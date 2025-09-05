Mimi Beauty初のコスメカーイベント＆アインシュタイン 河井ゆずるさん登壇トークショー決定！　9月20日～21日開催

株式会社Mimi Beauty

株式会社Mimi Beauty（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒川涼子）が運営する美容メディア「Mimi Beauty」は、9月20日（土）～9月21日（日）にMimi Beautyとして初めてコスメカーを使ったイベントを開催いたします。また、9月20日（土）にはアインシュタイン 河井ゆずるさんをゲストに迎えてトークショーも開催いたします。

イベント特設サイト：https://mimitv.co.jp/lp/mimibeauty_car/(https://mimitv.co.jp/lp/mimibeauty_car/)

この度、Mimi Beautyでは、ユーザーの方が新しいコスメに出会い、気軽に体験できるように、「コスメカー」を用いて、新たな形のビューティーイベントを開催します。コスメカーでは、Mimi Beautyの選んだ美容商品を実際に手に取り、タッチアップなどの体験ができます。また、同じ会場でアインシュタイン 河井ゆずるさんをゲストに迎えて、トークショーを開催します。先日発刊され、河井ゆずるさんが表紙を飾る「Mimi Beauty magazine Vol. 5」の撮影秘話や、「この秋の美意識事情」、「本気で選ぶ“推しコスメ”」などをテーマにお話をお伺いしていきます。

- イベント概要

【コスメカー】

・開催日時：2025年9月20日（土）～9月21日（日） 11:00～17:00

・会場：渋谷モディ 1階 店頭プラザ

東京都渋谷区神南1-21-3（JR山手線・銀座線・半蔵門線・千代田線「渋谷駅」徒歩5分）

・コンテンツ：Mimi Beautyが選んだコスメの展示、タッチアップ、サンプル配布、Mimi Beauty magazine Vol. 5配布

【トークショー】

・日時：2025年9月20日（土） 13:00～13:30

・会場：同上

・参加方法：事前申し込み、抽選

・お申し込みページ（一般）：https://llfb.f.msgs.jp/n/form/llfb/QzzmGnhs69WRQykWXHnPv

・お申し込みページ（mimist会員専用）：https://mimist.mimitv.jp/projects/Jzl40YypP3bwODbLTLakVKnr572dQXoA

・ゲスト：アインシュタイン 河井ゆずるさん

・イベント特設サイト：https://mimitv.co.jp/lp/mimibeauty_car/

・Mimi Beautyについて

「Mimi Beauty」は「美容でときめく世界を、一緒に」をコンセプトに掲げ、SNSに特化したメディア運営を行っています。美容情報の発信にとどまらず、美容にまつわる様々な体験をユーザーに提供することで、ユーザーとともに進化し、ともにつくりあげるメディアへと進化してまいります。それにより、すべての人々が“美の変化”を楽しめるきっかけを創出することを目指します。

Mimi BeautyサイトURL：https://mimitv.co.jp/

Mimi Beauty公式X（旧Twitter）アカウント（@MimiBeauty__）：https://x.com/@MimiBeauty__

Mimi Beauty 公式Instagramアカウント（@mimi_beauty.official）：https://www.instagram.com/mimi_beauty.official/

Mimi Beauty公式YouTubeアカウント（@Mimi_Beauty1）：https://www.youtube.com/@Mimi_Beauty1

Mimi Beauty公式TikTokアカウント（@mimibeauty_official1）：https://www.tiktok.com/@mimibeauty_official1

