株式会社フロンティアワークスによる、株式会社横浜アニメーションラボの株式取得（子会社化）に関するお知らせ

株式会社アニメイトホールディングス

アニメイトグループの株式会社フロンティアワークス（東京都板橋区、代表：辻 政英、以下「フロンティアワークス」）は、株式会社横浜アニメーションラボ（神奈川県横浜市、代表：大上 裕真、以下「横浜アニメーションラボ」）の株式を取得し、同社を子会社化することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

株式会社フロンティアワークスは、『No.1よりOnly 1を多く創出して、世界と日本文化が交わる創造の拠点となる』というミッションのもと、IPのアニメ化、出版、グッズ、ライブ、ゲームなど多岐にわたる事業を展開しています。近年、世界的にアニメ人気が高まる中、スタジオとの協力が不可欠となっています。

株式会社横浜アニメーションラボは、2020年のTVアニメ「Lapis Re:LiGHTs」を皮切りに、『今までのアニメーションのスタイルから、これからあるアニメーションのスタイルへ』をミッションに掲げ、TVアニメーション制作を積み重ねてきました。近年では、「鬼人幻燈抄」のようなダークファンタジーなど、重厚なストーリー表現に強みを持つスタジオとして認知されています。

この度、フロンティアワークスは横浜アニメーションラボの株式を取得し子会社化しました。これにより、フロンティアワークスが保有するIPおよびその他のIPの映像化や、様々な事業をアニメと結びつけることが可能になります。映像技術の進化や展開を促進し、新たなアニメーションスタイルの確立に向けた取り組みを加速させてまいります。

今回の株式取得を通じて、フロンティアワークスの経営資源と横浜アニメーションラボの技術・ノウハウを融合させることで、両社の事業シナジーを最大化し、新たな市場の創出と企業価値の向上を目指してまいります。

■コメント

株式会社フロンティアワークス 代表取締役社長 辻 政英

「横浜アニメーションラボのアニメーション制作のノウハウをメーカーとしてFWがもっと密に関わることが出来ることでより質の高いアニメーションの制作や展開のやり方を生み出してファンの皆様に楽しんでいただけるようになると期待しております」

株式会社横浜アニメーションラボ 代表取締役 大上 裕真

「横浜アニメーションラボは、アニメイトグループの一員であるフロンティアワークスと共に、両社が掲げるアニメーション制作における新たな技術的取り組みの促進を行い、また、業界の経営リソースの最適化を行うことで、作品クオリティの安定化と持続性が向上することと期待しています」

■株式会社フロンティアワークス

フロンティアワークスは『No.1よりOnly 1を多く創出して、世界と日本文化が交わる創造の拠点となる』をミッションにTV・劇場アニメや、舞台、 3DCGライブ、などのイベント事業を始め

ゲーム、音楽、音声ドラマ、書籍、雑誌、グッズ等の企画・制作・販売。版権管理などの事業を展開しています。

また、クリエイターが生み出した素晴らしい作品を、世界中のファンにお届けし、楽しんで頂くことによって、さらに素晴らしい作品が生み出されていくサイクルの一旦を担い、社会に貢献していく『アニメイトクループ』の一員です。

事業内容：DVD・CD・書籍・雑誌・ラジオ・グッズ・ゲーム

イベント・ミュージカルの企画、制作、販売、映画配給

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目22番17号 東池袋セントラルプレイス 4F・5F

代表者：辻 政英

設立：平成14年8月

公式サイト：https://www.fwinc.co.jp/

公式Xアカウント：@frontier_works https://twitter.com/frontier_works

公式YouTube：https://www.youtube.com/@FRONTIERWORKS

公式Facebook：https://www.facebook.com/frontierworksglobal

■株式会社横浜アニメーションラボ

横浜アニメーションラボは『今までのアニメーションのスタイルから、これからあるアニメーションのスタイルへ』をミッションに掲げ、アニメーションにおけるワークフローツールの開発と、アニメーション制作の各ラインを持つことで新たな映像制作の取り組みを進めています。

事業内容：アニメーションの企画・制作及び関連商品の販売、アニメーションに係る技術開発及びソフトウェアの設計業務、アニメーションに係る教材の制作・販売及びコンサルティング業務、書籍の企画・製作・販売

所在地：神奈川県横浜市南区中島町２丁目４５-２ YALビル

代表者：大上 裕真

設立：平成27年7月