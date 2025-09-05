累計100万部超の人気漫画『怪獣自衛隊』元陸上自衛官と語る“自衛隊VS怪獣”　「コミックバンチKai」公式YouTubeチャンネル「マン学」 第３弾後編公開

株式会社新潮社

株式会社新潮社のWeb漫画誌「コミックバンチKai（カイ）」がお届けする教養YouTubeチャンネル「マン学」。毎回、各界の専門家をゲストにお招きし、漫画を切り口に歴史・軍事・宗教など幅広いジャンルの奥深い知識を学べる動画をお送りします。

第３弾で取り上げる漫画は、『怪獣自衛隊』

前編に引き続き、本作の企画協力者である設定考証家・白土晴一先生に加え、新たに元陸上自衛官・廣幡賢一先生を迎えて「自衛隊vs怪獣」をテーマにリアルな視点から分析します。

番組内では、実弾を使用する際の法律上の制限や、自衛隊で実際に配備されている各種兵器・武器の威力、さらには電磁パルス兵器についても解説。また、廣幡先生が訓練中に遭遇した巨大生物のエピソードや、東日本大震災での災害派遣活動に基づく実体験など、元陸上自衛官ならではの貴重なお話が満載です！

既に作品をお読みいただいているファンの方には“作品世界をより深く楽しむきっかけ”に、新規の方には“大人の教養”として学びに繋がる情報をお届けする内容となっております。

コミックバンチKai公式YouTubeチャンネル「マン学」

【チャンネル概要】

・チャンネル名 ：「マン学」

・チャンネルURL：https://www.youtube.com/channel/UCOWLt0DsSg2qon1GedvsY1w

・配信： 木曜日20時更新予定

【配信ラインナップ】

第３弾「怪獣自衛隊」

第１回：8月28日(木)公開

「怪獣＝神話か災害か？ 怪獣から紐解く日本の文化史」

動画リンク：https://youtu.be/0sasB6d3azQ

第２回：9月4日(木)公開

ゲスト：白土晴一先生（設定考証家） 廣幡賢一先生（元陸上自衛官）

「災害に立ち向かう！今すぐ使える自衛隊式逆境突破の戦略!!」

動画リンク： https://youtu.be/LWQCYf0RnRE

作品紹介

【タイトル】『怪獣自衛隊』

【著者名】井上淳哉 企画協力：白土晴一

令和X年、海底地すべりによる大津波が太平洋で発生。

しかしそれは、新たに始まる厄災の序章に過ぎなかった…。

怪獣は現れたが、ヒーローはいない。人類は己の力のみで平和を勝ち取る事ができるか――!? 自衛隊組織、内閣、そして怪獣を圧倒的リアリティで描き、想定外の事態に対する人間の行動を問う、重厚な骨太作品。

第１話試し読みはこちらから：

https://kuragebunch.com/episode/13933686331620163000?from=comicbunchkai

コミックバンチKaiとは

2001年に「週刊コミックバンチ」として創刊し、2011年に「月刊コミック＠バンチ」として月刊化されるなど長年にわたり愛され続けてきた“月刊コミックバンチ”が、WEB漫画誌「コミックバンチKai（カイ）」として2024年春にリニューアルいたしました。

誌面にて連載していた頃から掲げてきた「王道と革新」という理念は継承しながら、コミックバンチKaiだからこそできるバラエティに富んだラインナップで日々挑戦していきます。

コミックバンチKai URL：https://comicbunch-kai.com/