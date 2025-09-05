SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE、アニメ『Fate/Grand Order -終局特異点 冠位時間神殿ソロモン-』より「魔術王ソロモン」のスケールフィギュアを本日から予約受付開始！

株式会社CyberZ

株式会社CyberZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山内隆裕）が手掛けるフィギュアブランド「SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE」（通称「渋スクフィギュア」）は、アニメ『Fate/Grand Order -終局特異点 冠位時間神殿ソロモン-』より「魔術王ソロモン」の1/7スケールフィギュアを発売いたします。本商品は、本日2025年9月5日(金)12:00より、SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE公式ストアにてご予約いただけます。

また、予約受付開始を記念して、抽選で3名様に「魔術王ソロモン」の1/7スケールフィギュアが当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

■「魔術王ソロモン」

アニメ『Fate/Grand Order -終局特異点 冠位時間神殿ソロモン-』より、「魔術王ソロモン」の1/7スケールフィギュアが登場！

劇中で魔術王ソロモンが指輪を天に投げる、印象的なワンシーンを再現したフィギュアです。感情を持たなかった彼が、すべてに終止符を打ち、“人を信じる”という想いをかすかににじませた表情。その繊細な表情の表現から、指輪の輝きに至るまで、細部にこだわって造形しました。

衣装の質感や静かな決意を感じさせる表情の変化も含め、ぜひお手元でお楽しみください。

■予約受付関連情報

〈予約受付場所〉

SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE公式ストア

https://ec.shibuya-scramble-figure.com/shop/products/4580787175222

〈予約期間〉

2025年9月5日（金）12:00～2025年10月31日（金）23:59

■プレゼントキャンペーン詳細

キャンペーンにご参加頂いた方の中から抽選で3名様に、「魔術王ソロモン」をプレゼントいたします。

〈キャンペーン応募方法〉

１.SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE公式X （ https://x.com/SSF_shibusuku ）をフォロー

２.該当ポストを引用リポスト（「#渋スクフィギュア」と「#FGOソロモン」を添えて投稿をお願いします。）

〈キャンペーン期間〉

2025年9月5日（金）12:00～2025年9月11日（木）23:59

※該当ポストは１.の公式アカウントよりご確認ください。

※Xアカウントを非公開にしている場合、リポストを確認することができないため、応募対象外となります。

※ダイレクトメールを受信拒否設定している場合、当選連絡をすることができないため、応募対象外となります。

※当選の権利は第三者への譲渡や現金とのお引き換えはできません。

■商品概要

商品名 ：魔術王ソロモン

仕様 ：1/7スケール PVC製塗装済み完成品

サイズ ：H375×W290×D345mm

お届け時期 ：2026年11月より順次発送予定

原型 ：Design COCO (Art Director:CHIGA)

彩色 ：オタケン

制作協力 ：Oriental Forest

価格 ：38,500円（税込）

販売元 ：株式会社CyberZ

著作権表記 ：(C)TYPE-MOON / FGO7 ANIME PROJECT

※発送予定時期は変更となる可能性がございます。

※掲載されている写真は開発中の彩色原型です。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

■SHIBUYA SCRAMBLE FIGUREとは https://ec.shibuya-scramble-figure.com/shop(https://ec.shibuya-scramble-figure.com/shop)

「スケール感」と「躍動感」を意識した高品質高級フィギュアブランド。世界に誇れるIPで世界に誇れるプロダクト（フィギュア）を生み出すことを目指しています。ブランド名には渋谷から世界に文化を発信することに思いを込めています。通称「渋スクフィギュア」。

■CyberZについて http://cyber-z.co.jp/(http://cyber-z.co.jp/)

代表取締役社長：山内 隆裕（ https://x.com/brother0820 ）

2009年にスマートフォンに特化した広告マーケティング会社として設立し、現在はスマートフォン広告における運用・効果検証はもちろん、交通広告やウェブCMの制作など、幅広いマーケティング支援を展開。日本に加えて、アメリカ、韓国、台湾など、国内広告主の海外進出および海外広告主の日本市場参入支援も行っております。また、国内最大級のeスポーツイベント「RAGE」の運営をおこなう他、サイバーエージェントグループ唯一のイベント制作会社「株式会社CyberE」を子会社に持ち、ゲーム・音楽イベント・行政イベントなど様々なジャンルにおけるエンタメ興行の制作を通じた業界活性化や、IPビジネスの最大化にも努めています。

社名 ： 株式会社 CyberZ

東京本社 ：東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア 23階

代表者 ：代表取締役社長 CEO 山内 隆裕

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社CyberZ 広報担当 田口

E-mail：support@caanime.co.jp