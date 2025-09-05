「Bitfan」にて、歌手・俳優として活躍する、中本大賀のオフィシャルサイトおよびファンクラブをオープン！
クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年9月5日（金）に、オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」にて、歌手・俳優として活躍する、中本大賀のオフィシャルサイトおよびファンクラブ「中本大賀 OFFICIAL FANCLUB -がおらんど-」を公開しました。
中本大賀（なかもと たいが）は、2001年生まれ、大阪府出身で、俳優、歌手として活動しています。公開オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の元練習生として注目を集め、その後ダンス＆ボーカルグループ「ENJIN」のメンバーとして活躍、持ち前の高い歌唱力と表現力で多くのファンを魅了しました。
2020年のドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官』で俳優デビュー後、舞台『おそ松さん on STAGE ～SIX MEN'S SHOW TIME～ 2nd SEASON』のカラ松(F6)役、新ミュージカル『スタミュ』の戌峰誠士郎役、舞台『WIND BREAKER』の杉下京太郎役など、人気作品に多数出演するなど、俳優としても活動の場を広げています。ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs四天宝寺にて白石蔵ノ介役での出演が発表されるなど、今後のさらなる飛躍が期待されます。
この度オープンしたのは、中本大賀のオフィシャルサイトおよびファンクラブです。当ファンクラブではリアルタイムで楽しめるライブ配信やグループチャットなど、会員の皆様にお楽しみいただけるコンテンツを多数ご用意しています。
9月30日(火)までにファンクラブに入会した方には、初月入会特典「中本大賀 OFFICIAL FANCLUB限定オリジナルブロマイド」をプレゼントいたします。
当サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。
【オフィシャルサイト／ファンクラブ詳細】
■サイト名
中本大賀 OFFICIAL SITE
■URL
https://nakamoto-taiga.bitfan.id/
※当サイトはオフィシャルサイトとファンクラブを兼ねて運営しています。
■会費
月額 720円（税込）
※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。
■無料会員コンテンツ
・NEWS
・SCHEDULE
・PROFILE
■有料会員コンテンツ
・BLOG
・MOVIE
・PHOTO GALLERY
・CORE'S ROOM
・LIVE
・CHAT
・TICKET
・BIRTHDAY MESSAGE
【株式会社SKIYAKI 会社概要】
社名：株式会社SKIYAKI
所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F
代表者：代表取締役 小久保 知洋
資本金：31百万円
事業内容：プラットフォーム事業
URL：https://skiyaki.com/
SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。
【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】
「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的で優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。
URL：https://bitfan.id/