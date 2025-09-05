愛知県の大村知事を日本ネーミング協会の太田光代特別顧問が表敬訪問しました！

一般社団法人 日本ネーミング協会

日本ネーミング大賞2025の「地域ソウルブランド部門」のフォーカスエリアに愛知県が選ばれました。


そこで、2025年9月３日に、日本ネーミング協会太田光代特別顧問(株式会社タイタン代表取締役)が


大村知事を表敬訪問しました。



大村知事に表敬訪問した際の様子（画像提供 愛知県）

日本ネーミング大賞2025のエントリーが始まりました。


応募概要は下記のとおりです。



■「日本ネーミング大賞 2025」応募概要　-------------------------------　


・募集期間：2025 年 9 月 1 日（月）～10 月 １０ 日（金）


・発　　表：202５ 年 12 月 １ 日（月）


・応募費用：5,500円（税込）＊1件（1部門）につき


　　　　　　　＊地域ソウルブランド部門のフォーカスエリアは無料となります。


　　　　　　　（202５年度は愛知県）


・応募方法：「日本ネーミング大賞」公式WEBサイトから応募


・応募対象：2024年10月1日から2025年9月30日までの間に、販売または提供されている


　　　　　　「商品名」「サービス名」「社名」等であり、そのネーミングは商標登録されている


　　　　　　こと。


　　　　　　＊募集の対象は、発売・発表の時期は関係なく、例えば、20年前に発売された商品


　　　　　　　でも上記期間中に販売・提供されていれば、対象となります。


　　　　　　　※商品名に限らず、商標登録されているネーミングであれば応募ができます。


　・応募部門：部門1～5：業種により部門が異なります。


　　　　　　　ルーキー部門：発売・発表から2年以内が対象（2023年10月1日以降、発売・発表）


　　　　　　　地域ソウルブランド部門：地域限定等で愛されているネーミング


（2025年度は愛知県が対象）


　・お問合せ：「日本ネーミング大賞2025」運営事務局


　　　　　　　　メール : support@j-naming-award.jp


　　　　　　　　電　話 : 03-6230-9130（平日 月～金 10：00～18：00）


　


　詳しくは日本ネーミング大賞公式WEBサイトをご確認ください。



日本ネーミング大賞公式WEBサイト

＜日本ネーミング大賞公式WEBサイト＞


　　https://www.j-naming-award.jp







■「日本ネーミング大賞」概要 -------------------------------


「日本ネーミング大賞」は、ネーミングの重要 性を広く社会に発信することで、ネーミングの


「質と価値の向上」と「普及と啓蒙」を図り、 生活文化を豊かにし、産業の発展に寄与することを


目的に、賞賛すべき優れたネーミングを選出し、表彰を行う活動です。


第５回となった昨年は762件のネーミング候補の中から、大賞は 「晴れ風」、その他、優秀賞5点、


ルーキー 賞2点、地域ソウルブランド賞４点、審査委員特別賞３点、レジェンド賞４点が選出されま


した。
地域経済の活性化を図ることを目的とした 「地域ソウルブランド部門」のフォーカスエリアを今年度は


愛知県とさせていただきました。後援企業の皆様と盛り上げてまいります。



・目　　　 的：ネーミングの重要性を広く社会に発信することでネーミングの質と価値の向上を


　　　　　　　　 図り、産業の発展に寄与する。


・審査委員長　：太田光（爆笑問題 ・ お笑い芸人）


・副審査委員長：黒川伊保子（一般社団法人日本ネーミング協会会長、株式会社 感性リサーチ


　　　　　　　　代表取締役、人工知能研究者）


・副審査委員長：岩永嘉弘（一般社団法人日本ネーミング協会名誉会長）


・特　別　顧　問：太田光代（株式会社タイタン 代表取締役）


・審　査　委　員：コピーライター、言語学者、クリエイティブディレクターら　計２８名


・主　　　　　催：一般社団法人日本ネーミング協会


・後　　　　　援：特許庁、日本アドバタイザーズ協会、日本広告業協会、


　　　　　　　　　日本経済新聞社 メディアビジネス


・地　域　後　援：愛知県、愛知広告協会、FM AICHI、CBCテレビ、CBCラジオ、ZIP-FM、


　　　　　　　　　中京テレビ放送株式、中部経済産業局、テレビ愛知、東海テレビ放送、


　　　　　　　　　名古屋広告業協会、名古屋商工会議所、メ～テレ（五十音順）


・協　　　　　賛：カゴメディア、kiCk、新東通信、電通、東急エージェンシー、


　　　　　　　　　明治アドエージェンシー、読売広告社（五十音順）


・協　　　　　力：新東通信スケッチ、Makuake、プレイブ




日本ネーミング大賞2024授賞式の様子。

■日本ネーミング協会概要　-------------------------------


　名称 ：一般社団法人 日本ネーミング協会　


　所在地 ：東京都港区麻布台３丁目３－２７　麻布台フラット 1F


　設立 ：2018年11月13日


　会長 ：黒川伊保子


　URL ：https://naming.or.jp/