「ABEMA PPV」にて『RIZIN.51』を全試合生中継決定 2025年9月28日（日）11時30分よりスタート～大会視聴チケットを9月5日（金）12時より販売開始～

株式会社AbemaTV新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本最高峰の格闘技イベントRIZINが2025年9月28日（日）にIGアリーナにて開催する『RIZIN.51』を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて全試合生中継することを決定いたしました。また、本大会の視聴チケットを本日9月5日（金）12時より販売開始いたします。

RIZINは、総合格闘技の試合を主軸としながらも、キックボクシングルール、スタンディングバウトルール、グラップリングルールといった多様なルールで試合を展開する日本最高峰の格闘技イベントです。今年7月にオープンしたばかりのIGアリーナで開催となる『RIZIN.51』では、ライト級・フェザー級のダブルタイトルマッチに加え、世界中の猛者が集う「RIZIN WORLD GP 2025」 ヘビー級トーナメントの決勝戦、さらに注目のフライ級トーナメント2回戦など、数々のビッグカードが並びます。

ライト級タイトルマッチでは、現王者ホベルト・サトシ・ソウザ選手に、勢いに乗る堀江圭功選手が挑みます。堀江選手は今年6月に開催された「RIZIN LANDMARK 11 in SAPPORO」で、地元・北海道出身の西川大和選手を相手にTKO勝利を収めたばかり。勢いそのままにベルト奪取となるのか、注目が集まります。

また、フェザー級タイトルマッチでは、ラジャブアリ・シェイドゥラエフ選手が初の防衛戦に臨みます。挑戦者はRIZINで3連勝中のビクター・コレスニック選手。頂点を守るのはシェイドゥラエフ選手か、それとも新王者誕生となるのか、見逃せない一戦です。

さらに、梅野源治選手と芦澤竜誠選手によるMMA対決や、BreakingDown出身の冨澤大智選手と平本丈選手の対戦など、話題必至のカードが続々。全18試合が揃う豪華なラインナップでお届けする『RIZIN.51』を、ぜひ「ABEMA」にてお楽しみください。

「ABEMA」では、本大会の前売り視聴チケットを9月5日（金）12時から9月27日（土）23時59分までの期間に5,000円（税込）で販売（※1）いたします。また、当日視聴チケットは9月28日（日）0時から9月28日（日）23時59分まで5,500円（税込）、アーカイブ視聴チケットは9月29日（月）0時から10月3日（金）21時まで3,300円（税込）にてそれぞれ販売いたします。

なお、本大会の視聴チケット販売期間内に、「ABEMA」のプレミアムプラン「ABEMAプレミアム」会員（※2）に新規登録し、本チケットを購入された方には1,100円のキャッシュバックを行うキャンペーンも実施中です。

（キャンペーンページURL：https://abema.tv/lp/cashback-rizin51-20250928）

さらに、本大会の視聴チケットをご購入いただいた方全員に、競輪アプリ「WINTICKET」の特別クーポンをプレゼントいたします。（※3）通常の新規登録特典1,000円分に加え、今回は特別に500円分のポイントを追加。合計で1,500円分のポイントをお受け取りいただけます。お得に競輪を始められるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

（※1）チケットはアプリ内とWeb ブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）月額1,080円（税込）の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、「広告つきABEMAプレミアム」はキャンペーンの対象外となります。

（※3）本キャンペーンは、WINTICKET新規登録者の方限定のキャンペーンとなります。詳細は10月中に「ABEMA」内のギフトボックスよりご案内いたします。

今後も、「ABEMA」では『RIZIN.51』に出場する選手たちのインタビューをはじめとした限定コンテンツを続々とお届けする予定です。ぜひご期待ください。

■ABEMA PPVで全試合完全生中継 『RIZIN.51』 概要

中継日時：2025年9月28日（日）11時30分～ （中継開始11時～）

見逃し配信：2025年10月3日（金）23時59分まで

▼視聴チケット購入ページ

https://abema.tv/live-event/02b2d9ad-f1f5-44ff-a78b-1095aa9df435

※上記チケット購入ページからは、見逃し配信・追っかけ再生の視聴ができません。【見逃し配信】専用ページにて見逃し配信・追っかけ再生が利用いただけます。

▼各種視聴チケット 販売期間／金額

【前売り視聴チケット】 5,000円（税込）※アプリ購入では500円の手数料が生じます。

2025年9月5日（金）12時～2025年9月27日（土）23時59分まで

【当日視聴チケット】 5,500円（税込）※アプリ購入では500円の手数料が生じます。

2025年9月28日（日）0時～2025年9月28日（日）23時59分まで

【アーカイブチケット】

3,300円（税込）※アプリ購入では300円の手数料が生じます。

2025年9月29日（月）0時～2025年10月3日（金）21時まで

■『RIZIN.51』 対戦カード

ライト級タイトルマッチ／ホベルト・サトシ・ソウザ vs. 堀江圭功

フェザー級タイトルマッチ／ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. ビクター・コレスニック

佐藤将光 vs. ダニー・サバテロ

RIZIN WORLD GP 2025 ヘビー級トーナメント 決勝／マレク・サモチュク vs. アレクサンダー・ソルダトキン

RIZIN WORLD GP 2025 フライ級トーナメント 2回戦／扇久保博正 vs. アリベク・ガジャマトフ

RIZIN WORLD GP 2025 フライ級トーナメント 2回戦／元谷友貴 vs. 神龍誠

RIZIN WORLD GP 2025 フライ級トーナメント 2回戦 リザーブマッチ ／伊藤裕樹 vs. X

梅野源治 vs. 芦澤竜誠

高木凌 vs. 三宅輝砂

鈴木博昭 vs. ファン・イェーロウ

大和哲也 vs. 奥山貴大

冨澤大智 vs. 平本丈

金田一孝介 vs. チャートゥ・バンビロール

矢地祐介 vs. 芳賀ビラル海

OPENING FIGHT／YUHEI vs. 脇田仁

OPENING FIGHT／太田将吾 vs. Street(ハート)★Bob洸助

OPENING FIGHT／山木麻弥 vs. 石坂空志

OPENING FIGHT／佐藤執斗 vs. 小林大介

※試合順ではございません