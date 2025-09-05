『J.PRESS』に「ミッキーマウス」デザインのアイテムが登場　時代を超えて愛されるアメリカンアイコンによる初のカプセルコレクション

株式会社オンワード樫山

株式会社オンワード樫山（本社：東京都中央区 代表取締役社長：保元 道宣）のメンズブランド『J.PRESS』は、「ミッキーマウス」をモチーフにしたカプセルコレクションを2025年9月6日（土）に全国の『J.PRESS』店舗および公式通販サイト「オンワード・クローゼット」で発売します。

特設サイト（9/6公開） :https://crosset.onward.co.jp/mag/id/mickeymouse-capsule-colletion



1902年にアメリカ・ニューヘブンで誕生したアメリカントラディショナルを代表するブランド『J.PRESS』と、1928年のデビュー作『蒸気船ウィリー』以来、世界中で愛され続けている「ミッキーマウス」。

この度、時代を超えて愛される2つのアメリカンアイコンによる初のカプセル コレクションが誕生しました。

ブレザー、ボタンダウンシャツ、レジメンタルタイにチノパンという『J.PRESS』で人気のコーディネートをまとった「ミッキーマウス」をメインビジュアルに採用し、いつものスタイルに遊び心をプラスする、大人のためのファッションアイテムとして、アメリカントラディショナルを愛する方からディズニーファンまで幅広い層にお届けします。

また、女性にも着用いただけるよう豊富なサイズをご用意しました。時代を超えて愛される『J.PRESS』と「ミッキーマウス」の特別 なコレクションをぜひお楽しみください。

本コレクション商品ラインアップ（価格はすべて税込）

商品名：プリントTシャツ

価格：14,960円

サイズ：S / M / L

カラー：ホワイト、グレーネイビー

商品名：ワンポイントTシャツ

価格：14,960円

サイズ：S / M / L

カラー：ホワイト、グレー、ネイビー

商品名：クレイジーパターン ポケットTシャツ

価格：15,950円

サイズ：S / M / L

カラー：ホワイト系、ネイビー系

商品名：ボタンダウンシャツ

価格：19,800円

サイズ：S / M / L / XL

カラー：ホワイト、サックス、サックスストライプ、ネイビーストライプ、ミックスストライプ

商品名：ポケットロングTシャツ

価格：15,950円

サイズ：S / M / L

カラー：グレー、ネイビー

商品名：プリントスウェット

価格：17,930円

サイズ：S / M / L

カラー：グレー、ネイビー

商品名：シルクタイ〈プリント〉

価格：15,950円

サイズ：F

カラー：ネイビー

商品名：シルクタイ〈ジャカード〉

価格：15,950円

サイズ：F

カラー：ネイビー、ボルドー

商品名：シルクタイ〈ロイヤルクレスト〉

価格：15,950円

サイズ：F

カラー：ネイビー×グリーン、ネイビー×ボルドー

商品名：ネクタイクリップ

価格：9,900円

サイズ：F

カラー：シルバー

商品名：ピンバッジ

価格：5,500円

サイズ：F

カラー：シルバー

品名：ワンポイントリブソックス

価格：3,300円

サイズ：F

カラー：ホワイト、グレー

商品名：ワンポイントキャップ

価格：9,900円

サイズ：F

カラー：ホワイト、ネイビー

商品名：ベルト

価格：13,970円

サイズ：F

カラー：ネイビー、ネイビー×ボルドー

商品名：キャンバストート

価格：12,100円

サイズ：F

カラー：オフホワイト、ネイビー

販売概要

【発売日】 9月6日(土)

全国の『J.PRESS』店舗

https://www.jpress.jp/pages/shop



公式通販サイト「オンワード・クローゼット」 ※9月６日（土）正午から販売

https://crosset.onward.co.jp/shop/jpress?du=2

ミッキーマウスについて

大きな丸い耳と豊かな表情、そして愛らしいしぐさで世界中から愛されているキャラクターです。

1928年のデビュー作『蒸気船ウィリー』では、歌や踊り、楽器の演奏など多彩な才能を披露し、瞬く間に人気者となりました。その後も140本以上の出演作でさまざまな役を演じています。

また、デビュー作の公開日である1928年11月18日が彼の誕生日とされていることや、初代ミッキーの声をウォルト・ディズニー自身が担当していたことは広く知られています。

『J.PRESS』について

1902年にアメリカ・ニューヘブンで誕生した『J.PRESS』は、その歴史に裏打ちされたトラディショナルとクラフトマンシップを誇ります。創業者ジャコビー・プレスの職人技は、誰もが快適に着こなせるシルエットを追求し、高い評価を得てきました。このスピリットは、現代においても変わることなく受け継がれています。

『J.PRESS』は、単なる時代のトレンドを超えた価値を創造し続け、上質で品格のあるライフスタイルを提案し続けています。

〈公式サイト〉https://www.jpress.jp/

〈公式instagram〉https://www.instagram.com/jpress_jp/