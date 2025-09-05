愛知県の大村知事を日本ネーミング協会の太田光代特別顧問が表敬訪問しました！
日本ネーミング大賞2025の「地域ソウルブランド部門」のフォーカスエリアに愛知県が選ばれました。
そこで、2025年9月３日に、日本ネーミング協会太田光代特別顧問(株式会社タイタン代表取締役)が
大村知事を表敬訪問しました。
大村知事に表敬訪問した際の様子（画像提供 愛知県）
日本ネーミング大賞2025のエントリーが始まりました。
応募概要は下記のとおりです。
■「日本ネーミング大賞 2025」応募概要 -------------------------------
・募集期間：2025 年 9 月 1 日（月）～10 月 １０ 日（金）
・発 表：202５ 年 12 月 １ 日（月）
・応募費用：5,500円（税込）＊1件（1部門）につき
＊地域ソウルブランド部門のフォーカスエリアは無料となります。
（202５年度は愛知県）
・応募方法：「日本ネーミング大賞」公式WEBサイトから応募
・応募対象：2024年10月1日から2025年9月30日までの間に、販売または提供されている
「商品名」「サービス名」「社名」等であり、そのネーミングは商標登録されている
こと。
＊募集の対象は、発売・発表の時期は関係なく、例えば、20年前に発売された商品
でも上記期間中に販売・提供されていれば、対象となります。
※商品名に限らず、商標登録されているネーミングであれば応募ができます。
・応募部門：部門1～5：業種により部門が異なります。
ルーキー部門：発売・発表から2年以内が対象（2023年10月1日以降、発売・発表）
地域ソウルブランド部門：地域限定等で愛されているネーミング
（2025年度は愛知県が対象）
・お問合せ：「日本ネーミング大賞2025」運営事務局
メール : support@j-naming-award.jp
電 話 : 03-6230-9130（平日 月～金 10：00～18：00）
詳しくは日本ネーミング大賞公式WEBサイトをご確認ください。
■「日本ネーミング大賞」概要 -------------------------------
「日本ネーミング大賞」は、ネーミングの重要 性を広く社会に発信することで、ネーミングの
「質と価値の向上」と「普及と啓蒙」を図り、 生活文化を豊かにし、産業の発展に寄与することを
目的に、賞賛すべき優れたネーミングを選出し、表彰を行う活動です。
第５回となった昨年は762件のネーミング候補の中から、大賞は 「晴れ風」、その他、優秀賞5点、
ルーキー 賞2点、地域ソウルブランド賞４点、審査委員特別賞３点、レジェンド賞４点が選出されま
した。
地域経済の活性化を図ることを目的とした 「地域ソウルブランド部門」のフォーカスエリアを今年度は
愛知県とさせていただきました。後援企業の皆様と盛り上げてまいります。
・目 的：ネーミングの重要性を広く社会に発信することでネーミングの質と価値の向上を
図り、産業の発展に寄与する。
・審査委員長 ：太田光（爆笑問題 ・ お笑い芸人）
・副審査委員長：黒川伊保子（一般社団法人日本ネーミング協会会長、株式会社 感性リサーチ
代表取締役、人工知能研究者）
・副審査委員長：岩永嘉弘（一般社団法人日本ネーミング協会名誉会長）
・特 別 顧 問：太田光代（株式会社タイタン 代表取締役）
・審 査 委 員：コピーライター、言語学者、クリエイティブディレクターら 計２８名
・主 催：一般社団法人日本ネーミング協会
・後 援：特許庁、日本アドバタイザーズ協会、日本広告業協会、
日本経済新聞社 メディアビジネス
・地 域 後 援：愛知県、愛知広告協会、FM AICHI、CBCテレビ、CBCラジオ、ZIP-FM、
中京テレビ放送株式、中部経済産業局、テレビ愛知、東海テレビ放送、
名古屋広告業協会、名古屋商工会議所、メ～テレ（五十音順）
・協 賛：カゴメディア、kiCk、新東通信、電通、東急エージェンシー、
明治アドエージェンシー、読売広告社（五十音順）
・協 力：新東通信スケッチ、Makuake、プレイブ
日本ネーミング大賞2024授賞式の様子。
■日本ネーミング協会概要 -------------------------------
名称 ：一般社団法人 日本ネーミング協会
所在地 ：東京都港区麻布台３丁目３－２７ 麻布台フラット 1F
設立 ：2018年11月13日
会長 ：黒川伊保子
URL ：https://naming.or.jp/