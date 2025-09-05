【先着150名・無料招待】夏の夜空に願いを込めて──東京都後援、ウミガメ8周年記念「歯から健康を考える！スカイランタンで夜空に願いを！」開催

ウミガメ株式会社

マーケティングDXサービスや歯科予約サイト「Teech」を提供しているウミガメ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表者：松下勇介、以下：当社）は、創業8周年を記念し、東京都の後援を受けて「歯から健康を考える！スカイランタンで夜空に願いを！」を2025年10月18日（土）18時より、港区芝公園 集会広場にて開催いたします。

本イベントでは、幻想的なスカイランタンを夏の夜空に一斉に打ち上げ、参加者の皆さまの健康への願いや地域の未来への想いを空へ届けます。ランタンには、ランタンには、家族の健康や未来への願いごとを記載でき、世代を問わず想いを共有する体験型の啓発企画として展開いたします。

また、当日は「歯から全身の健康へ」というメッセージのもと、口腔ケアの重要性を視覚的・情緒的に訴求しながら、健康寿命延伸に向けた啓発を行い、地域社会に貢献する取り組みとして位置付けています。

全国的に人気のスカイランタンイベントの中でも、本催事はウミガメ株式会社の創業8周年を記念し、参加費無料・先着150名限定で実施。個人・ご家族・カップル・ご友人など、幅広い層の参加を想定しており、地域の健康意識向上とコミュニティ活性化に寄与することを目指します。

◼️イベント概要

名称：ウミガメ8周年記念「歯から健康を考える！スカイランタンで夜空に願いを！」

日時：2025年10月18日（土）18:00～20:00（雨天中止）

場所：芝公園 集会広場（東京都港区芝公園3丁目4）

アクセス：

・都営三田線「御成門駅」A1出口より徒歩7分

・東京メトロ日比谷線「神谷町駅」3番出口徒歩7分

参加費：無料（事前申込制）

対象：どなたでも参加可能（ご家族・カップル・ご友人連れ歓迎）

定員：先着150名（ランタン150基）

申込方法：下記URLよりお申込みください。

https://umy-game.peatix.com

※チケット販売期間：9月1日(金)午後12時00分～10月18日(土)午後6時30分

後援：東京都

協力：日本スカイランタン協会(R) JSA2TK5877P(https://www.skylanternassociation.com)

◼️当日のスケジュール（予定）

18:00 受付開始

18:30 受付終了・ランタン配布終了

18:40 スカイランタンリリース

19:30 イベント終了予定



＜ご留意事項＞

・先着150基につき、定員に達し次第募集を終了いたします。

・1家族・1グループでランタンは3基までお申込いただけますが、参加者人数より多くのランタンを申し込むのはお控えください。

・ランタンのお渡し終了は18:30を予定しております。

・火を使わずLEDランタンにヘリウムガスを充填し宙空に浮遊させる仕様です。糸で回収でき、周辺環境及び安全に配慮しておりますのでご安心ください。

・雨天時は中止になります。

◼️歯科予約サイト「Teech」

Teechは歯科情報を整理し、患者さんが納得して選べる歯科医院を見つけられるようサポートする歯科予約サイトです。

歯科医院選びで悩む患者さんと、強みを活かしたい歯科医院をつなぐ新しい場を提供します。歯科医院は得意な治療のみを掲載するため、強みにより収益を上げる機会を増やし、患者さんは「今の症状に合った」歯医院を選ぶことが可能になります。

Teechは、患者・医院の双方にとって最良の体験を創出します。

・URL：https://teech.jp/

◼️ウミガメ株式会社について

「デジタルの活用により、歯科医院のマーケティングと経営を変革する」をミッションに掲げ、マーケティングDXサービスを提供しています。SEO、MEO、SNSマーケティングなどの手法で、集患支援、診療の効率化、採用支援を実施。当社は5年で約3,300医院をサポートしており、売上が1年で400%成長、採用応募数が5倍に増えるなど実績も出ています。歯科医院スタッフの負担を軽減し、働き方の改善も目指しています。

■会社概要

社 名：ウミガメ株式会社

所在地：東京都渋谷区桜丘町31-14 SLACK SHIBUYA 402 (岡三桜丘ビル南館)

代表者：松下勇介

設立年：2018年8月

資本金：1,000万円

URL：https://umy-game.com/

事業内容：デジタルマーケティング支援、医院経営支援、歯科予約サイト

■本件に関するお問合せ先

ウミガメ株式会社 広報担当：井上

info@umy-game.com