愛知県の大村知事を日本ネーミング協会の太田光代特別顧問が表敬訪問しました！

一般社団法人 日本ネーミング協会

日本ネーミング大賞2025の「地域ソウルブランド部門」のフォーカスエリアに愛知県が選ばれました。

そこで、2025年9月３日に、日本ネーミング協会太田光代特別顧問(株式会社タイタン代表取締役)が

大村知事を表敬訪問しました。

大村知事に表敬訪問した際の様子（画像提供 愛知県）

日本ネーミング大賞2025のエントリーが始まりました。

応募概要は下記のとおりです。

■「日本ネーミング大賞 2025」応募概要 -------------------------------

・募集期間：2025 年 9 月 1 日（月）～10 月 １０ 日（金）

・発 表：202５ 年 12 月 １ 日（月）

・応募費用：5,500円（税込）＊1件（1部門）につき

＊地域ソウルブランド部門のフォーカスエリアは無料となります。

（202５年度は愛知県）

・応募方法：「日本ネーミング大賞」公式WEBサイトから応募

・応募対象：2024年10月1日から2025年9月30日までの間に、販売または提供されている

「商品名」「サービス名」「社名」等であり、そのネーミングは商標登録されている

こと。

＊募集の対象は、発売・発表の時期は関係なく、例えば、20年前に発売された商品

でも上記期間中に販売・提供されていれば、対象となります。

※商品名に限らず、商標登録されているネーミングであれば応募ができます。

・応募部門：部門1～5：業種により部門が異なります。

ルーキー部門：発売・発表から2年以内が対象（2023年10月1日以降、発売・発表）

地域ソウルブランド部門：地域限定等で愛されているネーミング

（2025年度は愛知県が対象）

・お問合せ：「日本ネーミング大賞2025」運営事務局

メール : support@j-naming-award.jp

電 話 : 03-6230-9130（平日 月～金 10：00～18：00）

詳しくは日本ネーミング大賞公式WEBサイトをご確認ください。

■「日本ネーミング大賞」概要 -------------------------------

「日本ネーミング大賞」は、ネーミングの重要 性を広く社会に発信することで、ネーミングの

「質と価値の向上」と「普及と啓蒙」を図り、 生活文化を豊かにし、産業の発展に寄与することを

目的に、賞賛すべき優れたネーミングを選出し、表彰を行う活動です。

第５回となった昨年は762件のネーミング候補の中から、大賞は 「晴れ風」、その他、優秀賞5点、

ルーキー 賞2点、地域ソウルブランド賞４点、審査委員特別賞３点、レジェンド賞４点が選出されま

した。

地域経済の活性化を図ることを目的とした 「地域ソウルブランド部門」のフォーカスエリアを今年度は

愛知県とさせていただきました。後援企業の皆様と盛り上げてまいります。

・目 的：ネーミングの重要性を広く社会に発信することでネーミングの質と価値の向上を

図り、産業の発展に寄与する。

・審査委員長 ：太田光（爆笑問題 ・ お笑い芸人）

・副審査委員長：黒川伊保子（一般社団法人日本ネーミング協会会長、株式会社 感性リサーチ

代表取締役、人工知能研究者）

・副審査委員長：岩永嘉弘（一般社団法人日本ネーミング協会名誉会長）

・特 別 顧 問：太田光代（株式会社タイタン 代表取締役）

・審 査 委 員：コピーライター、言語学者、クリエイティブディレクターら 計２８名

・主 催：一般社団法人日本ネーミング協会

・後 援：特許庁、日本アドバタイザーズ協会、日本広告業協会、

日本経済新聞社 メディアビジネス

・地 域 後 援：愛知県、愛知広告協会、FM AICHI、CBCテレビ、CBCラジオ、ZIP-FM、

中京テレビ放送株式、中部経済産業局、テレビ愛知、東海テレビ放送、

名古屋広告業協会、名古屋商工会議所、メ～テレ（五十音順）

・協 賛：カゴメディア、kiCk、新東通信、電通、東急エージェンシー、

明治アドエージェンシー、読売広告社（五十音順）

・協 力：新東通信スケッチ、Makuake、プレイブ

日本ネーミング大賞2024授賞式の様子。

■日本ネーミング協会概要 -------------------------------

名称 ：一般社団法人 日本ネーミング協会

所在地 ：東京都港区麻布台３丁目３－２７ 麻布台フラット 1F

設立 ：2018年11月13日

会長 ：黒川伊保子

URL ：https://naming.or.jp/