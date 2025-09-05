デジタルハリウッド大学［DHU］「東京ゲームショウ2025」に学生制作ゲーム6作品を出展 ― 最新ブース情報を公開

デジタルハリウッド株式会社

文部科学省認可の株式会社立の大学として、デジタルコンテンツと企画・コミュニケーションを学ぶデジタルコミュニケーション学部（4年制大学）と、理論と実務を架橋し新たなビジネスを生み出すデジタルコンテンツ研究科（専門職大学院）を設置するデジタルハリウッド大学（DHU、所在地：東京・御茶ノ水、学長：杉山知之）は、「東京ゲームショウ2025」インディーズゲーム部門に出展し、ターンキーブースで6作品を展示します。

このたび、出展エリアが決定いたしましたのでお知らせいたします。東京ゲームショウに行かれる方はぜひ本学のブースまで足をお運びください。

本企画は、2024年12月より学内で出展学生の募集を開始し、DHU事務局と学生によるコミュニティを立ち上げ東京ゲームショウでの展示を目標に、作品の企画・制作および複数回の学内展示を重ねながら準備を進めてまいりました。国籍や学年の異なる多様な学生たちが、「東京ゲームショウ出展」という共通の目標に向かって協働し、展示方法にも創意工夫を凝らしながら取り組みました。

【東京ゲームショウ2025】

日程：ビジネスデイ 2025年9月25日～26日 10:00～17:00

一般公開日 2025年9月27日 9:30～17:00

2025年9月28日 9:30～16:30

会場：幕張メッセ インディーズゲーム部門ターンキーブース 11-C29

東京ゲームショウ2025の詳細はこちら：https://events.nikkeibp.co.jp/tgs/2025/jp/exhibitor/

【デジタルハリウッド大学ブース 展示概要】

全展示作品は試遊可能です。

展示される作品は時間帯によって異なりますので、各作品の展示スケジュールにつきましては、以下の公式SNSにて順次ご案内いたします。

X（旧Twitter）：DHG_デジタルハリウッドゲームス @DHG_dhu(https://x.com/DHG_dhu)

Instagram：デジタルハリウッドゲームス ＠dhg_digitalhollywoodgames(https://www.instagram.com/dhg_digitalhollywoodgames/?locale=ja_JP)

上記SNSで最新情報をご覧いただけますので、ぜひフォローいただけますと幸いです。

【デジタルハリウッド大学 学生展示ゲーム一覧】

■作品名：Masq Mystique

ジャンル：3Dプラットフォームゲーム

概要：

Masq Mystiqueは、猫「ミモ」として異世界の廃校を探索する3Dプラットフォーマーゲームです。 「七つの美徳」をテーマに、歪んだ世界でその堕落した姿を目の当たりにしながら、純粋さと崩壊の間を巡る旅を進んでいきます。プレイヤーは、人間性に潜む美しさと脆さを体感し、謎を解き明かす冒険を繰り広げます。今回の舞台は壮大な図書館で、プレイヤーは猫ならではのしなやかな動きでその空間を縦横無尽に駆け抜けます。二段ジャンプや壁登りを組み合わせることで、軽快かつ爽快なアクションが連続し、探索そのものが刺激的な体験へと変わります。

■作品名：クラリオン

ジャンル：3Dアクション

概要：

「クラリオンは、絢爛豪華な学校を舞台に、校庭や校舎に蔓延る怪物たちを倒しながら進んでいく3Dアクションゲームです。 とある学校で起きた異変を解決するべく、特異な能力と武器を持った精霊が立ち上がった。校舎内を進み、最後に相対するのは解せない怪物か、それとも─────。 美麗なグラフィックと、重力操作などの特殊な能力を駆使した、立体的でスタイリッシュなアクションをお楽しみください。」

■作品名：Blue

ジャンル：アクションアドベンチャー

概要：

多くの謎が眠る深海「ネモ」。 主人公は、水族館に展示するための生物調査と捕獲を託される。 しかしそこで遭遇したのは、環境を顧みぬ開発を進める「アトランティス」、そして人智を超えた未知の存在だった。 調査と解明を重ね、迫る脅威に挑みながら、生き物と共に、自分だけの水族館を築き上げていく。

■作品名：マグロの惑星

ジャンル：サバイバルアクション脱出ゲーム

概要：

突如、人類に反旗を翻した異形のマグロ。 手足や翼を持つその怪物が襲いかかる中、生存者であるプレイヤーは混乱する施設からの脱出を図る。 道中で手に入るアイテムやクラフトを駆使し、体力と空腹を管理しながら、 マグロの脅威を突破せよ。

■作品名：BUMP OF CHICKEN

ジャンル：3Dローグライク

概要：

『BUMP OF CHICKEN』は、3Dコミック風のビジュアルで描かれるローグライク／RPGアクションゲームです。 プレイヤーは冒険のたびにモンスターを倒しながら、チキンを食べてさまざまなスキルを選び・強化し、戦略的に進行していきます。 かわいらしいコンボアクションや、戦況を一変させる特別な能力、そして個性豊かなボスとのバトルが大きな魅力です。ゲームオーバーになると最初からやり直しとなりますが、その度に新しいスキルの組み合わせや思いがけない発見がプレイヤーを待ち受けています。

■作品名：Land Run

ジャンル：戦略カードゲーム

概要：

『LandRun』はAカードを前進させて相手の陣営に到達させる西部テーマの戦略カードゲームです。手札からカードを選んで使用し、同じ文様の駒を動かして相手陣営に到達させます。デッキがなくなる前に相手の体力を0にするか、ゲーム終了時に残った体力と裏返されていないトラックカードの点数合計で勝負が決まる緻密な頭脳戦です。

【デジタルハリウッド大学［DHU］とは】

https://www.dhw.ac.jp

2005年4月、文部科学省認可の株式会社立の大学として東京・秋葉原に開学(現在の所在地は東京・御茶ノ水)。デジタルコミュニケーション学部（4年制大学）とデジタルコンテンツ研究科（専門職大学院）を設置している。

デジタルコミュニケーション学部では、不確実で予測不能な未来を自分らしく生き抜く力を身につける。 デジタルコンテンツ（3DCG/VFX、VR/AR、ゲーム、映像、グラフィック、Webデザイン、メディアアート、プログラミング等）と企画・コミュニケーション（ビジネスプラン、マーケティング、広報PR等）を産業界の第一線で活躍する教員から幅広く学べる一学部一学科制を採用。さらにグローバル人材を育成するために外国語の重点的な学習プログラムを備え、留学を推進している。世界46か国・地域出身の学生が在籍し、御茶ノ水駅前で多様性に富むキャンパスを運営している。

デジタルコンテンツ研究科では、超高度情報化社会においてデジタルコミュニケーションを駆使し、社会に変革を起こすリーダーを輩出すべく、創発的学究領域 [SEAD（Science／Engineering／Art／Design)]の4要素をバランス良く身につけ融合し、理論と実務を架橋する人材育成を行う。新規事業プランニングとプロトタイピングなど、院生のアイデアの実装およびスタートアップ支援により、「令和6年度大学発ベンチャー調査」（経済産業省）では全国大学中 15 位、私立大学中6位となっており、多数の起業家を輩出している。