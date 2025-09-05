【取材記事公開１.】就労継続支援B型「Study Hub 浅草橋」がLITALICO仕事ナビに掲載 ～PC・WEB特化型と就職支援で注目～

日本介護事業株式会社

ロハスグループ 日本介護事業株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：西村 茂、事業統括部長：前田 崇宏）が運営する、就労継続支援B型「Study Hub 浅草橋」は、障害のある方々の就労をサポートする日本最大級専門ポータルサイト「LITALICO仕事ナビ」の取材を受け、その記事が2025年8月29日に公開されました。

Study Hub 浅草橋

今回の記事では、

- 8,000以上のeラーニング講座を活用した学習環境- データ入力やデザインなど、実際に社会で活用される業務体験- 卒業生座談会や就労定着支援など、就職から定着まで一貫した支援体制- 多様なバックグラウンドを持つスタッフによる個別支援と「パートナー」という関係性

が詳しく紹介されています。

さらに、利用者のリアルな声も取り上げられており、Study Hubが「学びを働く力につなげる場所」として評価されていることが伝わる内容となっています。

記事はこちらからご覧いただけます：LITALICO仕事ナビ - 就職を目指せる就労B！8,000超のe-ラーニング講座、充実した環境でITスキルを獲得【就労継続支援B型】(https://snabi.jp/facility/28951/articles/609)

■ Study Hub について

Study Hubは、「学びたい」「働きたい」「就職したい」という意欲あるすべての方へ、「夢ある人へ“きっかけ”を」という理念のもと、IT・PC業務に特化した支援を通じて、障害のある方々のキャリア形成を支援しています。

就労継続支援B型 Study Hub

【浅草橋オフィス】

〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-9-12 VORT浅草橋駅前II 5階

TEL：03-5823-4681 FAX：03-5823-4744

アクセス：都営浅草線「浅草橋駅」徒歩1分、JR総武線「浅草橋駅」徒歩1分

▶︎LITALICO仕事ナビ：https://snabi.jp/facility/28951

【浅草橋駅前オフィス】

〒111-0053 東京都台東区浅草橋2-29-2 リードシー浅草橋ビル 7階

TEL：03-5823-4014 FAX：03-5823-4016

アクセス：都営浅草線「浅草橋駅」徒歩1分、JR総武線「浅草橋駅」徒歩2分

▶︎LITALICO仕事ナビ：https://snabi.jp/facility/29443

【田町三田オフィス】

〒108-0014 東京都港区芝4-11-5 KTビル 9階

TEL：03-6435-0485 FAX：03-6435-0486

アクセス：都営浅草線・三田線「三田駅」徒歩3分、JR山手線・京浜東北線「田町駅」徒歩5分

▶︎LITALICO仕事ナビ：https://snabi.jp/facility/33421

サービスの詳細やご利用のご相談は、以下よりご確認ください。

▶ 公式サイト： https://studyhub.co.jp/

▶︎ 公式X：https://x.com/StudyHub_0501

▶︎ 公式Instagram：https://www.instagram.com/studyhub_0501/