ネスレ「バイタルプロテインズ」、世界王者チアダンス部「SPARKS」を栄養サポート

ネスレ日本株式会社

ネスレ日本株式会社 ネスレ ヘルスサイエンス カンパニー（本社：兵庫県神戸市、カンパニープレジデント：中島昭広）は、「バイタルプロテインズ」を通じて、桐蔭横浜大学チアダンス部『SPARKS』※１をサポートしています。2025年8月21日（木）千葉ポートアリーナで開催された『USAチアリーディング＆ダンス学生新人大会／学生選手権大会2025 EAST』では、部員に製品を提供し、栄養面から挑戦を応援しました。

大会当日は『バイタルプロテインズ』を部員に配布し、栄養補助を通じてパフォーマンスをサポートしました。

チアダンス部「SPARKS」は、2024年9月にフロリダで開催された世界大会「University World Cheerleading Championships」の『UWCC Gameday部門』で第1位を獲得※2するなど、国内外で活躍するアスリート集団です。「世界大会での優勝経験を持つ『SPARKS』の“笑顔としなやかな表現力”は、『美しさと健康を内側からサポートする』という「バイタルプロテインズ」の理念と強く共鳴しています。

※1 桐蔭横浜大学 チアダンス部「SPARKS」：神奈川県横浜市の私立大学 桐蔭横浜大学の公式クラブ。現在の「SPARKS」の部員は25名。Pom部門・HipHop部門・Gameday部門などチアダンスに加え、さまざまなジャンルの大会に出場するなど、幅広い活動をおこなっています。

学校法人桐蔭学園 桐蔭横浜大学(https://toin.ac.jp/univ/)

※2 桐蔭横浜大学ニュース：「チアダンス部「SPARKS」が世界大会で1位となりました！」

https://toin.ac.jp/univ/info/news/2025-01-23/30062/

「バイタルプロテインズ」は、2025年7月より桐蔭横浜大学 チアダンス部「SPARKS」メンバーにご使用いただいています。

チアダンスは、「観ている人に元気・勇気・笑顔を届けるために、チアリーダーたちがチームワークを大切にしながら、パワフルでスピード感あふれるテクニックを展開する表現スポーツ」※3です。

笑顔を保ちながら高い運動量のパフォーマンスを継続するためには、日々の練習に加え、内側からのサポートや栄養管理が欠かせません。

今回の大会では、試合会場にて「バイタルプロテインズ」を部員の皆さまに配付。アスリートへのエールと、今後の栄養補助としてお届けしました。

※3 参照元 日本チアダンス協会

https://jcda.jp/enjoycd/

USA チアリーディング＆ダンス学生新人大会/学生選手権大会 2025 EAST

2025年 8月21日（木） 千葉ポートアリーナにて開催

大会結果

大学編成 Hip Hop部門 第２位

次回の大会について

9月20日(土)「CDE Cheerleading Championship 2025」

（駒沢オリンピック公園総合運動場体育館）に出場予定

ネスレ ヘルスサイエンスの「バイタルプロテインズ」は、「コラーゲン習慣」を通じて、毎日を前向きに生きるすべての人の美しさと心の健やかさを応援してまいります。

