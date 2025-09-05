なぜ今、J-POPは世界を熱狂させているのか？ 新刊『音楽ビジネス』が発売決定！

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2025年10月17日に書籍『音楽ビジネス』を刊行します。本書は、いま躍進を遂げる日本の音楽業界について、テクノロジーの進化と、ビジネス構造の変化という視点から分析した一冊です。著者は、ユニバーサルミュージック・デジタル本部本部長を経て、現在はエンターテインメント×テクノロジー領域でコンサルティングをおこなう、鈴木貴歩氏。ストリーミングサービスやAIの登場など、めまぐるしい変化が続くなか、なぜ今、日本の音楽が世界で聴かれるようになったのか？ 次なる基幹産業と注目が集まる、コンテンツ産業の最前線に迫ります。

●コロナ禍を契機に世界で加速したJ-POP人気

ほんの数年前まで「ガラパゴス」と評されていた日本の音楽ビジネスは、国内CD市場の活況に支えられる一方、ストリーミング導入の遅れや国際展開の不足が課題とされていました。



しかし、コロナ禍によって状況は大きく変化します。ライブや店舗販売が制限され、各レーベルが積極的に過去の楽曲のストリーミング配信解禁を進めたことで、SpotifyやApple Music上に膨大な日本の楽曲が一斉に解放されました。



その結果、YOASOBI「夜に駆ける」や藤井風、Adoなどの新世代アーティストだけでなく、竹内まりやや山下達郎といったシティポップが再評価され、海外リスナーにレコメンドされる現象が加速しました。アルゴリズムとSNSの相乗効果により、日本発の音楽が言語や国境を超えて受容される時代が一気に到来したのです。

●ヒットの基準はミリオンセラーからビリオンストリームへ

かつて「100万枚のミリオンセラー」がヒットの証だった時代は終わり、今や「10億回のビリオンストリーム」がグローバル成功の新基準となりました。ストリーミングによって音楽は一度きりの消費から「繰り返し聴かれる文化」へと変化し、リリースから数年経過しても再生数が伸び続ける曲も珍しくありません。本書では、ヒットの定義がいかに更新されてきたかを具体的に解説しています。



また、再生数そのものが広告・ライブ・グッズといった周辺収益につながるため、音楽産業全体の収益構造も大きく変わりました。日本のアーティストが世界市場で戦う際に、この「ビリオンストリーム」という指標をどう活かすかが重要なテーマとなっています。

●テクノロジーが変える制作・流通・マーケティング

DTMやAI作曲ツールの普及により、誰もが自宅で世界水準の音楽を制作できる時代になりました。加えて、アルゴリズムやプレイリスト戦略は、アーティストの発見や再生回数に直結する仕組みとして重要性を増しています。TikTokなどのショート動画プラットフォームは、新曲の拡散だけでなく、数十年前の楽曲を再びバズらせる装置としても機能。実際に高中正義の楽曲やシティポップが海外でリバイバルヒットを果たしています。



本書は、このようにテクノロジーが制作から流通、そしてマーケティングまでを刷新し、日本の音楽がグローバルに届くための基盤となった過程を詳細に描き出しています。

▼こんな方におすすめ

・音楽業界で働くビジネスパーソン、音楽業界を志望している人

・コンテンツ産業への進出を狙うビジネスパーソン

・ミュージシャン

・音楽好きの人

▼本書の構成

序章 202X年、日本の音楽が世界に響く理由

第1章 新時代のヒットから学ぶ音楽制作の世界

第2章 ストリーミングから学ぶ音楽配信の世界

第3章 TikTokから学ぶ音楽マーケティングの世界

第4章 フェスから学ぶ音楽イベントの世界

第5章 インディーズに学ぶアーティスト育成の世界

第6章 K-POPから学ぶグローバル化の世界

第7章 カラオケから学ぶIPビジネスの世界

第8章 歴史から学ぶ音楽ビジネスの世界

第9章 AIから学ぶこれからの音楽ビジネスの世界

特別対談 AI時代に問う、アーティストの可能性（syudou氏）ほか

●著者紹介

鈴木 貴歩（すずき・たかゆき）

ParadeAll株式会社 代表取締役

ゲーム会社、放送局でコンテンツ企画、事業開発を担当した後に、2009年にユニバーサルミュージック合同会社に入社。デジタル本部本部長他を歴任し、音楽配信売上の拡大、全社のデジタル戦略の推進、国内外のプラットフォーム企業との事業開発をリードし、2016年に起業。

現在はParadeaAll株式会社の代表取締役エンターテック・コンサルタントとして、日米欧の企業へのエンターテック領域の事業戦略、事業開発、海外展開のコンサルティング事業に加え、日欧のスタートアップのアドバイザーも務める。

またJASRAC理事、米SXSW PitchやベルギーWallifornia MusicTech等のアドバイザリーボードも務めており、日本とグローバル、業界とイノベーションの橋渡し役を担っている。

●書籍情報

『音楽ビジネス』

著者：鈴木貴歩

定価：1,848円（本体1,680円＋税）

体裁：四六判 ／ 256ページ

ISBN：9784295411475

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2025年10月17日

