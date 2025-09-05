人気シリーズ韻踏合組合MIXに第4弾が登場！DJ KING 3LDKがDJミックスした「MY PLAYLIST MIX 4 ~Mixed by KING 3LDK~」が9/12(金)配信スタート！

株式会社STARBASE

人気シリーズ第4弾！韻踏合組合MIXが登場！！

ヒップホップシーンを代表するクルー「韻踏合組合」による大好評MIXシリーズ、待望の第4弾が9/12(金)に配信リリースとなる！

今回のDJは、脱線3のメンバーであり、数々の韻踏合組合作品を手がけてきたレジェンド KING 3LDK。

本作には、KING 3LDKがプロデュースした楽曲を中心に、ここでしか聴けないエクスクルーシブ音源を含む全9曲を収録。

イントロからシャウト、SEに至るまで細部にこだわり抜かれた内容は、ミックステープ世代には懐かしく、サブスク世代には新鮮に響く、まさに“全世代必聴”の一枚となっている。

【各種配信サービス】https://lnk.to/MPM4FP

中でも注目は、トラック8「口癖」。

KING 3LDKによるパーカッシブなビートに、SATUSSYとERONEのライミングが鋭く絡み合う、今作の目玉曲だ。

結成25周年を迎え、ますます進化を続ける「韻踏合組合」から、今後も目が離せない。

■作品概要

【アーティスト】韻踏合組合

【アルバムタイトル】

MY PLAYLIST MIX 4 ~Mixed by KING 3LDK~

【レーベル】IFK Records

【配信開始日】2025/9/12(金)

【各種配信サービス】https://lnk.to/MPM4FP

■トラックリスト

01.INTRO (Pro. KING 3LDK)

02.ストリートフリースタイラー2 ～俺より強いヤツに会いに行く～ / ERONE & HIDADDY (Pro. KING 3LDK)

03.M.B.F. / SATUSSY (Pro. KING 3LDK)

04.頭 (KING 3LDK REMIX) / SHINGO★西成 & SATUSSY (Pro. KING 3LDK)

05. 踏んじゃった (feat. Lily Spacey) / 韻踏合組合 (Pro. KING 3LDK)

06.PEACE OF A CAKE RAPPING / HIDADDY & HARDY (Pro. KING 3LDK)(※Exclusive)

07.GUESS WHO’S BACK? (feat. BAKA de GUESS?) / CHIEF ROKKA (Pro. KING 3LDK)

08.口癖 / CHIEF ROKKA (Pro. KING 3LDK)

09.SUNSET ON THE SET / CHIEF ROKKA (Pro. KING 3LDK)

■韻踏合組合 プロフィール

今年で結成25周年を迎える、ナニワ裏庭の韻踏HIPHOP集団。

合体と脱退を繰り返し、SATUSSY(MC)、ERONE(MC)、HIDADDY(MC)、遊戯(MC)、DJ KITADA KEN、DJ KANという現在のかたちに。

これまでに、11枚のフルアルバムをリリースし、特に2014年には日本語RAPクラシックとなった「一網打尽 (REMIX)」はYouTube上にて現在2400万回再生を記録。全国各地で数々のREMIXを生み出し、一大バズを巻き起こした。

また主催イベント「SPOTLIGHT」は年々盛り上がりを見せ、現在では西日本最大級のMCバトルとして定着している。メンバーのERONEはフリースタイルダンジョンのモンスターを、HIDADDYは高校生RAP選手権のジャッジマンを務めるなどお茶の間にもその名前が浸透している。

■SNS

X: https://x.com/IFKRECORDS

Instagram: https://www.instagram.com/infumiaikumiai/

YouTube: https://www.youtube.com/@ifktv/

TikTok: https://www.tiktok.com/@infumiaikumiai

■KING 3LDKプロフィール

「脱線3」のDJ兼ラッパー/トラックメイカーとしてデビュ-。

ファイルレコーズから1枚、エピックソニーより2枚のアルバムをリリース。脱線3の2ndアルバム『XXX JAPAN』ではビースティ・ボーイズの所有する「g-son studios」にてレコーディング、ビースティ・ボーイズのAD-ROCKらも参加。

その後、自身主催のレーベル「AUTOROCK RECORDINGS」にてMIX TAPEを多数リリース。2002年にはニトロマイクロフォンアンダーグラウンドのSUIKEN等をフューチャーしたソロアルバムをリリースした他、UA、真心ブラザース、韻踏合組合等様々なアーティストにも楽曲提供している。

また、ユニバーサルミュージックより発売された「声優レアグルーヴ」シリーズでキュレーターも勤めた。

近年はHIPHOPを中心とし、オールジャンルでミックスするDJスタイルで活動している。

■SNS

X: https://x.com/KING_3LDK

Instagram: https://www.instagram.com/king_3_ldk/

YouTube: https://www.youtube.com/@king_3ldk