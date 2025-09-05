自己PRに悩む就活生を支援　キャリアパーク就職エージェント監修の強みを引き出す「自己PR作成ツール」を提供開始

ポート株式会社

新卒採用支援事業を展開するキャリアパーク就職エージェント（ポート株式会社、代表取締役社長CEO 春日博文、所在地：東京都新宿区）は、2025年8月より「自己PR作成ツール」を無料で提供を開始しました。本ツールはキャリアアドバイザー監修のもと、チャット形式で7つの質問に答えるだけで、AIが利用者の強みやエピソードを整理し、わかりやすい自己PR文を自動で作成します。

公式サイト：https://careerpark-agent.jp/

ツールURL：https://careerpark.jp/tools/careerpark_agent/self_pr_ai

ご利用の流れ

ツールの概要・特徴

- サービスページへアクセスhttps://careerpark.jp/tools/careerpark_agent/self_pr_ai※使用には「キャリアパーク！」 へのログインが必要です。- チャットボットの質問（全7問）に回答- AIが自己PR（たたき台）を生成- 自己PRをブラッシュアップして保存- コピーしてESや履歴書に貼り付け

まるでキャリアアドバイザーと対話しているような感覚で、自身の経験を深掘りし、説得力のある自己PRを作成できるサービスです。

- キャリアアドバイザーとの面談のようなチャットUIキャリアアドバイザーが面談で行う対話の流れを、チャットボット形式で再現。ユーザーはリラックスした状態で、自然と自己分析を深めることができます。- 7つの質問で、経験の本質に迫るユーザーの経験を多角的に引き出すため、キャリアアドバイザーが厳選した7つの質問を用意。質問に答えていくだけで、自分では気づかなかった価値ある経験やエピソードを言語化できます。- AIがエピソードから的確な強みを抽出し、自己PRを自動生成ユーザーが入力したエピソードに基づき、AIが客観的な視点で「強み」を抽出。その強みが最も伝わるようにエピソードを盛り込み、論理的で説得力のある自己PRのたたき台を自動で作成します。これにより、「強み」と「エピソード」の乖離を防ぎます。

ご利用イメージ

- チャットボットの質問に回答

自己PRに関する7つの質問に回答するページです。どの強みをアピールしたいかわからない場合でも、「強みはわからない」の選択肢を選べば、AIがエピソードから強みを特定します。

- AIが自己PRを生成

AIが2種類の自己PRのたたきを作成します。1つ目は「自分で入力した強み」の内容をもとにした文章、2つ目は「AIがエピソードから特定した強み」をもとにした文章です。強みがわからないと答えた場合は、2つともAIが特定した強みの自己PR文を作成することができます。「AIがエピソードから特定した強み」は、キャリアアドバイザー監修のロジックに基づき、自己PRでアピールすると好印象を得やすい内容を抽出しています。

- 自己PRをブラッシュアップ

AIが作った自己PRを、キャリアアドバイザーのノウハウを参考にしながら編集できるページです。AIが作ったたたきを最後に自分の言葉で仕上げることで、効率的に自分らしい自己PRを作成することができます。

- 保存リスト

自己PR作成ツール内で作成した文章は、そのままエントリーシートや履歴書に貼り付けて活用できます。また、保存リストに記録されるため、何度でも見返したり修正したりすることができます。

開発の背景

就職活動において、自己PRは合否を左右する重要な要素です。しかし、多くの就活生からは「自分の強みが分からない」「アピールできるようなエピソードがない」「強みとエピソードが上手く結び付けられない」といった悩みが寄せられています。

特に、アピールしたいエピソードにこだわるあまり、本質的な自分の強みを十分に伝えられない就活生は少なくありません。キャリアアドバイザーとの面談では、話を聞きながらその人の強みを特定してエピソードと紐づけていきます。一方で、すべての就活生がキャリアアドバイザーと面談するわけではありません。



こうした課題を解決するため、当社は「誰でも、もっと手軽に、本質的な強みをアピールできる自己PRを作成できる体験」を提供すべく、自己PR作成ツールを開発いたしました。これまで数多くの就活生を支援してきたプロのキャリアアドバイザーの知見と、AI技術を融合させ、就活生一人ひとりの強みを的確に抽出した自己PR作成ツールを開発いたしました。

