数量限定のMLB公式直筆サイン入りシークレットコレクションが9月５日よりMLB SHOPにて発売開始！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、2025年9月5日（金）よりMLBシークレットコレクションをMLB公式オンラインショップ（https://www.mlbshop.jp/ja/）（以下、MLB SHOP）にて販売開始いたします。

本コレクションには、MLB公式直筆サイン入りスタイライズド写真（8×10）「MLB Emanate 2025」、MLB公式直筆サイン入り野球ボール「Under Wraps Baseballs Vol.1」の２商品がラインナップされています。どちらのボックスもMLB現役スター、次世代ルーキー、レジェンドプレイヤーの直筆サイン入りプロダクトが入手可能なプレミアムなミステリーボックスとなっております。

数量限定の商品となります。この機会にぜひお楽しみください。

■販売サイト

MLB SHOP（https://www.mlbshop.jp/）

※お届け日は商品ページ上でご確認ください。

※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。

※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

■商品ページ

https://www.mlbshop.jp/ja/c-17135(https://www.mlbshop.jp/ja/c-17135?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2025-09-05)

■商品情報

Fanatics Authentic MLB Emanate Autographed 2025

価格｜1 Box：\435,000（税込）

商品内容｜1 Box：公式直筆サイン入りスタイライズド写真（8×10）1枚入り×10

商品詳細｜

合計100名以上の輝かしいスターや次世代ルーキー、MLBレジェンドの中からランダムに封入されています。

収録選手｜

大谷翔平、山本由伸、今永昇太、イチロー、フアン・ソト、ディレク・ジーター、アーロン・ジャッジ、ボビー・ウィットJr など

※1 Boxで全種類は揃いません。

商品動画｜https://youtu.be/407iqWM5goQ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=407iqWM5goQ ]

Fanatics Authentic Under Wraps Baseballs Vol.1

価格｜1 Box…\50,000（税込）

商品内容｜1 Box…公式直筆サイン入り野球ボール1球入り

商品詳細｜

現役スター、ルーキー、プロスペクト、MLBレジェンドが収録。サインにはシングルオート、インスクリプション、マルチサイン、アート、実使用、漢字、ヴィンテージの全7種が存在します。

※1 Boxで全種類は揃いません。

※画像は全てイメージです。

※価格は全て税込み表記です。

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note：https://note.com/fanatics_japan

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.