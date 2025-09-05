BASFジャパン株式会社- 日本農薬株式会社にBASFの果樹向け農薬7製品を供給- BASFは、既存のビジネスモデルと販売パートナーを通じて、稲作、野菜、畑作生産者へのサービスを継続

BASFジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：ハシビ・ゼイダム、以下「BASF」）と日本農薬株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：岩田 浩幸、以下「日本農薬」）は、果樹生産者の病害防除および害虫管理に広く使用されているBASFの農薬7製品（殺菌剤6製品および殺虫剤1製品、詳細は下表参照）に関する供給契約の締結を決定しました。本契約に基づき、BASFはBASFの商標および登録番号付きの最終製品を日本農薬のみに供給します。日本農薬は、2025年10月1日以降これらの製品の販売を開始します。

BASFと日本農薬株式会社、日本の果樹生産者向け農薬製品の新たな供給契約の締結を決定

本契約を通じて、両社はそれぞれの強みや専門性を生かし、果樹生産者のニーズに、より一層応えていくことが可能となります。本契約の対象となるBASF製品は、日本農薬の果樹分野における製品ラインアップを拡充します。BASFは日本農薬の強固な市場基盤と高い専門性を活用し、果樹生産者が技術サポートとともに幅広い農薬製品を使用しやすくなるようにすることで、より良いサービスを提供します。

BASFは今後も、既存のビジネスモデルと販売パートナーを通じて、稲作、野菜、畑作生産者へのサービスを継続し、日本の農業の発展と変革を支援することに尽力します。持続可能な農業を支える革新的なソリューションを通じて、引き続き農業者を支援します。

【供給契約の対象となるBASF製品】

