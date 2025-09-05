吉本興業チャンネルにてコラボ動画公開！

株式会社ビタブリッドジャパン

株式会社ビタブリッドジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：大塚博史）が表参道スキンクリニックと連携し展開している、オンライン診療プラットフォーム「サステナオンラインクリニック」は、吉本興業所属のお笑いコンビ「エバース」とのタイアップ企画動画を吉本興業公式YouTubeチャンネルにて公開しました。

動画公開中！ エバースの男を磨くAGA教室【前編】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DEB8J8--EXk ]

第1弾（9月1日公開）では、エバースの2人が専門医を迎えて「AGA」をテーマに授業形式でトーク。医師が解説する「AGAの仕組み」や「治療の基本」を真剣に学ぶ一方で、テンポの良いツッコミや“まさかのリアクション”が飛び出し、楽しみながらAGAを知り、これから対策を考えるのに役立つ内容となっています。

見どころ

・AGAの原因（男性ホルモン・遺伝・生活習慣）をやさしく解説

・治療薬の種類や効果についての基礎知識

・サステナオンラインクリニックの特徴（続けやすい定期プラン・SDGsな取り組み）を紹介

【後編】は9月8日に公開予定！

続く第2弾は9月8日に公開予定。

実際のオンライン診療体験を通じて、さらにリアルな理解を深められる内容になっています。

ラストはAGAを克服（！？）したエバースがフサフサ漫才を披露いたします！

ぜひご覧ください！

動画概要

吉本興業チャンネル：https://www.youtube.com/@yoshimotokogyo

第1弾「エバースの男を磨くAGA教室 前編」：https://youtu.be/DEB8J8--EXk?si=kJAlhy-f1mluUw7M

第2弾「エバースの男を磨くAGA教室 後編」：9月8日（月）公開予定！

サービス概要

サステナオンラインクリニックについて

https://sustaina.vitabrid.co.jp/

スマホひとつで、診察から処方まで完了。

表参道スキンクリニックと連携し、医師による診療をお届けします。

お問い合わせ：info@cs.sustaina.vitabrid.co.jp

※サステナオンラインクリニックはオンライン診療のプラットフォームです。

※保険適用外の自由診療です。

ビタブリッドジャパンについて

株式会社ビタブリッドジャパンは、『明日の可能性を広げる(R)』製品・サービスの開発提供を展開している会社です。例えばビタミンC*¹長時間パックを実現したパウダー「VitabridC」は世界有望8大技術*²にも選ばれた特殊技術により実現し、各方面で評価と賞を獲得。機能性表示食品「ターミナリアファースト」はダイエット総市場2年売上NO.1*³に。最大よりも最適を目指すマッチング志向を重視し、お客さまと直接コンタクトが取れるD2C形態（通信販売）を大切にしています。

※1 整肌成分

※2 2001 MRS Highlight Innovations

※3 2023年販売高 出典：『H・Bフーズマーケティング便覧 2025 No.1 機能志向食品編』(富士経済) ／2022年販売高 出典：『H・Bフーズマーケティング便覧 2024 No.1 機能志向食品編』(富士経済)

お客さまお問い合わせ先

URL：https://vitabrid.co.jp/

フリーダイヤル 0120-987-861

受付時間：9時～18時