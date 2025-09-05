9月6日（土）夜10時より放送、霜降り明星・粗品がMCを務める新番組『ドーピングトーキング』#2にガクテンソク・奥田、マユリカ・阪本、ヒコロヒーら5名の参加が決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年9月6日（土）夜10時より、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品がMCを務める、「ABEMA」オリジナル番組『ドーピングトーキング』#2を放送いたします。このたび、#2に参加する芸人5名とトークテーマを発表いたします。

粗品の新番組「ドーピングトーキング」ABEMAで無料配信決定

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=58V9NaUXE4g ]

新番組『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。なお、本番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークです。番組MCには、「ABEMA」のレギュラー番組にて初MCとなる、霜降り明星・粗品が務め、芸人たちの刺激的な体験談に耳を傾けます。

9月6日（土）放送の#2に、奥田修二（ガクテンソク）、阪本（マユリカ）、中山功太、ヒコロヒー、松村祥維（ひつじねいり）ら5名の参加が決定いたしました。トークテーマはそれぞれ「実在した！？日本の女スパイに聞いた闇の深層（奥田修二/ガクテンソク）」、「緻密な策略が渦巻く“AV業界”の裏側（阪本/マユリカ）」、「最恐心霊スポット・旧犬鳴トンネルの真実（中山功太）」、「鉄格子の向こうへ届ける差し入れ屋の実態（ヒコロヒー）」、「“芸人コンサル”天野川怜子とは一体？2ヶ月に及ぶ追跡記録（松村祥維/ひつじねいり）」です。

松村による天野川怜子の調査では、粗品も天野川怜子に注目していたと話し「俺なりのドーピングじゃないけど…」と独自で調べた“ドーピングトーク”を披露する場面も。ネタや芸風を独自の視点で切り捨て、芸人の間で注目の的となっているという天野川怜子。果たしてその実態とは……！？

また奥田によるドーピングトークでは、女スパイが実際に行った任務や報酬、さらにはあるビックネームのパーティに参加したエピソードまで、刺激的なエピソードが続出したほか、中山による旧犬鳴トンネルの調査では、中山が体験したというある心霊体験も語られます。

「ABEMA」オリジナル番組『ドーピングトーキング』#2は9月6日（土）夜10時より放送です。スタジオ中が震撼した至極のエピソードの数々をぜひ、ご覧ください。

■ABEMA『ドーピングトーキング』 概要

#2放送日：2025年9月6日（土）夜10時～

#2放送URL(https://abema.tv/channels/abema-special/slots/8j51XJB6wGDx7R)

番組ページURL(https://abema.tv/video/title/90-2041)

MC：

粗品（霜降り明星）

出演：

#2トーク出演： 奥田修二（ガクテンソク）、阪本（マユリカ）、中山功太、ヒコロヒー、松村祥維（ひつじねいり）

※50音順

