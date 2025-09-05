【松坂屋上野店】新米の季節到来！ごはんがもっと美味しくなるおかず＆おともが大集合「ごはんのおとも」

【特設ページ】　https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/250910_gohanno_otomo.html(https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/250910_gohanno_otomo.html)　※９／９（火）１０:００公開予定




松坂屋上野店「ごはんのおとも」

待ちに待った新米の季節到来！松坂屋上野店では９／１０（水）～１０／７（火）、旬の新米とともに楽しめるおかずやおともを集めた「ごはんのおとも」を初開催いたします。米に注目の集まる２０２５年、せっかくならより美味しくごはんを楽しみたいというニーズも高まることが予想されます。そこで、しっかりとした味付けでごはんをおかわりしたくなる“秋のおかず”や、ポンと乗せるだけで白いごはんをご馳走にかえる“おとも”を大特集いたします！



しっかりとした味付けで秋を感じながらごはんも進む！ “ごはんに合うおかず”




【秋食材】〈ポール・ボキューズ〉４種キノコ＆オニオンソース極厚ハンバーグ

極厚ハンバーグに和風オニオンソースと国産きのこを合わせました。


〈ポール・ボキューズ〉


４種キノコ＆オニオンソース極厚ハンバーグ（１個）６６９円






【秋食材】〈ｅａｓｈｉｏｎ（イーション）〉北海道産秋鮭と野菜のガーリックバターソース仕立て

北海道産秋鮭を使用し、“バターのコク×ガーリックの旨味”を楽しめます。


〈ｅａｓｈｉｏｎ（イーション）〉


北海道産秋鮭と野菜のガーリックバターソース仕立て（１食）５９０円


※各日１８食限り






〈井泉本店〉あじフライ

あじフライのサクッとした歯ごたえがごはんに合う一品です。※キャベツはつきません。


〈井泉本店〉


あじフライ（１枚）３８０円


※各日２０枚限り






【秋食材】〈魚味撰〉秋刀魚の塩焼

強火で焼き上げた秋刀魚は、脂ののった身がごはんに相性抜群です。


〈魚味撰〉


秋刀魚の塩焼（１尾）６４８円






【秋食材】〈まつおか〉金菓銀鮭の南蛮漬け

秋の定番人気、金菓銀鮭は脂ののりがよく、噛むほどに旨みが広がります。


〈まつおか〉


金菓銀鮭の南蛮漬け（１００g）７５６円


※各日２ｋｇ限り






〈赤坂飯店〉餃子

肉と野菜の餡のバランスがよく手包みされた餃子です。


〈赤坂飯店〉


餃子（５個入）７８０円






【秋食材】〈佃浅〉旅するカボチャ煮

伝承のタレで煮込んで素朴な甘さがごはんとの相性抜群です。


〈佃浅〉


旅するカボチャ煮（１００ｇ）５１８円






【秋食材】〈梅の花〉３種のきのこの和風おろし豆腐ハンバーグ

豆腐のふっくらしたハンバーグに季節のきのこをのせました。


〈梅の花〉


３種のきのこの和風おろし豆腐ハンバーグ（１食）５９４円


※各日４食限り






ちょっとしたアクセントでごはんがグッと美味しくなる♪ “ごはんに合うおとも”




〈錦松梅〉錦松梅 袋入（B２）

封を開けた瞬間に感じる芳醇な醤油の香り。思わず炊き立てのごはんが欲しくなるふりかけです。


〈錦松梅〉


錦松梅 袋入（B２）（９０g）８１０円






〈山形屋海苔店〉海苔佃煮

海苔本来の素材の味を生かし、まろやかな味に仕上げた海苔佃煮です。


〈山形屋海苔店〉


海苔佃煮（６０g）３２４円






〈湯島丸赤〉塩辛（皮なし）

鰹だしの効いた塩辛は、炊き立てごはんに相性抜群です。


〈湯島丸赤〉


塩辛（皮なし）（１２０g）８６４円






【秋食材】〈浅草今半（佃煮）〉炊き込み栗ご飯の素

秘伝の割下をベースにしただし汁で、栗の甘さを引き立てました。


〈浅草今半（佃煮）〉


炊き込み栗ご飯の素（１袋／２合分）１，０２６円


※１００袋限り






※価格は全て税込みです。