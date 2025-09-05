【TCIC Innovation Program】『サステナブルなゲームスタジオのつくり方 ― NY×TOKYO、起業とコミュニティから考える』を9月24日(水)に開催！

東京コンテンツインキュベーションセンター

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木英樹 以下、ツクリエ）が東京都から受託運営する東京コンテンツインキュベーションセンター（以下、TCIC）は世界で注目、拡大を続けるインディーゲームの持続可能な未来をテーマに、ニューヨークのインディーゲームコミュニティ「Gumbo」と、東京からPit-Step代表の御前氏が登壇するセッションイベントを開催します。起業とコミュニティの視点から、ゲームスタジオづくりのリアルを探ります。

詳細・申し込みはこちら(https://tcic-innovation-program0924.peatix.com)から

起業とコミュニティが拓く、未来のインディーゲームづくり

ゲーム業界は世界的に拡大を続けていますが、同時に「開発人材の不足」「労働環境の問題」「プレイヤー層の多様化に対応したコンテンツ開発」といった課題にも直面しています。



本プログラムでは、ニューヨークのインディーゲームコミュニティ 「Gumbo」と、東京で自社ゲーム開発を手がける Pit-Step代表・御前氏をゲストに迎え、起業現場でのリアルな経験、コミュニティを巻き込んだ取り組み、そしてグローバルに持続可能な経営を実現するためのヒントを、日米のゲストとともに探っていきます。

トークセッションに加え、開発者による インディーゲーム体験ゾーンも設置し、来場者のみなさんが直接作品を体験しながらクリエイターと交流できる場を用意します。

これからゲーム開発やパブリッシングで起業を目指す方にとって、サステナブルに活動を続けるための具体的な示唆が得られるはずです。

セッションでの知見に加え、ゲーム体験ゾーンではクリエイターとの直接の交流も可能です。

ぜひ未来のスタジオづくりに役立つ気づきを持ち帰ってください。

■プログラム(予定)

18:00 - 18:10 東京コンテンツインキュベーションセンター紹介

18:10 - 18:20 IGDA紹介 (ルーディムス株式会社 佐藤 氏)

18:20 - 18:50 GUMBO代表 Vinit Shah 氏 セッション 「持続可能なゲーム開発者集団の構築方法」

18:50 - 19:20 株式会社Pit-Step 代表取締役CEO 御前 純 氏 セッション

19:20 - 19:40 クロストーク (Vinit Shah氏 × 御前 純氏×佐藤氏)

19:40 - 20:30 歓談

御前氏が開発中のゲーム『NINJA CATS: Tactics』の体験コーナーも設置予定です。ぜひこの機会にご体験ください！

ゲストスピーカー

Vinit Shah 氏

The Gumbo Collective 代表

ニューヨーク市でインディーゲーム開発者のコミュニティを育成することに専念する501(c)(3)非営利団体「The Gumbo Collective」の代表。クリエイターが働き、コラボレーションできる場を提供し、競争の激しい市場で成功を支援するリソースと彼らをつなぐことをミッションとしている。

The Gumbo Collective について

The Gumbo Collective は、ニューヨーク市でインディーゲーム開発者のコミュニティを育成することに専念する 501(c)(3) 非営利団体です。私たちの使命は、これらのクリエイターが働き、コラボレーションできる場を提供すること、そして競争の激しい市場で成功を支援するリソースと彼らをつなぐことです。

公式サイトはこちら(https://gumbonyc.org/) (英語)

御前(みさき) 純 氏

株式会社Pit-Step 代表取締役CEO

大学在学中にVRソフトウェア開発に携わり、文部科学省のプログラムに採択・渡米した経験を持つ。アクセンチュアでAI・メタバースを活用した新規事業開発、戦略立案などを経験後、2021年に株式会社Pit-Stepを創業。経済産業省の起業家育成プログラムなどに採択。現在、音声認識・感情AIシステム搭載の育成ゲーム『NINJA CATS: Tactics』を開発中。本作は東京ゲームショウ2024のピッチイベントに選出されたほか、太秦NINJA PITCHでREDX賞を受賞。クラウドファンディングも成功させ、東京ゲームショウ2025への出展も決定しています。

公式サイトはこちら(https://pit-step.com/)

『NINJA CATS: Tactics』について

『NINJA CATS: Tactics』は、音声入力でネコ忍者を育てながら、クラシックなターン制バトルを楽しめる新感覚のシミュレーションRPGです。16タイプの性格診断をもとにしたキャラクターは、プレイヤーの声で成長し、信頼関係や強さが深まります。戦略だけでなく、言葉と絆が勝敗を左右する体験が待っています。

作品情報はこちら(https://store.steampowered.com/app/3554660/NINJA_CATS_Tactics/?l=japanese)

ゲストスピーカー兼ファシリテーター

佐藤 翔 氏

ルーディムス株式会社代表 / IGDA日本 正世話人

ゲーム、アニメ、マンガなどの日本発コンテンツの海外展開を支援するコンサルティング企業。GDCやDevcomなど、約20か国のゲーム産業カンファレンスで講演を行い、特に欧州や新興国で強い人脈を持つ。2021年に設立された日本唯一のゲームインキュベーションプログラム、indie Game incubator (iGi)の共同創設者・事務局長を務める。2024年発表の経済産業省主催の創風プログラムのアドバイザーにも就任。

2024年にIGDAアメリカ本体でインキュベーション作業部会を設立し議長に就任、60か国から100団体以上が加盟。インドやマレーシアなどのゲーム産業政策提言に関与。

公式サイトはこちら(https://www.ludimus.co.jp/)

IGDA日本について

世界最大規模のゲーム開発者向け非営利団体であるIGDA（International Game Developers Association）の日本支部。日本国内のゲーム開発者や関係者をつなぎ、交流や情報共有を促進するコミュニティとして活動。

公式サイトはこちら(https://www.igda.jp/)

■開催概要

日時 ：2025年9月24日(水) 18:00～20:30 （開場 17:30）

開催形式：リアル開催

会場 ：東京コンテンツインキュベーションセンター

（〒164-0012 東京都中野区本町2丁目46番1号中野坂上サンブライトツイン 14階）

定員 ：80名

参加費 ：無料

申込締切：2025年9月24日(水) 13:00

主催 ：東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）

協力 ：IGDA日本 SIG-Growth

■東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）とは

TCIC は、コンテンツ関連産業に特化した東京都の創業支援施設です。コンテンツ分野での創業支援、ハンズオン支援を通して、コンテンツ産業の集積地・情報発信地になることを目指し、都内のコンテンツ関連産業の活性化、ひいては日本のコンテンツ産業の振興に貢献してまいります。

https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/

■『TCIC SPACE』の参加者を募集中！

TCICでは、コンテンツ分野の起業家、クリエイターの方、コンテンツに関わる方などが集う承認制の

Facebookコミュニティを運営しております。

▼詳細・ご参加はこちら

https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/tcicSpace/

■ツクリエとは

「スタートアップサイドでいこう」

株式会社ツクリエは、事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。

起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。

https://tsucrea.com/

■本リリースに関するお問い合わせ

「東京コンテンツインキュベーションセンター」 運営事務局

住所：〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン14階

担当：岩本 浩治 / 薮崎 麻美

TEL： 03-3383-4616

E-Mail：info@tcic.metro.tokyo.lg.jp