【PARCELLE JEWELRY 新宿店】9月の新作とイベントを発表

パーセル ジュエリー新宿店では、彩月（いろどりづき）にふさわしく、多彩なサファイアをお選びいただける「サファイアオーダー会」を開催いたします。ブルーだけでなく、ピンクやイエロー、グリーンなど虹のような彩りをまとった誕生石サファイアを、お好みのシリーズにお仕立ていただけます。

また、「Nuage（ニュアージュ）」や「Petites Fleurs（プティフルール）」の新作も登場。さらに「Stone marche」「Trunk Show」「Caravan」といったイベントも揃い、9月の店頭は彩り豊かなラインナップとなります。

※天然石やダイヤモンドの配置・種類は一点ごとに異なります。掲載画像は商品の一例です。

NEW ARRIVALS

■Petites Fleurs ― 彩り豊かな小花のコレクション

フランス語で「小さなお花」を意味する「Petites Fleurs（プティフルール）」。愛らしいお花をモチーフにしたこのシリーズがパーセル ジュエリー新宿店に登場しております。

プティフルールは、フォークリングの華やかさから、シンプルに一輪を咲かせたソリティアまで、デザインによって異なる表情を見せるのが魅力です。センターストーンを囲むのはダイヤモンドやカラーストーン。花びらが重なり合うようなセッティングが、小さくても凛とした存在感を放ちます。

展開はリング、ペンダント、ピアスの3種類。特にピアスは片耳ずつの販売のため、左右で異なる色を組み合わせたり、セカンドピアスとして取り入れるなど、自由なアレンジをお楽しみいただけます。

配色や組み合わせ次第で印象を変える、プティフルールならではの魅力。新宿店の店頭で、ぜひご自身に似合う一輪を見つけてください。

プティフルール：税込41,800円より（Pt950/K10YG・天然石）

■Nuage ― 雲のように軽やかに纏う

夏の名残を感じつつも、澄んだ空気に秋の気配が漂う9月。新宿店からお届けするのは、雲のようにゆったりと形を変えながら、軽やかに輝くジュエリーシリーズ「Nuage（ニュアージュ）」です。

「白」をテーマに選び抜いた宝石を用い、日常に寄り添うデザインで仕立てました。

ミルシェノン、サンクルール、プラージュなど、人気シリーズにアレンジを加え、秋の装いにもなじむ爽やかさを表現しています。

企画から石出しまでを新宿店店長の半田（@saya_parcelle(https://www.instagram.com/saya_parcelle/)）が担当し、一つひとつの表情にこだわり抜いたコレクション。雲間から光が差すように、さりげなくも印象的な輝きを放ちます。

普段の装いにすっと溶け込みながら、指先や胸元に透明感を添える「Nuage」。季節の移ろいとともに、その軽やかな魅力をぜひ店頭でお確かめください。



ニュアージュ：税込100,100円より（K10CG・ダイヤモンド・天然石）

JEWELRY EVENTS

Nuage(フランス語で雲)ニュアージュ ミルシェノンニュアージュ プラージュニュアージュ サンクルールニュアージュ ミルシェノン指元を優美に彩ります

9月のパーセル ジュエリー新宿店では、ジュエリーの魅力を多彩に体験していただける4つのイベントをご用意いたしました。

誕生石サファイアを好みのルースから選んで仕立てる「サファイアオーダー会」、季節の情景を映すルースが並ぶ「Stone marche」、一点物や新作との出会いが叶う「Trunk Show」、そしてジュエリーのプロフェッショナルが店頭でご相談を承る「Caravan」。

それぞれ異なる切り口でジュエリーの奥行きに触れていただける機会となっております。

※各イベントとも、混雑時にはお待ちいただく場合がございますので、ご予約をおすすめしております。ご予約・お問い合わせは10:30より19:30まで、新宿店店頭、またはお電話（03-5315-4036（直通））でお気軽にご相談ください。

※営業日、営業時間に変更が出る場合がございます。予めご了承くださいませ。

■Sapphire Order Fair ― 彩り豊かな誕生石を自分だけの一点に

9月の別名「彩月（いろどりづき）」にちなみ、今月の誕生石であるサファイアを多彩なカラーで集めたオーダー会を開催いたします。昨年ご好評いただいた企画が、今年も新たな彩りで登場いたします。

サファイアといえば深いブルーを思い浮かべる方も多いかと思いますが、実は虹のように豊かな色彩を持つ宝石です。今回は、やさしい輝きが特徴のローズカットや淡い色調を中心にご用意。ブルー、ピンク、イエロー、グリーンなど、サファイアならではの多彩な表情からお好みの一石をお選びいただき、「ミルシェノン」「サンクルール」「プラージュ」など人気のシリーズにお仕立ていただけます。

開催期間は9月30日(火)まで。パーセル ジュエリー横浜店（横浜高島屋 1階 アクセサリー売場）でも同時開催しており、新宿店とは異なる配色を揃えております。彩月の名にふさわしい、豊かなサファイアの世界をご堪能ください。

ピンクサファイアでミルシェノンにお仕立て実は虹のように豊かな色彩があるサファイア■Stone marche ― 9月6日(土)・7日(日)

9月6日(土)・7日(日)の2日間、パーセル ジュエリー新宿店は「STONE marche」を開催いたします。

宝探しのように数多くのルースが並び、お気に入りの一石を選んでジュエリーにお仕立ていただける人気イベントです。

9月の誕生石であるサファイアは、深いブルーだけでなく、グリーン、ピンク、イエローなど多彩な色彩をご用意しました。「彩月」や「色取り月」とも呼ばれるこの季節にふさわしい、色とりどりの輝きをお楽しみいただけます。

さらに今月のおすすめは「マリガーネット」。マリ共和国で発見されたことに由来する宝石で、鮮やかなイエローグリーンから落ち着いたイエローまで幅広い色合いを持ちます。ルビーやサファイアに匹敵する屈折率を誇り、その華やかな煌めきは必見です。ラウンドカットのほか、オクタゴンやハートシェイプなど、多様なカットもご覧いただけます。

宝石から選ぶお仕立ての魅力を、ぜひ店頭にてご体験ください。

ピンクサファイアマリガーネット■Trunk Show ― 9月16日(火)・17日(水)

9月16日(火)・17日(水)の2日間、パーセル ジュエリー新宿店にて「Trunk Show（トランクショー）」を開催いたします。

トランクショーでは、常設前のプロトタイプや新作の先行販売、さらに普段は店頭に並ばない一点ものや限定ジュエリーをご紹介いたします。新宿店でその月にもっとも多くのジュエリーが揃う2日間です。



どんな出会いが待っているかは、当日までのお楽しみです。

ポムブレスレット(ガンビエ産黒蝶真珠)ロングネックレス(サルディーニャ産赤珊瑚)パヴェ ピンキーリング■Caravan ― 9月29日(月)

「Caravan（キャラバン）」は、パーセル ジュエリーが誇るスペシャルイベント。創業メンバー・デザイナーの成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）、創業メンバー・代表の品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）、創業メンバー・バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）など、ジュエリーのプロフェッショナルたちが店頭に立ち、オーダーからリフォーム、修理のご相談まで幅広く承ります。

オーダーは初めてという方もご安心ください。お好みの宝石の色や形を選びながら、プロの目線でご提案いたします。眠っていた宝石を新しいかたちに生まれ変わらせるリフォームや、サイズ直し、メンテナンスのご相談も可能です。

今月のおすすめルースはサファイア、珊瑚、カメオ。サファイアはブルーにとどまらず、ピンクやイエローなど幅広い色合いを揃えています。珊瑚は高知県沖の血赤珊瑚やサルディーニャ島の桃色珊瑚など、産地に由来する多彩な表情を持ちます。カメオはイタリア・トーレ・デル・グレコの職人による手彫りで、蜂や猫、鳥といったモチーフを施した希少な作品をご覧いただけます。

当日は、ルースを実際に枠にのせてお試しいただいたり、その場でラフデザインを描いて具体的にご提案もいたします。唯一無二の一石を、あなただけのジュエリーにお仕立ていただけます。また、オーダーに限らず、ジュエリーのことなら何でもご相談を承ります。混み合う場合がございますので、よろしければご予約の上、お越しください。お待ちしております。

パーセル ジュエリー新宿店

サファイア、珊瑚、カメオはどれもプロの目で選りすぐられた逸品宮本陽子(左)と品田琴恵(右)

パーセル ジュエリー新宿店は、恵比寿本店に次ぐ歴史を誇る旗艦店。ゆったりと座れるスペースで、上質なジュエリー選びをお楽しみいただけます。時間をかけた丁寧なおもてなしで、リラックスしながらジュエリー選びをお楽しみいただけます。

◯ 店長：半田（@saya_parcelle(https://www.instagram.com/saya_parcelle/)）

◯ 店舗：〒151-8580 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 高島屋新宿店 2階 アクセサリー売場

◯ 電話：03-5315-4036（直通）

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_shinjuku/

