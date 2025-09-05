【新メニュー登場】XERF（ザーフ）×肌育注射により即時効果と持続性の両立を実現

医療法人社団麻布ビューティクリニック

ボトックスやヒアルロン酸、最新レーザーを駆使した切らないアンチエイジング治療を提供する麻布ビューティクリニック（所在地：東京都港区六本木7丁目8-6）は、新メニュー『XERF×肌育注射』を9月1日（月）より提供開始いたします。

XERF×肌育注射の特徴

XERF(※1)照射後に肌育製剤で栄養を与えることにより、"引き上げ"で終わっていたたるみ治療からさらに"肌を育てて定着させる"効果が期待できます。単独での施術よりも効果が長く持続することも、この治療法の魅力のひとつです。

当院では4種類の肌育製剤(※2)を組み合わせることができるため、お悩みに合わせて適切な製剤を医師が提案いたします。

これらの治療を定期的に受けることで、フェイスラインのゆるみ、目元・口元の小じわ、毛穴、肌のツヤ・ハリの改善への効果が期待できます。

※1 世界初の特許技術デュアル周波数（6.78MHz＋2MHz）を採用した、次世代のモノポーラRF機器

※2 ボライトXC・プロファイロ・ジャルプロスーパーハイドロ・プルリアルデンシファイ

《こんなお悩みにおすすめ》

・たるみ治療をしたいが痛みが苦手

・フェイスライン、二重顎、顎下のもたつき・たるみを改善したい

・赤ら顔を改善したい

・ボトックスが効かない小じわを治療したい

・毛穴・肌質を改善したい

・自分の肌にどのような治療が適しているか知りたい

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166569/table/16_1_b97669e4439b639b9fb71577dcb2bc03.jpg?v=202509060855 ]

監修医 松田 佳歩（まつだ かほ）

〈略歴〉

2007年 大分大学医学部卒業。

大分大学医学部附属病院など、多くの病院にて形成外科を習得。

その後、かねてより、肌の悩みを抱えていたこともあり美容業界へ転身。美容外科・美容皮膚科の幅広い治療を行った。

その後、都内美容クリニックの院長に抜擢され、多くの患者様の治療を行った。

2020年 麻布ビューティクリニック入職。

アラガン社クリニカルトレーナーとして当院のみならず、他院での注入指導も行なっている。

〈資格〉

ボトックスビスタ認定医 / ジュビダーム認定医 / 日本専門医機構認定形成外科専門医 / 日本創傷外科学会専門医 / 日本美容外科科学会(JSAS,JSAPS)正会員 / 化粧品検定1級

《松田医師のコメント》

XERFによる「引き締め‧たるみ改善」と肌育注射による「肌質‧明るさ‧透明感」の両方を実感することができる治療法です。従来の治療に比べ、痛みやダウンタイムも軽減されているので、どの方にも受けていただきやすい治療となります。ぜひお気軽にご相談ください。

医療法人社団 麻布ビューティクリニック

◆理事長兼院長：加藤聖子

◆所在地：東京都港区六本木7丁目8-6 AXALL ROPPONGI 6階

◆受付時間：10時～18時（最終受付時間：17時半）

◆休診日：日曜・祝日

