』って言葉をもらえないことってありますよね。そういう時ほど小さなひと言が欲しかったり、実はしんどかったりする。私自身もそうでした。

だからこそ、この曲では “誰も言ってくれないなら、自分で自分に言ってあげよう” という想いを込めています。泣いてもいいし、逃げてもいい。うまく笑えなくても、今日をちゃんと生き抜いたこと自体がすごいことなんだって。

もしこの曲を聴いてくれた人が落ち込んでいたり、孤独を感じていたら――少しでもその心を軽くできたら嬉しいです。

そして最後には“君が君に言ってあげてほしい”と歌っています。自分を責めるんじゃなく、自分に優しくできるきっかけになってくれたらいいなと思っています。

藤川千愛

【ライブ/イベント 出演情報】

◎10/4（土）【SOLD OUT】

FUJIKAWA CHIAI LIVE TOUR 2025 in TAIPEI（台湾）

会場: 台湾・CLAPPER STUDIO

https://reurl.cc/4L0bEX

<イベント出演>

◎10/26(日)

斑尾アニフェス 2025

会場: 斑尾高原スキー場 ＆ 斑尾高原ホテル

https://anifes-madarao.com/

【プロフィール】

藤川千愛 Fujikawa Chiai

1995年6月6日生まれ 岡山県井原市出身

日常の鬱憤や葛藤から恋心までを独自のユニークな視点で歌い、YouTubeの総再生は1.5億回を超える令和デビューのシンガー。

2018年11月に開催されたアコースティックライブにてデビュー。2019年5月に1stアルバム『ライカ』をリリースすると、iTunesアルバムランキング２位、オリコンデイリーチャート１位、Billboard週間チャート７位に輝き、以降最新ミニアルバム『すみません、愛を落としたのですが…』を含む４枚のフルアルバム、3枚のミニアルバムをリリース。

ドラマ『科捜研の女』主題歌やアニメ『盾の勇者の成り上がり』『デジモンアドベンチャー:』『無能なナナ』『マイホームヒーロー』『聖剣学院の魔剣使い』主題歌、千鳥ノブが作詞した西日本豪雨災害への復興ソング『あの日あの時』など話題曲を多数担当する。また2020年には、BUCK-TICKトリビュートアルバムへ参加するなど、エンタメから国内音楽シーンの重鎮まで、さまざまな交わりの中で自身の「歌」を高めている。

【関連リンク】

オフィシャルサイト： https://fujikawachiai.com/

藤川千愛 X： https://x.com/fujikawachiai

藤川千愛 スタッフX： https://x.com/chiai_staff

藤川千愛 Instagram： https://www.instagram.com/fujikawa_chiai/

藤川千愛 TikTok： https://www.tiktok.com/@fujikawachiai.staff

藤川千愛 Facebook： https://www.facebook.com/FujikawaChiai.Official/

YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@fujikawa_chiai