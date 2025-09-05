インキュデータ、日本最大級のDX総合展「マーケティング・セールス World 2025 夏 東京」に出展

インキュデータ株式会社

インキュデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：町田 紘一、以下「インキュデータ」）は、2025年9月8日（月）～9月10日（水）に開催される、日本最大級のDX総合展「マーケティング・セールス World 2025 夏 東京」に出展します。

■イベント概要

名称：マーケティング・セールス World 2025 夏 東京

日程：2025年9月8日（月）～10日（水）各日10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

弊社ブース：南１～４ホールS06-15

主催：エバーリッジ株式会社

入場：来場事前登録制（※来場事前登録はこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/entry/marketing-sales-tokyo)から）

■インキュデータの展示について

当社が提供する各種サービスのご紹介や、顧客データ活用に関する支援事例をご案内します。企業が直面するさまざまな課題について、無料でご相談を承っております。顧客データを活用して競争力を高めるための戦略立案から、顧客データ統合・分析・データ基盤運用まで、ワンストップで支援するインキュデータの担当者が、ご質問やご要望に合わせた解決策をご提案いたします。

弊社ブースでは、名刺交換やご相談をいただいた方に、特別なノベルティをご用意しております。また、さまざまな支援企業様のホワイトペーパーも配布しており、顧客データ活用で得られた成果や、成功に至るまでのプロセス・ポイントを詳しくご覧いただけます。

インキュデータ書籍、特製ハイチュウなどの各種ノベルティ各社支援事例ホワイトペーパーを用意。（上記は、阪急阪神ホールディングス株式会社様、サンスター株式会社様の事例）

ご不明点やご質問がありましたら、ブース内のスタッフにお気軽にお声掛けください。

当日のご来場が難しい方やご都合がつかない方は、別途Web会議でのご案内も可能です。

こちら(https://incudata.youcanbook.me/)のURLよりご予約ください。

■インキュデータ株式会社について

インキュデータ株式会社は、ソフトバンク株式会社、株式会社博報堂の合弁会社です。「アイデアが自走できる世界をつくる。」というPurposeのもと、データ活用領域における戦略立案や、データ基盤を活用したデータ分析基盤の構築・運用を支援するほか、ソフトバンク株式会社が持つデータやテクノロジーと、博報堂グループのマーケティング・コンサルティング力をかけ合わせることで、データ活用における課題をワンストップで解決し、企業の競争力強化や事業変革に貢献します。

本社所在地：東京都港区海岸一丁目7番1号

オフィス所在地：東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー9F WeWork内

設立：2019年10月

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 町田 紘一

資本金：20億円

事業内容：データ活用領域における戦略立案や、データ基盤を活用したデータ分析基盤の構築・運用

コーポレートサイト: https://www.incudata.co.jp/

Facebook: https://www.facebook.com/INCUDATA/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/incudata-ltd

■本件に関するお問い合わせ先

インキュデータ株式会社 広報担当

Email：incudata-pr@incudata.co.jp

このお知らせに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。