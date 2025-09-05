【松坂屋上野店】新米の季節到来！ごはんがもっと美味しくなるおかず＆おともが大集合「ごはんのおとも」
【特設ページ】 https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/250910_gohanno_otomo.html(https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/250910_gohanno_otomo.html) ※９／９（火）１０:００公開予定
待ちに待った新米の季節到来！松坂屋上野店では９／１０（水）～１０／７（火）、旬の新米とともに楽しめるおかずやおともを集めた「ごはんのおとも」を初開催いたします。米に注目の集まる２０２５年、せっかくならより美味しくごはんを楽しみたいというニーズも高まることが予想されます。そこで、しっかりとした味付けでごはんをおかわりしたくなる“秋のおかず”や、ポンと乗せるだけで白いごはんをご馳走にかえる“おとも”を大特集いたします！
しっかりとした味付けで秋を感じながらごはんも進む！ “ごはんに合うおかず”
【秋食材】〈ポール・ボキューズ〉４種キノコ＆オニオンソース極厚ハンバーグ
極厚ハンバーグに和風オニオンソースと国産きのこを合わせました。
〈ポール・ボキューズ〉
４種キノコ＆オニオンソース極厚ハンバーグ（１個）６６９円
【秋食材】〈ｅａｓｈｉｏｎ（イーション）〉北海道産秋鮭と野菜のガーリックバターソース仕立て
北海道産秋鮭を使用し、“バターのコク×ガーリックの旨味”を楽しめます。
〈ｅａｓｈｉｏｎ（イーション）〉
北海道産秋鮭と野菜のガーリックバターソース仕立て（１食）５９０円
※各日１８食限り
〈井泉本店〉あじフライ
あじフライのサクッとした歯ごたえがごはんに合う一品です。※キャベツはつきません。
〈井泉本店〉
あじフライ（１枚）３８０円
※各日２０枚限り
【秋食材】〈魚味撰〉秋刀魚の塩焼
強火で焼き上げた秋刀魚は、脂ののった身がごはんに相性抜群です。
〈魚味撰〉
秋刀魚の塩焼（１尾）６４８円
【秋食材】〈まつおか〉金菓銀鮭の南蛮漬け
秋の定番人気、金菓銀鮭は脂ののりがよく、噛むほどに旨みが広がります。
〈まつおか〉
金菓銀鮭の南蛮漬け（１００g）７５６円
※各日２ｋｇ限り
〈赤坂飯店〉餃子
肉と野菜の餡のバランスがよく手包みされた餃子です。
〈赤坂飯店〉
餃子（５個入）７８０円
【秋食材】〈佃浅〉旅するカボチャ煮
伝承のタレで煮込んで素朴な甘さがごはんとの相性抜群です。
〈佃浅〉
旅するカボチャ煮（１００ｇ）５１８円
【秋食材】〈梅の花〉３種のきのこの和風おろし豆腐ハンバーグ
豆腐のふっくらしたハンバーグに季節のきのこをのせました。
〈梅の花〉
３種のきのこの和風おろし豆腐ハンバーグ（１食）５９４円
※各日４食限り
ちょっとしたアクセントでごはんがグッと美味しくなる♪ “ごはんに合うおとも”
〈錦松梅〉錦松梅 袋入（B２）
封を開けた瞬間に感じる芳醇な醤油の香り。思わず炊き立てのごはんが欲しくなるふりかけです。
〈錦松梅〉
錦松梅 袋入（B２）（９０g）８１０円
〈山形屋海苔店〉海苔佃煮
海苔本来の素材の味を生かし、まろやかな味に仕上げた海苔佃煮です。
〈山形屋海苔店〉
海苔佃煮（６０g）３２４円
〈湯島丸赤〉塩辛（皮なし）
鰹だしの効いた塩辛は、炊き立てごはんに相性抜群です。
〈湯島丸赤〉
塩辛（皮なし）（１２０g）８６４円
【秋食材】〈浅草今半（佃煮）〉炊き込み栗ご飯の素
秘伝の割下をベースにしただし汁で、栗の甘さを引き立てました。
〈浅草今半（佃煮）〉
炊き込み栗ご飯の素（１袋／２合分）１，０２６円
※１００袋限り
※価格は全て税込みです。