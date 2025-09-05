ファイナリスト＆決勝大会開催決定！たのしいmicro:bitコンテスト2025

株式会社スイッチサイエンス

教育用マイコンボード「micro:bit（マイクロビット）」を使った作品コンテストである「たのしいmicro:bitコンテスト2025」の決勝進出作品が6作品決定しました。

■たのしいmicro:bitコンテスト2025概要

テーマ：「作って楽しむ」

応募期間：2025年5月31日（金）～8月24日（日）23時59分

応募数：68件

くわしくはこちらのページをご覧ください。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000201.000064534.html)

ファイナリスト決定！

Kids & Family部門、一般部門それぞれから3作品ずつ、合計6作品の決勝進出作品が決定しました。

＜Kids & Family部門＞

「AKT(https://x.com/Koyama218633513/status/1957193300798292088)」作者：AoBaa さん

「ぴょんぴょんガエル飛ばしゲーム(https://x.com/uykf4yvvub47119/status/1958888746587496554)」作者：青木 創太郎 さん

「なりきり！ 熊体験セット(https://x.com/yamiky2015/status/1959451045706535338)」作者：プヌ鉄 さん

＜一般部門＞

「ブロッコリーのごみの分別ゲーム(https://x.com/sskla/status/1958814246244164037)」作者：♯ブロッコリーの逆襲２ さん

「micro:bitでペンプロッタを作ってみた(https://x.com/nod_Y/status/1959528079636005061)」作者：YモードP さん

「ウパザウルス～たのしい機械学習～(https://x.com/K__ash0502/status/1959624710024741301)」作者：ききらら さん

たのしいmicro:bitコンテスト2025決勝大会

9月21日（日）に決勝大会を行います！1次審査を通過したファイナリスト6組がプレゼンテーションを行います。オンラインにて、どなたでもご覧いただけます。



日時：9月21日（日）16：00～17：30

方法：YouTube Liveにて生配信

配信URL：https://www.youtube.com/live/Ozd_-iO1MAo(https://www.youtube.com/live/Ozd_-iO1MAo)

作品の内容や仕組みはもちろん、制作の背景や創意工夫した点、苦心した点などの制作エピソードは、メイカーのみなさんや子どもたちにとっても興味深く、共感できるお話になると思います。ぜひ、ご覧ください。

スイッチエデュケーション賞

一次審査を通過しなかった作品の中から、その楽しさや努力を称えたい作品に対して贈られる賞です。今回は以下3作品が決定しました。

「あみだくじ迷路(https://x.com/Logan8641240401/status/1944764203652534412)」作者：李 奉仁 さん

「スイッチに手が届かなくても電気がつけられるスイッチ(https://x.com/server_kagyo/status/1959488043381047748)」作者：るなにくす さん

「土鍋炊飯お助け機(https://x.com/server_kagyo/status/1959056366724948286)」作者：空walker さん

スイッチエデュケーション賞の賞品は、スイッチサイエンス ウェブショップの商品 3,500円分となります。詳細はスイッチエデュケーション（contact@switch-education.com）より個別にご連絡いたします。受賞したみなさま、おめでとうございます！

主催：株式会社スイッチエデュケーション

協力：Micro:bit Educational Foundation、株式会社インプレス

micro:bit（マイクロビット）とは

イギリスのBBCが主体となって作った教育向けマイコンボード。25個のLED、2個のボタンスイッチのほか、スピーカー、マイク、タッチセンサー、加速度センサー、地磁気センサー、明るさセンサー、温度センサー、無線通信機能がついています。。プログラミング教育必修化に伴い、小中高校での導入が進んでいます。

詳細：https://sedu.link/microbit-top

スイッチエデュケーションについて

スイッチエデュケーションは株式会社スイッチサイエンス（本社：東京都新宿区、代表取締役：金本茂）の子会社です。すべての子供にSTEM教育を実践することを目的に活動しています。考える、作る、発表するプロセスを体験できる環境と、安全でわかりやすく、手ごろな価格の教材を企画、開発しています。また、micro:bitの日本公式販売代理店として2017年8月のmicro:bit日本ローンチに貢献しました。micro:bitに追加して機能を拡張するモジュールの開発、ワークショップの実施などmicro:bitの普及活動も行っています。

https://switch-education.com/