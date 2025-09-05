x3d株式会社、幕張メッセ開催「NexTech Week 2025」 ～ 第4回 デジタル人材育成支援 EXPO [秋] ～に出展 ― 次世代人材育成とAIコンサルティングの最新ソリューションを紹介

x3d株式会社

x3d株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：武石幸之助、以下「当社」）は、2025年10月8日（水）から10日（金）の3日間、幕張メッセで開催される「NexTech Week 2025 ～第4回 デジタル人材育成支援 EXPO [秋]～」に出展いたします。



本展示会は、AIやデジタル人材育成に関する最新ソリューションが集まるイベントです。 当社は、これまでのAI人材育成・開発事業に加え、AIコンサルティング事業を本格展開しており、今回の展示会ではその具体的な取り組みをご紹介します。

なかでも、「AIDD（AI駆動型開発）コンサルティング」「AIDD組織づくりコンサル」「人材育成支援」という3つのソリューションを通じて、開発現場にAIを安全かつ効果的に取り入れ、スピードと品質を両立させる支援を行っています。ブースでは個別のご相談にも対応いたしますので、ぜひお気軽にお越しください。

＜＜ 見どころ・体験セッション ＞＞

当社はこれまで全国500社・5,000名以上に向け、対面型AI研修を行ってまいりました。オンライン学習では難しい「実践での定着・スキル底上げ」を、その場で体験いただけます。

◆日時： 2025年10月10日（金）10:40～11:10

◆テーマ： 「全国500社の教育・支援からみえた最新AI教育トレンド×組織浸透3つのコツ」

◆集合： 10:30ごろに弊社ブース（小間番号【46-19】）へお集まりください。「体験型AIワークショップの件で」とお声がけいただければご案内します。

■展示会概要

展示会名：NexTech Week 2025 ～ 第4回 デジタル人材育成支援 EXPO [秋] ～

会期：2025年10月8日（水）～10日（金）10:00～17:00

会場：幕張メッセ 4～6ホール

■出展社情報

x3d（クロスサード）株式会社

会場：幕張メッセ 6ホール

小間番号：【46-19】

弊社出展内容：https://x.gd/6MU7K

■ご来場方法

展示会への入場には事前の来場登録が必要です。以下のフォームよりご登録いただくと、入場バッジを事前印刷いただけます。会場受付での待ち時間を短縮できますので、ぜひご活用ください。

来場登録フォーム： https://www.nextech-week.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1461216723540908-BQN

※こちら(https://www.youtube.com/watch?v=yZ45Gweaybs)から来場登録→受付への流れを動画で確認！（約1分）

※展示会公式サイトはこちら(https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/dxh.html)



■会社概要

会社名：x3d株式会社（クロスサード株式会社）

代表者：代表取締役 武石 幸之助

所在地：東京都港区芝大門2-12-9-2F

事業：AIを活用した人材育成・組織づくり・開発支援 ほか

URL：https://x3d.jp/



■お問い合わせ

x3d株式会社 広報担当：林

E-mail：pr@x3d.jp

https://x3d.jp/contact