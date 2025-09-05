【eatas×ソナミラ】6月に大好評だったマネー講座が第2弾として帰ってくる！「“なんとなく“を”はっきりと” 管理栄養士のためのマネー講座vol.2」9/25開催・参加無料
eatas株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：手嶋英津子）は、ソナミラ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中 秀尚）主催の無料セミナー 『“なんとなく“を”はっきりと” 管理栄養士のためのマネー講座vol.2』を、2025年9月25日（木）10:00より福岡市天神での会場開催、オンライン配信（後日）を組み合わせたハイブリッド形式で開催いたします。
大好評だった前回の内容をさらに進化させ、今回は対面で開催いたします。
確定申告・経費計上・保険の選び方・資産形成など、フリーランス管理栄養士に不可欠なお金の知識をさらに詳しく、わかりやすく解説します。
参加費は無料で、当日参加が難しい方に向けてアーカイブ視聴もご用意しています。当日の定員は20名となっております。
セミナーについて
本セミナーは 2部構成で、現在フリーランスの管理栄養士や、今後フリーランスとしての活動を視野に入れている管理栄養士が押さえておくべき「お金の基礎」を学べます。
専門家が実務に直結するポイントをわかりやすく解説し、明日から活かせる知識を提供します。
◆第1部：知らなきゃ損するフリーランスのお金の話
講師：みらいと税理士法人 共同代表 惣福脇さな子先生（公認会計士・税理士）
・会社員のときに気にしなかった税金、社会保障
・経費とプライベート支出の違い
・資産形成の必要性
◆第2部：未来に備えるお金の話
講師：ソナミラ株式会社 佐藤コンシェルジュ（ファイナンシャルプランナー）
・資産形成の第一歩
・NISA・保険の基礎と活用方法
・フリーランスでも無理なくできるマネープラン
■こんな方におすすめ
・フリーランスとしての活動を始めたいけれどお金の知識が不安な方
・フリーランスとしての活動を行っているが、経費や保険について疑問をお持ちの方
・今後のキャリアのために保険、資産形成についての詳しく学びたい方
■開催概要
日時：2025年9月25日（木）10:00～11:45
会場：福岡市天神（詳細はお申し込み後にご案内いたします）
参加費：無料
対象者：管理栄養士限定
会場参加申し込みフォーム：https://www.seminar.sona-mira.co.jp/campaign/84482/apply
申込締切：9月21日（日）※ただし、定員になり次第受付終了
アーカイブ視聴：後日配信予定／開催日時は、eat⁺communityのInstagram（@eatas_inc）にて告知
アーカイブ配信プレ申し込みフォーム：https://forms.gle/RKxm81HstbpDPw8D7
アーカイブ配信のお申込み開始をいち早くご案内いたします。ご希望の方は「アーカイブ配信プレ申込フォーム」からぜひご登録ください。
ソナミラ株式会社
プルデンシャル・グループの一員であるソナミラは、「多様なお客さまに一生涯の安心をお届けする」という理念のもと活動しています。保険、資産運用、ライフプランなど幅広い知識を持つ保険・金融のプロであるコンシェルジュが、お金に関するお悩みをワンストップで解決します。生命保険や損害保険はもちろん、NISAやiDeCoなど資産形成のご相談まで幅広く対応し、安心できる未来を共に描きます。
詳細を見る :
https://www.sona-mira.co.jp/
eatas株式会社
「楽しく美味しく食べることで健康になる」ことをあたりまえのセカイにすることをビジョンに掲げ、健康になりたい、痩せたい、きれいになりたい、パフォーマンスを上げたいなど、身体を変えたい人たちの食事をテクノロジーと管理栄養士を掛け合わせてサポートしています。理想のカラダを一緒につくるパーソナル食事指導アプリeat＋（イータス）を開発し、食事指導を提供している事業者様に展開しております。また、管理栄養士によるパーソナル食事指導サービスも提供しており、健康になることで理想のカラダになれる食習慣のサポートを行っています。
詳細を見る :
https://eatas-inc.com/
法人向けサービス
データを活用したパーソナル食事指導アプリ「eat+」を開発しており、ジムや美容クリニック向けに管理栄養士による食事指導を提供しています。イータスが独自に開発した「タイプ別×コーチング」の栄養管理メソッドをコミュニケーションツール化し、オンラインでも効果的な食事指導を実施しています。
詳細を見る :
https://eatas-service.com/service
個人向けサービス
ダイエットや健康診断の結果が気になる方向けに、管理栄養士による食事のパーソナルトレーニングサービスを提供しています。パーソナル食事指導アプリ「eat＋」を活用して、管理栄養士が伴走し、1ヶ月で食習慣の基盤を築き、2ヶ月で体重や体感に変化を感じ始め、3ヶ月で結果を出すプログラムを提供しています。
詳細を見る :
https://eatas-service.com/tarzan
管理栄養士のためのeat＋ community
eat＋ communityに参加したい管理栄養士を募集中！
イータスでは管理栄養士の価値向上を目指し、管理栄養士がスキルアップとキャリアアップできる場の提供を行っております。現在300名以上の管理栄養士が登録して、パーソナル食事指導や商品監修、記事執筆などで活躍しています。質の高い管理栄養士のコミュニティを目指し、スキルアップのための100本セミナーやキャリアアップセミナーを無料開催しています。
詳細を見る :
https://uneven-taxicab-bee.notion.site/eat-community-fb0ebf6c0b974813815597b44037ff5d
■本リリースに対するお問い合わせ先
eatas株式会社 手嶋英津子
E-mail： info@eatas-inc.com
