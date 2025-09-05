【日本初】専属契約に縛られない次世代型音楽事務所「スタールート」を設立
日本初×音楽事務所の新定義
専属契約に縛られないマネジメント・マーケティング・継続支援の三本柱で、アーティスト自身が自立できる仕組みを提供する。それがスタールートの日本初モデル です（2025年9月・自社調べ）。
アーティスト成功のためのプログラムを提供
マネジメント｜目標に合わせたロードマップ設計で活動を最短距離で加速
マーケティング｜SNS運用とファンコミュニティ構築を並走支援
継続支援｜資金計画まで長期サポート
スタールートのプログラムを受けて、音楽事務所に頼り切らない自走型のアーティストへ。
無料：問い合わせ :
https://starroute.jp/1
アーティスト成功のためのプログラムを知りたい。
作詞作曲・楽曲制作 × クリエイター陣で世界水準へ
社内AI生成エンジンとクリエイター陣が連携。日本初規模で音楽事務所機能とハイテクを融合し、サブスク時代に強い楽曲を制作・プロモートします。
常設オーディション開催
シンガーソングライター、バンド、トラックメイカーなどジャンル不問。通過者は スタールートアカデミー による育成を受講。選ばれた人ではなく【自ら選び挑戦する人】を、スタールート音楽事務所が全力でサポートします。
まずは無料応募から :
https://starroute.jp/
スタールートについて、もっと知る
代表メッセージ
代表取締役 岸本 俊輝／株式会社スタールート
情熱を持って、全力でやりきる。
人は誰でも、心の奥に情熱と野望を持っています。
最後に本気で挑んだのは、いつだったでしょうか？
最後に無我夢中で行動したのは、いつだったでしょうか？
心の火が消えかけてはいませんか。
大事なチャンスを、見過ごしてはいませんか。
音楽で生きていく。
その想いを、夢のままで終わらせない。
スタールートは、あなたの情熱に火をつけ、「本気で挑む場所」と「変われるきっかけ」を届けます。
さあ今こそ、人生を変える一歩を。
あなたのステージは、ここから始まります
会社概要
会社名 株式会社スタールート
設立 2025年3月31日
資本金 1,000,000円
所在地 〒533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里2-13-14
事業内容
１.アーティストマネジメント
２.作詞作曲・楽曲制作
３.SNS運用代行
代表者 岸本俊輝
URL https://starroute.jp