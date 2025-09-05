【新商品】電子レンジ調理から水切りまでこれ一つ 抗菌仕様のレンジザルボウルセット
様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区 代表取締役社長：樋口圭介）は『atomico 抗菌耐熱レンジザルボウル5P』を2025年9月に発売致しました。
下ごしらえも盛り付けもこれ一つ
調味料や卵を混ぜる14cmボウル、野菜を和えるのにちょうどいい18cmボウル、サラダや温野菜に使いやすい20cmボウル。さらにザルとフタ＆お皿を組み合わせれば、野菜を洗って水切り、加熱後はそのまま食卓に並べることも可能です。
電子レンジ・冷凍庫・食洗機すべて対応
耐熱140℃・耐冷-20℃だから、電子レンジでの加熱や冷凍保存にも対応。調理から保存まで無駄なく使えます。使用後は食器洗浄機で丸洗いできるので、忙しい毎日の調理をしっかりサポートします。
清潔に使える抗菌仕様
食材に直接触れるアイテムだからこそ安心感を。JIS基準を満たした抗菌仕様で、日々の調理に清潔さをプラスします。
コンパクトにまとめて収納
5つのアイテムはすべて重ねて収納可能。キッチンの限られたスペースでも場所を取らず、片付けもすっきり。
下ごしらえから盛り付けまでをひとつにまとめた「atomico 抗菌耐熱レンジザルボウル5P」
日常の調理をもっとスムーズにしてみませんか。
製品情報
商品名：atomico 抗菌耐熱レンジザルボウル 5P
価格：3,520円（税抜3,200円）
サイズ：φ205×H131mm（全て収納した状態）
［フタ］φ205×H23mm
［ザル］φ204×H96mm
［14cmボウル］φ140×H79mm
［18cmボウル］φ180×H90mm
［20cmボウル］φ200×H105mm
重量：620g
容量：［14cm］0.5L ［18cm］1L ［20cm］1.5L
主材質：ポリプロピレン
耐熱温度：140℃
耐冷温度：-20℃
原産国：中国
カラー展開：グレー、ベージュ
ホームページ :
https://cb-j.com/products/001-105/
オンラインストア :
https://cbj-store.com
YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCEVAkik4KMdPTfcsIVBdwHw/videos
Instagram :
https://www.instagram.com/cbjapan_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D
X :
https://x.com/cbjapanofficial?mx=2
LINE :
https://page.line.me/613inpas?oat__id=4593298&openQrModal=true
株式会社シービージャパン
【商品に関するお問い合わせ先】
株式会社シービージャパン 広報担当：松本
電話：03-5888-1051 メールアドレス：s-matsumoto@cb-j.com