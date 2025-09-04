『大学パワーランキング』が「箱根駅伝優勝大学ランキング」を発表！日本国内の大学を対象にした2025年調査レポート

ポップコーン株式会社

ポップコーン株式会社（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-5 601、代表取締役：大澤 陽平、URL：https://ppcn.co.jp/）は、2025年1月15日（水）、メディア「大学パワーランキング」にて『箱根駅伝優勝大学ランキング』を公開いたしました。





『大学パワーランキング』URL：https://powerranking.jp/





箱根駅伝優勝大学ランキングの調査概要

調査内容 箱根駅伝1920年第1回大会～2025年第101回大会までの総合優勝記録を調査

調査手法 箱根駅伝公式記録・各大学公式発表・新聞記事等の公開資料を用いたデスクトップリサーチ調査時期 2024年12月～2025年1月

調査対象 1920年の第1回大会から2025年の第101回大会まで105年間の箱根駅伝における総合優勝記録を対象に、2024年12月～2025年1月にかけて公開情報を横断的に収集・集計





ランキングの詳細

大学パワーランキングは、ポップコーン株式会社が実施する公開資料・大学公式情報を基に、各大学の情報をリアルタイムでお届けするアカデミックデータメディアです。



1位に輝いた中央大学は、1926年の初優勝から1996年まで史上最多となる14回の総合優勝を記録。特に1959年から1964年にかけての史上最長6連覇は「箱根の中央」として君臨した黄金期を象徴しています。

2位の早稲田大学は、1922年から2011年まで13回の優勝を達成。復路での逆転劇や粘り強い走りが持ち味で、復路優勝回数16回は最多記録。長きにわたって箱根駅伝をリードしてきた伝統校です。

3位の日本大学は、1935年の初優勝から4連覇を達成するなど戦前から戦後にかけて12回優勝。出場回数91回は早稲田に次ぐ歴代2位で、箱根駅伝黎明期から現代まで上位争いに絡む実力校として知られています。

4位の順天堂大学は「復路の順大」として親しまれ11回優勝。1979年から1989年の黄金期に8回の優勝を達成し、復路での驚異的な追い上げ力が特徴です。

注目すべきは6位の青山学院大学で、2015年の初優勝以降わずか11年間で8回優勝という驚異的なペースを記録。現代箱根駅伝の象徴的存在として、大会新記録を連発する攻撃的な走りで新たな風を吹かせています。

今後も各大学の選手育成と指導体制の進化により、新たな箱根駅伝の歴史が刻まれることが期待されます。

今後の展望

ポップコーン株式会社では今後も独自調査とオープンデータを組み合わせた大学スポーツ分野の調査レポートを継続的に発表し、日本国内の大学競技力可視化を推進してまいります。

引用・転載時のお願い

本リリース内容を引用する際は、以下のクレジットを明記してリンクを設置するようにしてください。クレジット：ポップコーン株式会社／大学パワーランキング

リンク：https://powerranking.jp/hakone-ekiden-winners-ranking/

大学パワーランキングとは？

「大学パワーランキング」では、教育機関や研究機関の企画立案・連携先選定などに幅広くご活用いただける調査を実施しています。公開情報と独自リサーチを組み合わせた国内最大規模・最高頻度の定量調査として、箱根駅伝優勝記録をはじめ、学生スポーツ実績や大学ブランド力など多角的なデータを分析。各大学が持つ様々なパワーをリアルタイムで可視化し、受験生や保護者の皆さまに信頼性の高い指標を提供します。

会社概要

商 号 ： ポップコーン株式会社

本店所在地 ： 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-5 601

代 表 者 ： 代表取締役 大澤陽平

U R L ： https://ppcn.co.jp/

設立年月日 ： 2018年2月1日

事 業 内 容 ： 電話占いなら「マイシル(https://ppcn.co.jp/myshiru)」

当たる占い師を知るなら「マイシル占いポータル(https://ppcn.co.jp/fortune)」

リードの作り方なら「リード獲得の内製化ポータル(https://ppcn.co.jp/b2b)」

大学を知るなら「大学パワーランキング(https://powerranking.jp)」

市町村を知るなら「市町村パワーランキング(https://citypower.jp)」

弁護士事務所を知るなら「法律パワーランキング(https://spotvio.jp)」