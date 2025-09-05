SURF MusicとTommy february6共同開催「(ハート)︎Lonely in Gorgeous(ハート)︎」リミックスコンテスト優勝は日本人のDJ fourbeatに決定！

SURF Music

「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、世界中の音楽クリエイターやレーベルなどのバイヤーが未発表楽曲を共有し、新たな才能の発掘とクリエイターの収益化を促進するデジタルマーケットプレイスの「SURF Music」とTommy february6が共同開催した「(ハート)︎Lonely in Gorgeous(ハート)︎」リミックスコンテストの優勝者が、日本人クリエイターのDJ fourbeatに決定し、本日9月5日（金）より『LONELY IN GORGEOUS -fourbeat Remix-』が配信開始となりました。

「(ハート)︎Lonely in Gorgeous(ハート)︎」は、Tommy february6が2005年に発表したシングルで、アニメ『Paradise Kiss』の主題歌として誕生。近年アメリカのTikTokを中心に再び脚光を浴び、ユーザー動画の総再生数は16億回を突破。その独特のポップネスとアイコニックな存在感は、Doja CatやTWICEのNayeon、Charli xcxといったグローバルアーティストにまで影響を与え、Tommy february6は今なお色褪せぬ魅力を放ち続けています。

2025年6月13日から7月13日の約1ヶ月の間で応募のあったおよそ50曲の作品の中から、優勝に選ばれたDJ fourbeatによるリミックスは、クラブフロアに響く洗練されたグルーヴを基調にしながら、原曲のボーカルを鮮やかに引き立て、オリジナルの輝きを損なうことなく新たな解釈を加えたことが評価されました。Y2Kブームを想起させる懐かしさと、現代的なサウンドデザインによる化学反応の響きは、これからも時代を超えて人々を魅了し続けることのできる作品です。SURF Musicのコンテストの厳正な審査を経て、知名度に関わらず、新人クリエイターが今回の優勝者に抜擢されました。

●配信リンク：https://Tommyfebruary6.lnk.to/LonelyinGorgeous_Remix

●リリックMV：https://youtu.be/dcpMpE9vvdk

●特設ページ：https://tf6-lonely-remix.com/

また発表に際して、奥田俊作と優勝者のDJ fourbeatからコメントが寄せられました。

■奥田俊作（サウンドプロデューサー）コメント

DJ fourbeatさんおめでとうございます！「LONELY IN GORGEOUS -fourbeat Remix-」をグランプリに選ばせていただきました。オリジナルとは別物の世界観がしっかり作り込まれており、各音色の選びセンスも良く、ヴォーカル関連のエディットも素晴らしく、譜割変更、チョップの仕方、ハモリの付け方や場所、フックの付け方、ベースライン、曲全体の構成、サイズ感等、全てが非常にカッコよく仕上げられています。そんなお気に入りのリミックスですが、9月5日にリリース決定！という事で、多くの方々にも気に入っていただけるのではないかと思っています。新たな魅力満載の素晴らしいリミックス、本当にありがとうございました！

■DJ fourbeat コメント

Tommy february6の楽曲はまさに自分の世代で、特に「(ハート)︎Lonely in Gorgeous(ハート)︎」や「Bloomin’!」はとても思い入れのある曲です。TikTokを中心に海外でもリバイバルしているのを見て、楽曲の魅力に加えて、Tommy february6さんのビジュアルやアニメの主題歌であったことなど、カルチャー的な背景が重なって再び注目されているのだろうと感じました。そうしたことも意識しながら制作に臨みました。

原曲のステム音源を実際に聴き、使えること自体がクリエイターとして貴重な経験で、改めてプロのすごさを実感しました。シンプルだからこそ成立させるのが難しい楽曲で、僕には到底できない技術です。今回も「グランプリを狙う」というより純粋に楽しんで制作していて、それが結果的に良い方向に働いたのだと思います。リミックスの際には常に原曲をリスペクトし、特にボーカルのキャッチーなメロディや歌声を活かすことを大切にしています。

今回も最後の歌詞をイントロに配置するなど、懐かしさと新しさを両立させ、同世代の方にもポップでキャッチーに楽しんでいただけるよう心がけました。また、Sonyチームやプロデューサーの方々からフィードバックをいただき、ミックスの精度を高めていく過程は大きな学びでした。最初に応募したバージョンと比べ、クリアで解像度の高い音源に仕上がったことに自分でも驚いています。今回の経験を通じて、ミックスや音作りの理解も大きくレベルアップできたと感じています。

この場を借りて、コンテストを開催してくださったSURF Musicさん、関係者の皆さん、審査してくださった方々、そしてTommy february6さんに心から感謝します。趣味レベルの制作ながら、多くの人に聴いていただける機会を持てたことをとても嬉しく思いますし、同じクリエイターの方に少しでも参考になれば僕自身のモチベーションにもつながります。

今は誰でも簡単に音楽を発信できる時代ですが、そのぶん競争やハードルも高まっています。だからこそ、SURF Musicのような場を活用することが、チャレンジのきっかけになるはずです。ぜひ多くの方に楽しみながら参加してほしいと思います。

作品情報

DJ fourbeat, Tommy february6

『LONELY IN GORGEOUS -fourbeat Remix-』

2025.9.5 配信リリース

作詞：Tommy february6 作編曲：MALIBU CONVERTIBLE

配信リンク：https://Tommyfebruary6.lnk.to/LonelyinGorgeous_Remix

Tommy february6

1995年、奥田・松井・川瀬により京都で the brilliant green 結成。

1998年に1stアルバムがオリコン2位・150万枚超のヒットを記録。その後もアルバムを連続リリース。

2001年、川瀬智子が Tommy february6 としてソロ活動を開始し、「EVERYDAY AT THE BUS STOP」などで話題に。

翌2002年、1stアルバム『Tommy february6』がオリコン1位を獲得。

2003年には新キャラクター Tommy heavenly6 を発表し、以降2つのプロジェクトを並行して展開。映画『下妻物語』主題歌「Hey my friend」などヒット曲を生み出し、ソロ・バンド両面で活動を広げた。

公式サイト：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/Tommy/Tommyfebruary6/info.html

Instagram：https://www.instagram.com/tommyfebruary6clips/

X：https://x.com/tommy_army?lang=jp

TikTok：https://www.tiktok.com/@tommyfebruary_jpofficial

DJ fourbeat プロフィール

高校生からシンセを始め、シーケンサーとリズムマシンで好きなアーティストのコピーやオリジナル楽曲を制作。社会人となってDJやDTMで音楽を楽しむも、仕事が忙しく音楽からしばらく遠ざかる。5年ほど前からDTMを再開し現在に至る。よく聴くアーティストはZEDD、Alan Walker。



Instagram: https://www.instagram.com/djfourbeat/

X:https://x.com/djfourbeat_?s=21&t=EPgae-UrolY1id6ZDxViBw(https://x.com/djfourbeat_?s=21&t=EPgae-UrolY1id6ZDxViBw)

Threads: https://www.threads.com/@djfourbeat?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

SURF Musicの提供するサービス

SURF Musicは「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、音楽クリエイターとレーベルなどのバイヤーをつなぐデジタルマーケットプレイス。2023年3月にグローバルローンチを果たし、現在約4万人のユーザーが登録。未発表デモ音源の共有や、楽曲リクエスト「コンペ情報」を通じた効率的なマッチングを実現しています。

AIが自動付与する楽曲タグや「マジックサーチ機能」により、求める楽曲を簡単に発見可能。また「SURF Sessions」では、クリエイター間のデータ共有やコミュニケーションをスムーズに行えます。すべての取引収益は100%クリエイターに還元。詳細はこちら(https://discover.surf/ja/creators)。

SURF Music 会社概要

会社名：SURF MUSIC株式会社

設立：2019年

CEO：小堀ケネス

Webサイト：https://discover.surf/ja

Instagram：https://www.instagram.com/discover.surf/

Facebook：https://www.facebook.com/discover.surf

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/surfmusic/

X：https://twitter.com/discover_surf