【日本初】専属契約に縛られない次世代型音楽事務所「スタールート」を設立

日本初×音楽事務所の新定義

株式会社スタールート

専属契約に縛られないマネジメント・マーケティング・継続支援の三本柱で、アーティスト自身が自立できる仕組みを提供する。それがスタールートの日本初モデル です（2025年9月・自社調べ）。

アーティスト成功のためのプログラムを提供

マネジメント｜目標に合わせたロードマップ設計で活動を最短距離で加速

マーケティング｜SNS運用とファンコミュニティ構築を並走支援

継続支援｜資金計画まで長期サポート

スタールートのプログラムを受けて、音楽事務所に頼り切らない自走型のアーティストへ。

無料：問い合わせ :https://starroute.jp/1アーティスト成功のためのプログラムを知りたい。

作詞作曲・楽曲制作 × クリエイター陣で世界水準へ

社内AI生成エンジンとクリエイター陣が連携。日本初規模で音楽事務所機能とハイテクを融合し、サブスク時代に強い楽曲を制作・プロモートします。

常設オーディション開催

シンガーソングライター、バンド、トラックメイカーなどジャンル不問。通過者は スタールートアカデミー による育成を受講。選ばれた人ではなく【自ら選び挑戦する人】を、スタールート音楽事務所が全力でサポートします。

まずは無料応募から :https://starroute.jp/スタールートについて、もっと知る

代表メッセージ

代表取締役 岸本 俊輝／株式会社スタールート

情熱を持って、全力でやりきる。

人は誰でも、心の奥に情熱と野望を持っています。

最後に本気で挑んだのは、いつだったでしょうか？

最後に無我夢中で行動したのは、いつだったでしょうか？

心の火が消えかけてはいませんか。

大事なチャンスを、見過ごしてはいませんか。



音楽で生きていく。

その想いを、夢のままで終わらせない。

スタールートは、あなたの情熱に火をつけ、「本気で挑む場所」と「変われるきっかけ」を届けます。



さあ今こそ、人生を変える一歩を。

あなたのステージは、ここから始まります

会社概要

会社名 株式会社スタールート

設立 2025年3月31日

資本金 1,000,000円

所在地 〒533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里2-13-14

事業内容

１.アーティストマネジメント

２.作詞作曲・楽曲制作

３.SNS運用代行

代表者 岸本俊輝

URL https://starroute.jp