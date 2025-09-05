【PARCELLE JEWELRY 京都店】9月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー京都店(京都高島屋 1階 アクセサリー売場)

パーセル ジュエリー京都店では、秋の気配を映す新作とともに、特別な4つのイベントをご用意いたしました。



季節の花をモチーフにした「プティフルール」などの新作に加え、「Regina Order Fair」「Caravan」「Trunk Show」「Stone marche」といった多彩な催しを開催いたします。

日常に寄り添う一粒から、一点ものとの特別な出会いまで。9月の京都店で、ジュエリーと向き合う豊かな時間をお過ごしください。



※天然石やダイヤモンドの配置・種類は一点ごとに異なります。掲載画像は商品の一例です。

NEW ARRIVALS

■Petites Fleurs ― 季節の花を映した彩り

パーセル ジュエリー京都店では、シリーズ「Petites Fleurs（プティフルール）」を発売しております。フランス語で「小さなお花」を意味する通り、愛らしいお花をモチーフにしたデザインが特徴です。

センターストーンのまわりを取り巻くのはダイヤモンドだけでなく、色とりどりのカラーストーン。宝石が花びらのように咲き重なり、小さなひと輪の花を指先や胸元、耳元に咲かせます。クラシカルで気品ある仕立てながら、配色によって華やかにも可憐にも印象を変えるのが本シリーズの魅力です。

展開はリング、ペンダント、ピアスの３種類。特にピアスは片耳ずつの販売のため、左右で異なるカラーを楽しんだり、セカンドピアスに取り入れるなど、自分らしいアレンジも可能です。宝石の組み合わせごとに異なる個性をお選びいただけます。

京都の街並みにも映える小さなお花たちを、ぜひ店頭にてご覧ください。

プティフルール：税込41,800円より（Pt950/K10YG・天然石）

JEWELRY EVENTS

9月のパーセル ジュエリー京都店では、ジュエリーの奥行きと美しさに触れていただける4つのイベントをご用意いたしました。

女王の名を冠した華やかなコレクションを自分だけの一石で仕立てる「Regina Order Fair」、季節の情景を映すルースが並ぶ「Stone marche」、想いをかたちにする夢のイベント「Caravan」、特別な一点物との出会いが叶う「Trunk Show」。

それぞれ異なる切り口から、ジュエリーと向き合う豊かなひとときをお楽しみください。



※いずれのイベントも混雑し、お待たせする場合がございますので、ご予約をおすすめしております。ご予約は店頭スタッフ、またはお電話（075-252-7953）にてお気軽にお問い合わせください。

※営業日、営業時間に変更が出る場合がございます。予めご了承くださいませ。

■【京都店限定】Regina Limited Order ― 9月1日(月)より30日(火)まで

「Regina（レジーナ）」は、女王を意味する名の通り、華やかさと気品を備えたコレクションです。このたび京都店にて、9月30日(火)までの期間限定で「レジーナオーダー会」を開催いたします。

全12種13石からお好みのルースをお選びいただき、リング・ピアス・ペンダントとしてお仕立てする特別な機会。京都店限定のイベントで、通常はなかなかご覧いただけない豊富なルースをご用意いたしました。ロンドンブルートパーズやブルージルコンやの深みあるブルー、マルチカラーのトルマリン、ロイヤルブルームーンストーンの幻想的な輝きなどなど、一石ごとに個性を持つ宝石を多数取り揃えております。

世界にひとつ、あなただけのレジーナを、この期間にぜひお選びください。



レジーナ・シリーズ：価格はスタッフにお尋ねください（Pt950/K10YG・天然石）

アンティークな佇まいと現代的な繊細さリングのほかにピアス、ペンダントも■Stone marche ― 9月6日(土)・7日(日)

夏の暑さも落ち着き、秋の訪れを感じる9月。夜長月とも呼ばれるこの季節の「STONE marche（ストーンマルシェ）」では、移ろう季節の空気を映し出すような幻想的なルースを取り揃えました。



宝石のイベント「ストーンマルシェ」では、その月に相応しいルースを中心に、店頭ではなかなか出会えない希少石などを含む、70石以上を一般価格の約半額でご用意いたします。お選びいただいたルースは、ピアス・ペンダント・リングなど、ご希望のジュエリーへお仕立て可能です。仕立てのご相談やコーディネートは、店頭スタッフが丁寧にサポートいたします。ルースのみのご購入も可能で、「いつか」のために集める楽しみや、記念日・贈り物としての特別な選択肢にもおすすめです。ジュエリーと向き合う自由な時間を、どうぞお楽しみください。

誕生石であるサファイアは、深みのあるブルーをはじめ、人気のホワイトや、月明かりのようにやさしいイエローなど、多彩なカラーとシェイプをご用意。サファイアならではの煌めきと奥行きをお楽しみいただけます。また、秋の葉のようなグラデーションを見せるアンダリューサイトやジルコン、シラーの美しいレインボームーンストーンなど、選び抜いたルースが揃います。

月に2日間だけ「ストーンマルシェ」。季節を彩るルースたちとのひとときをお過ごしください。

ホワイトサファイアイエローサファイアムーンストーンルースはジュエリーにお仕立ても■Trunk Show ― 9月16日(火)・17日(水)

9月16日(火)・17日(水)の2日間、パーセル ジュエリー京都店にて、イベント「Trunk Show（トランクショー）」を開催いたします。



「トランクショー」では、常設前のプロトタイプや新作の先行販売、普段は店頭に並ばない一点ものや限定ジュエリーなどをご紹介いたします。その月のパーセル ジュエリー京都店で、もっとも多くのジュエリーをご覧いただける2日間となっております。



今月もどんな出会いが待っているかは当日までのお楽しみ。ぜひ店頭にてご体感ください。

新型ポム：税込85,800円より(K10YG・天然石・ダイヤモンド)■Caravan ― 9月25日(木)

「Caravan（キャラバン）」は、パーセル ジュエリーが誇るスペシャルイベント。創業メンバー・デザイナーの成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）、創業メンバー・代表の品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）、創業メンバー・バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）など、ジュエリーのプロフェッショナルたちが店頭に立ち、オーダーのご相談をはじめ、ジュエリーに関することならあらゆるご相談を承ります。



オーダーは難しそう、どんなデザインがいいかわからない――そんな方でもご安心ください。お好みの宝石の色や形を一緒に選びながら、プロの目線でご提案いたします。自分で選んだ石、自分で決めたデザイン。ジュエリーを“仕立てる”という楽しさをご体験いただけます。

また、リフォームや修理など、お手持ちのジュエリーに関するご相談も承ります。眠っていた宝石を新しいかたちに生まれ変わらせるご提案から、サイズ直し、メンテナンスまで、可能な限りサポートいたします。

「キャラバン」は、お客様一人ひとりの夢を叶えるスペシャルイベント。ぜひご予約にて、あなただけのジュエリー体験をお楽しみください。

パーセル ジュエリー京都店

美しいカメオも宮本陽子(左)と品田琴恵(右)

古都をイメージした深緑色のカーペットが目印です。シックな店舗デザインが特徴で、大人向けの洗練された空間となっています。厳選されたコレクションが揃い、訪れるたびに新たな発見があるのも魅力の一つ。専門知識を持ったスタイリストがお客様一人ひとりに向けた丁寧な接遇を提供しております。

◯ 店長：齋藤（@aiko_parcelle(https://www.instagram.com/aiko_parcelle/)）

◯ 店舗：京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52 高島屋京都店 1階 アクセサリー売場

◯ 電話：075-252-7953（直通）

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_kyoto/?hl=ja

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったパーセル ジュエリー（PARCELLE JEWELRY）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびポップアップショップでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

