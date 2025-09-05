【月額550円→99円！】年末までずっと韓国ドラマ三昧(ハート)「Channel K」で日本独占配信の新作ドラマから不朽の名作まで、400作品超が3か月間・月額99円で見放題！

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC（IMXC、本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：中村赫也）は、2025年9月5日(金)～2025年9月30日(火)までにご登録いただいた方を対象に、韓国ドラマをはじめとしたアジアのエンタメコンテンツ400作品以上を総合的に楽しめるPrime Videoのサブスクリプション「韓国ドラマ＆エンタメChannel K」（以下「チャンネルK」）を最初の3か月間・月額99円(税込)でお楽しみいただける今秋から年末にかけて断然お得なキャンペーンを開始いたします。

●Prime Video最大級の韓国ドラマ専門サブスクリプション「チャンネルK」

「チャンネルK」とは、Prime Videoのサブスクリプションで韓国・中国ドラマ、映画、音楽、バラエティ番組など韓国を中心としたアジアの様々なコンテンツが楽しめる動画配信サービスです。

『今、私たちの学校は…』ユン・チャニョン×『イ・サン』イ・ソジンが共演を果たした、とある事故をきっかけにイ・ソジン扮するヤクザ組織のNo.2がいじめや家庭環境などから辛い日々を送っていた男子高校生に憑依し、彼の代わりに様々な問題を解決していくPrime Video内で独占配信中のファンタジーヒューマンドラマ『ヤクザの俺が高校生になった』や、ベテラン女優であるキム・ヒソン＆イ・ヘヨンが嫁姑として謎の脅迫犯から家族を守るためにとある計画を遂行していく、本日よりチャンネルKにて日本独占配信を開始したヒューマンブラックコメディ『我が家～嘘のかけら～』など！

チャンネルKでは、ここでしか観られない話題作から韓ドラ屈指の不朽の名作を含む厳選されたコンテンツを毎日24時間、好きな時間に好きなだけお楽しみいただけます。

●「チャンネルK」全400超の作品が3か月間・月額99円で見放題！

「チャンネルK」は通常月額550円(税込)＋新規ご登録につき14日間無料でのお試し視聴が可能ですが、今秋から年末にかけてより気軽に、そしてお手頃に韓国ドラマをご視聴いただきたいという願いから、9月5日(金)～9月30日(火)の期間限定で「チャンネルK」にご登録いただいた方を対象に「チャンネルK」の全コンテンツを最初の3か月間・月額99円(税込）でお試しいただける特別なキャンペーンをご用意いたしました！

初めてチャンネルKにご登録いただく方はもちろん、一度ご退会された方で再登録をされたいという方も3か月間・99円(税込)の対象となります。

※3か月以降、月額550円(税込)の登録料が発生いたします。予めご了承ください。

韓ドラブームの火付け役『冬のソナタ』やこれを観ずに韓ドラオタクは語れない！『ごめん、愛してる』、歴史ドラマで迷ったらまずは観てほしい『ホジュン～伝説の心医～』に、チャウヌ不足の皆さまに何度だってオススメしたい胸キュンラブストーリー『私のIDはカンナム美人』など、その他とっておきの400作品を取り揃えておりますので、年末まで月額99円(税込)で満喫できるこの機会をお見逃しなく！

■「3か月間・月額99円キャンペーン」

●99円期間中に観るべき！スタッフ推薦の注目作

『我が家～嘘のかけら～』9月5日(金)日本独占配信スタート

国民的心理カウンセラー、ノ・ヨンウォン(キム・ヒソン)と彼女の姑で“韓国のアガサ・クリスティー”と呼ばれる人気推理作家のホン・サガン(イ・ヘヨン)。そんな2人が、謎の脅迫犯から家族を守るため、とある計画を遂行していく最新ヒューマンブラックコメディ『我が家～嘘のかけら～』が、チャンネルKで9月5日(金)より毎週2話ずつ配信決定！

大人気K-POPアイドルグループ2PMのチャンソンやDKZのジェチャンも出演するなど豪華俳優陣でおくる先の読めない新感覚スリラーを、月額99円(税込)のこの機会にぜひ、チャンネルKで堪能してみてはいかがでしょうか。

■『我が家～嘘のかけら～』

●「チャンネルK」について

「韓国ドラマ＆エンタメ Channel K」とは、Prime Videoのサブスクリプションで韓国・中国ドラマ、映画、音楽など韓国を中心としたアジアの様々なコンテンツが楽しめる動画配信サービスです。

厳選されたドラマや映画、音楽番組、バラエティ番組を毎日24時間、いつでもどこでも好きなだけお楽しみいただけます。「韓国ドラマ＆エンタメ Channel K」にご登録いただくと月額550円(税込)ですぐにご視聴いただけます。

「冬のソナタ」、「宮廷女官チャングムの誓い」、「IRIS-アイリス-」といった一度は聞いたことがある不朽の名作から、「ヤクザの俺が高校生になりました」、「我が家～嘘のかけら～」をはじめとするPrime Video内独占配信作品、「陳情令」など人気俳優出演の中国ドラマまでアジアエンタメ好きにご満足いただけるサービスとなっており、通常どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

