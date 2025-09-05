10月誕生石「ローズクォーツ＆トルマリン」のアクセサリーが当たる！ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ」にて、プレゼントキャンペーンを開催いたします

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」にて、10月の誕生石「ローズクォーツ」と「トルマリン」を使用した、愛と癒しのアクセサリーをプレゼントするハワイ発「マルラニハワイ」の特別キャンペーンを開催いたします。

ローズクォーツは愛を育む石、トルマリンは癒しとエネルギーの回復をサポートする石として知られています。

今回のキャンペーンでは、厳選した誕生石アクセサリーを抽選でプレゼント。

上品な色合いと輝きを楽しめるデザインで、日常使いはもちろん、特別なシーンにも華を添えます。

特別なこの機会に、誕生石アクセサリーを手に入れてみませんか？

■キャンペーン参加条件

１.マルラニハワイInstagram公式アカウント２つをフォロー。

@malulani_hawaii(https://www.instagram.com/malulani_hawaii/) , @malulani_hawaii_mainstore(https://www.instagram.com/malulani_hawaii_mainstore/)

※美容・健康にご興味ある方はマルラニハワイオーナーの @shokizaki(https://www.instagram.com/shokizaki/) のフォローもお願いいたします。

※今からのフォローでもOKです。

■応募方法

https://www.instagram.com/p/DONY14ykUH0/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DONY14ykUH0/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

参加基準を満たし、上記のキャンペーン投稿に「欲しい商品の番号」と「お誕生日」をコメントしてください。

■応募期間

2025年9月5日～9月20日

■注意事項

✲厳正なる抽選を行い、当選された方にのみDMにてご連絡いたします。

✲抽選結果に関しましてのお問合せにはお答えできかねます。予めご了承ください

✲応募期間後の抽選時点で、フォローして頂いている方を抽選対象とさせていただきます。

✲当選者様には、DMにて送付先のご確認やプレゼントの送付をさせていただきます。

✲DM送信後、７日以内にご返信がない場合は、当選無効とさせていただきます。

✲商品の発送は日本国内に限らせていただきます。

✲公開アカウントのみ抽選の対象とさせていただきます。

✲個人情報はプレゼントの発送以外には利用いたしません。

✲本件に関しましてのお問合せは、DMにてお問合せください。

お電話やメール、コメント欄でのお問合せにはお答えできかねますので、予めご了承ください。

■プレゼント商品

【誕生石リング10月】Ribbon

https://malulani.info/?pid=167047582

【誕生石ミサンガ 10月】-Misanga-選べるチャーム付き

https://malulani.info/?pid=173641205

【誕生石】CHARM(チャーム) 10月

https://malulani.info/?pid=173809855

【誕生石ブレス10月】Crystal Birth Jewel

https://malulani.info/?pid=183468643

【誕生石ブレス10月】Monotone Ribbon-黒-

https://malulani.info/?pid=97916282

【厄除け誕生石ブレスの浄化パック 10月】Gold＆Silver

https://malulani.info/?pid=173616219

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。