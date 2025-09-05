健康で元気に暮らせる地域の健康づくりに貢献するため、エレコムが和歌山市へ血圧計を寄贈

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、2025年8月22日（金）に和歌山県和歌山市へ企業版ふるさと納税を活用し、180台の上腕式血圧計を寄贈したことをお知らせいたします。また、本取り組みに対して和歌山市より感謝状をいただきました。

（写真左から）和歌山市地方創生アドバイザー 株式会社トイトマ 代表取締役社長 山中 哲男様、当社 ヘルスケア事業部 執行役員 部長 医師 葉田 甲太、和歌山市 尾花 正啓 市長

寄贈の背景

当社は、「社会との共生」を1986年の創業時から、経営の根底に据えています。和歌山市様が基本目標として定める「誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち」の実現に向けて行う、健康で元気に暮らせる環境づくりや地域の健康づくりに共感し、企業版ふるさと納税の制度を活用する形で血圧計（計180台）を寄贈いたしました。

和歌山市 尾花 正啓 市長 コメント

この度、エレコム株式会社におかれましては、地域の健康づくり、元気に暮らせる環境づくりのために180台の血圧計の寄贈の申し出を賜り、厚くお礼申し上げます。また、本市の地方創生アドバイザーを担っていただいている山中さまにおいても、今般のご縁を繋いでいただき、心よりお礼申し上げます。

ご寄贈いただく物品は、国民健康保険の特定保健指導の利用者の増加や、地域包括支援センター、支所・連絡所といった地域における健康活動の拠点となる施設の利用促進のために活用させていただき、本市の基本目標の１つである「誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち」の実現に向け、住民の健康意識の向上に繋げていきたいと考えております。本当にありがとうございました。

エレコム ヘルスケア事業部 執行役員 部長 医師 葉田 甲太 コメント

エレコムは「Better being」をパーパスとし、パソコン周辺機器の提供を核に地域社会との共生や社会貢献にも力を入れています。このたび和歌山市様とのご縁をいただき、企業版ふるさと納税を活用して、上腕式血圧計を180台寄贈することとなりました。和歌山市の皆さまの健康増進や医療・福祉分野において、幅広く役立てていただければ幸いです。今回の寄贈が皆さまの健康管理や安心した生活の一助となることを願っています。

寄贈製品

製品名 ：上腕式血圧計

型番 ：HCM-AS02WH

URL ：https://www.elecom.co.jp/products/HCM-AS02WH.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一