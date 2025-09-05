教員の探究実践と「進路に直結する探究力」に迫る！中高教員向け無料オンラインセミナー『探究授業をもっと楽に、もっと進路に活かす秋に』を9月25日に開催！

株式会社Study Valley

教育DXを推進する株式会社Study Valley（本社：東京都江戸川区、代表取締役：田中悠樹）は、全国の中学校・高等学校教職員や教育委員会関係者を対象に、無料オンラインセミナー『探究授業をもっと楽に、もっと進路に活かす秋に』を2025年9月25日（木）に開催いたします。

今回のセミナーでは、前半で「探究授業の準備をどう効率化し、先生が楽になるか」という現場視点の実践事例を取り上げます。生徒の探究を支えながらも、教員が無理なく授業を運営できる工夫を、実際の授業実践から共有します。後半では「探究力が進路や入試にどうつながるのか」というテーマで、ポートフォリオや入試事例をもとに、探究が生徒の未来に直結する力となるポイントを探ります。

セミナー概要

プログラム内容

- 日時：2025年9月25日（木）16:30～17:30（2部制）- 形式：オンライン開催- 参加費：無料- 申込締切：2025年9月24日（水）正午まで- 対象：中学校・高等学校教職員、教育委員会関係者※同業他社様からのお申込みはご遠慮いただく場合がございます。第1部｜教員実践セミナー（25分程度）

『探究の授業準備をどうやって楽にするか？』

登壇者：埼玉県立杉戸高等学校 木村 夏鈴 先生

- 「探究の時間」を担当する際、先生の負担になりがちな授業準備をどう軽減できるか。ICTやツールを活用しながら、生徒の主体性を引き出しつつ効率的に進める工夫をご紹介いただきます。現場ならではのリアルな事例を通じて、「無理なく継続できる探究授業」のヒントを学びます。第2部｜特集セミナー

『進路が変わる探究力とは？入試・ポートフォリオの実例から学ぶ』

登壇者：株式会社Study Valley 代表取締役・田中悠樹

申込方法

- 探究活動で培われる力が、大学入試や将来のキャリア形成にどう活きるのか。ポートフォリオや入試での実例をもとに、「進路に直結する探究力」とは何かを紐解きます。進学指導や進路探究に取り組む学校にとっても、新たな視点が得られる内容です。

以下の専用フォームよりお申し込みいただけます。

個人情報の取り扱いについて

セミナーのお申し込みはこちらから :https://forms.office.com/r/eEQBdCCvgY

お預かりした個人情報は、以下の目的でのみ利用し、外部へ提供することはありません。

本件に関するお問い合わせ先

- 本セミナーに関するご案内およびご連絡- 当社が提供するサービスや今後のイベント情報のご案内- お問い合わせ対応および関連資料の送付

株式会社Study Valley（セミナー運営担当）

MAIL：sales@studyvalley.jp

株式会社 Study Valley について

「誰しもが探究スキルを武器に自分の未来を切り開ける世界を実現する」をミッションに、探究学習プラットフォーム「TimeTact」の開発・提供を行うEdTech事業者。創業以来、TimeTact活用校数は400校を突破。高校の探究学習サポートのリーディングカンパニー。

「TimeTact」は第12回キャリア教育アワード経済産業大臣賞（最優秀賞）を受賞。経済産業省「未来の教室」STEAMライブラリー構築事業者にも採択されている。

★★★ブログでも随時探究に関する情報配信中★★★

Study Valleyホームページ: https://www.studyvalley.jp

TimeTactについて:https://www.studyvalley.jp/timetact/school/

ブログ Far East Tokyo：https://www.blog.studyvalley.jp/

＜代表経歴＞

経済産業省「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」委員。

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券に入社しテクノロジー部にて勤務。

株式会社リクルートホールディングスでは US・イスラエルのアーリーステージスタートアップへの出資を担当。

代表取締役 田中悠樹