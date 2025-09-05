【PARCELLE JEWELRY あべのハルカス店】9月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリーあべのハルカス店(あべのハルカス近鉄本店 ウイング館2階)

9月の誕生石サファイアは、深いブルーのほか、ピンクやイエロー、オレンジなど、虹のように多彩な色合いを持つ宝石です。今月のパーセル ジュエリーあべのハルカス店では、その豊かな彩りと魅力をさまざまなジュエリーでご紹介いたします。

また、新作「Petites Fleurs」、販売延長が決まった「Luce」、新色が加わった「Pinna」など。さらに「Stone marche」「Trunk Show」「Caravan」といったイベントも開催し、ジュエリーの奥行きに触れていただけるひと月となります。

※天然石やダイヤモンドの配置・種類は一点ごとに異なります。掲載画像は商品の一例です。

NEW ARRIVALS

■【新作】Petites Fleurs ― 季節の花を映す小さな彩り

フランス語で「小さなお花」を意味する「Petites Fleurs（プティフルール）」シリーズに、新作が登場いたしました。



今季はアサガオやスイレン、リンドウ、キンモクセイ、ケイトウなど、夏から秋にかけて咲く花々をイメージした配色をご用意しました。花そのものの色だけでなく、その花を囲む風景や水面の反射などを色に取り入れ、なかには「モネの睡蓮」から着想を得た幻想的なアレンジも加えています。

展開はリング、ピアス、ペンダントの3種類。ピアスは半ペアずつの販売のため、左右で異なる配色を組み合わせたり、セカンドピアスとして取り入れるなど、多様なコーディネートが楽しめます。

小花が咲いたような可憐さに、華やかさやスタイリッシュさを兼ね備えたプティフルール。季節の移ろいを映す彩りを、あべのハルカス店にてご覧いただけます。

プティフルール：税込41,800円より（Pt950/K10YG・天然石）

■【販売延長】Luce ― 希少石が織りなす彩りのコレクション

イタリア語で「光」や「輝き」を意味する「Luce（ルーチェ）」。6月に登場した際には大きな反響をいただきました。８月に1か月限定で再販売となりましたが、、多くのご要望にお応えし、パーセル ジュエリーあべのハルカス店にて販売延長が決まりました。

モザンビーク産ルビー、ザンビア産エメラルド、パライバマイン社のパライバトルマリン、ドイツ・アイフェル地方のアウイナイトなど、産地や買付元が明確な希少石を用いたコレクションです。宝石を選ぶ楽しみとともに、確かな品質と出自を知る喜びを味わっていただけます。

今回はストレートタイプのほか、V字デザインやフォークリングなど、多彩なスタイルを合わせてご用意しております。それぞれ一点ごとに異なる輝きを放ち、重ね付けでも新しい表情を見せてくれます。

希少石ならではの存在感を、ぜひ店頭にてご覧ください。



ルーチェ：税込36,300円より（K10YG・K10WG・天然石・ダイヤモンド）

■【新色入荷】Pinna ― 草木を映すボタニカルモチーフ

ボタニカルモチーフのシリーズ「Pinna（ピナ）」に、新色が加わりました。シダやミモザの葉が風に揺れる姿をイメージし、自然の曲線をデザインに落とし込んだジュエリーです。



宝石は極小の爪で丁寧に留められ、葉の間を磨き上げることで光を受けてきらめく姿を表現。まるで自然の中で陽を浴びて輝いているかのような印象を生み出しています。原型はデザイナーが指で曲げながら形をつくり、自然の柔らかなラインを再現したこだわりのお仕立てです。

今回登場するのは、爽やかなブルー系に加え、秋を思わせる赤と紫のコンビネーション、そしてホワイトをベースに儚げな色を散りばめた配色。いずれも1本で存在感を放ちますが、ポンポネやプティフルールなど、花をモチーフにしたシリーズと重ねても華やかな調和を見せてくれます。

草木を思わせるピナに、好みの「花」を重ね合わせることで、自分だけのコーディネートを描いていただけます。

ピナ：税込79,200円より（K10YG・K10WG・天然石・ダイヤモンド）

JEWELRY EVENTS

イメージ画像イメージ画像イメージ画像イメージ画像

9月のパーセル ジュエリーあべのハルカス店では、新作の登場や人気シリーズの再展開にあわせ、さまざまなイベントを開催いたします。

「Stone marche」では季節を映す多彩なルースが店頭に並びます。さらに、常設前の新作や一点物をご覧いただける「Trunk Show」、創業メンバーが店頭に立ちオーダーやリフォームのご相談を承る「Caravan」など、4つの催しをご用意しました。

ジュエリーの新しい魅力や出会いを体験できる、9月のイベントラインナップでお待ちしております。



なお、いずれのイベントも混雑する場合があるため、事前のご予約をおすすめしております。ご予約は店舗スタッフまで、またはお電話（06-6625-2065）にてお気軽にお問い合わせください。また、Instagramのメッセージ等ではご返信いたしかねます。ご了承くださいませ。

■Stone marche ― 9月6日(土)・7日(日)

宝石そのものを一堂に並べるイベント「Stone marche」を開催いたします。「ストーンマルシェ」では、その月に相応しいルースを中心に、店頭ではなかなか出会えない希少石などを含む、100石以上を一般価格の約半額でご用意いたします。お選びいただいたルースは、ピアス・ペンダント・リングなど、ご希望のジュエリーへお仕立て可能です。仕立てのご相談やコーディネートは、店頭スタッフが丁寧にサポートいたします。ルースのみのご購入も可能で、「いつか」のために集める楽しみや、記念日・贈り物としての特別な選択肢にもおすすめです。ジュエリーと向き合う自由な時間を、どうぞお楽しみください。

今回のラインナップは、9月の誕生石サファイアから。王道のブルーに加え、ピンク、グリーン、パープルが滲むカラーレスなど、多彩な表情を揃えました。

さらに、多色性がはっきりと現れるアンダリュサイトも登場。角度によって色が変わるシックな魅力は、見飽きることのない奥深さを感じさせます。そのほか、カボションカットで虹色のシラーを映すレインボームーンストーンなど、今月も100石を超える宝石をご用意しました。

形もペアシェイプやハートシェイプ、コロンと丸みのあるタイプなど多彩。選んだ石をリングやペンダント、ピアスに仕立てることで、自分だけのジュエリーをお楽しみいただけます。

ブルーサファイアピンクサファイアアンダリュサイトレインボームーンストーン■Trunk Show ― 9月11日(木)・12日(金)

9月11日(木)・12日(金)の2日間、パーセル ジュエリーあべのハルカス店にて「Trunk Show（トランクショー）」を開催いたします。常設前の新作や、普段は店頭でご覧いただけない一点ものが揃う特別な機会です。

今回ご紹介するのは、サルデーニャ産の赤珊瑚や、ガンビエ産の黒蝶真珠を一粒ずつ手作業で巻き留めた「シャンク巻き」のネックレスやブレスレット、フランス語でリンゴを意味する「ポムリング」の新型モデルなど。センターストーンを3mmから2.5mm、2mmへとグラデーションに仕立て、二段腰のセッティングによって瑞々しい輝きを引き出しました。

さらに、なめらかな着け心地と繊細なパヴェが印象的なダイヤモンドピンキーリング、人気のミルゴシックシリーズからは一回り小ぶりなイヤカフが新登場。お手持ちのピアスやイヤカフとのコーディネートもお楽しみいただけます。

お客様からのお問い合わせも多い注目のジュエリーが、この2日間に揃います。新作との出会いをぜひ店頭にてご体感ください。

ネックレス(サルディーニャ産赤珊瑚)ブレスレット(ガンビエ産黒蝶真珠)ポムダイヤモンド ピンキーリング■Caravan ― 9月24日(水)

「Caravan（キャラバン）」は、パーセル ジュエリーが誇るスペシャルイベント。創業メンバー・デザイナーの成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）、創業メンバー・代表の品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）、創業メンバー・バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）など、ジュエリーのプロフェッショナルたちが店頭に立ち、オーダーからリフォーム、修理のご相談まで幅広く承ります。

オーダーは初めてという方もご安心ください。お好みの宝石の色や形を選びながら、プロの目線でご提案いたします。眠っていた宝石を新しいかたちに生まれ変わらせるリフォームや、サイズ直し、メンテナンスのご相談も可能です。



今月のおすすめルースは「サファイア」「珊瑚」「カメオ」。サファイアはブルーに限らず、ピンクやイエロー、グリーンなど虹のように多彩な色合いを揃えています。硬度と耐久性に優れ、日常使いにも適した宝石で、一石ごとに異なる表情をお楽しみいただけます。珊瑚は、高知県沖で採取される血赤珊瑚や、イタリア・サルデーニャ島の桃色珊瑚など、艶やかな照りを持つ上質なものを厳選しました。天然素材ならではの唯一無二の色合いは、ジュエリーとして長く愛されています。カメオは、イタリア・トーレ・デル・グレコの職人が一点ずつ手彫りしたもの。花や蜂、猫、鳥などアンティークジュエリーで親しまれたモチーフをはじめ、コルネリアンやサードニクス、黒蝶貝など多彩な素材で仕立てられています。小さなサイズから存在感あるものまで幅広く取り揃えました。

その他にも多数のルースをご用意し、お客様一人ひとりに合わせたジュエリーのご提案をいたします。ぜひ店頭にて、自分だけの一石と出会う時間をお過ごしください。

パーセル ジュエリーあべのハルカス店

サファイア、珊瑚、カメオ、どれもプロの目で選りすぐられた逸品宮本陽子(左)と品田琴恵(右)

大阪では３番目の常設店として2024年2月にオープン、パーセル ジュエリー全店舗中最大の売場面積を誇っています。広々とした店舗内には、多彩な商品ラインナップが豊富に揃っており、さまざまなニーズに応えることができるため、"西の旗艦店"と期待されております。

◯ 店長：小室（@megu_parcelle(https://www.instagram.com/megu_parcelle/)）

◯ 店舗：大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店 ウイング館2階 アクセサリー売場

◯ 電話：06-6625-2065（直通）

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_abeno/

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったパーセル ジュエリー（PARCELLE JEWELRY）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびポップアップショップでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 小红书：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■パーセル ジュエリー公式LINE 発信中

パーセル ジュエリーでは、LINE公式アカウントでも、ジュエリーの世界をご紹介しております。新作やイベント情報をいち早くお届けするほか、宝石やジュエリーにまつわるコラム「パーセルジュエリーこと綴り」、「毎月届くジュエリー壁紙」など、日常に彩りを添えるコンテンツが揃っております。上記URLまたは左のQRコードからお越しください。お待ちしております。

毎月届くジュエリー壁紙(イメージ)毎月届くジュエリー壁紙(イメージ)