日本三大秘境・宮崎県椎葉村から新たな挑戦！門外不出の「ゆき肌豆乳」を使った“濃度”で味わう豆乳ジェラートをMakuake限定販売！

株式会社JIMOS（本社：福岡県福岡市）が運営する「豆腐の盛田屋」（宮崎県椎葉村）は、日本三大秘境である宮崎県椎葉村で生まれた“幻の豆乳”「ゆき肌豆乳」を贅沢に使用した新商品『ゆき肌豆乳ジェラート』を、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて限定販売いたします。

豆腐の盛田屋は、日本三大秘境・宮崎県椎葉村にある小さな豆腐屋です。豆腐と豆乳づくりに適した、おいしい湧き水に恵まれたこの地で、素材を大切に、丁寧に豆腐と豆乳を作り続けてきました。

創業24年を迎える今、多くの方に「ゆき肌豆乳」のおいしさを知っていただきたいという想いから、新たにジェラートづくりに挑戦しました。

私たちの「ゆき肌豆乳」は賞味期限が短く、山奥にある椎葉村から遠方への配送が難しいため、常時販売は村内の一部のお店に限られていました。この課題を解決し、豆乳の魅力をそのまま味わっていただくために“豆乳ジェラート”というカタチで皆様のもとへお届けします。

豆乳を“濃度”で楽しむ新しいスイーツ体験

豆腐職人の技術とパティシエの感性を融合させた「ゆき肌豆乳ジェラート」は、豆乳の“濃度”ごとに味わいが変化する、これまでにないスイーツです。

コクと旨みが広がる濃厚タイプから、ミルクと調和したマイルドなフレーバー、さらにハイカカオチョコチップを合わせた贅沢な一品まで、全4種類をご用意。

お子さまから大人まで幅広く楽しめるラインナップとなっています。

商品ラインナップ（全4種）

ゆき肌豆乳ジェラート 100ゆき肌豆乳ジェラート 75 & milkゆき肌豆乳ジェラート 50 & milkゆき肌豆乳ジェラート 100 & chocolate

ゆき肌豆乳ジェラート 100

ゆき肌豆乳本来の濃厚さを堪能できるジェラート。

ゆき肌豆乳ジェラート 75 & milk

豆乳の旨みの中から、ほんのりとミルクの甘みが感じられるジェラート。

ゆき肌豆乳ジェラート 50 & milk

豆乳と北海道産ミルクが溶け合ったやさしい甘さのジェラート。

ゆき肌豆乳ジェラート 100 & chocolate

ハイカカオチョコチップをプラスしたリッチな味わいのジェラート。

ゆき肌豆乳について

豆腐の盛田屋の豆乳「ゆき肌豆乳」は、椎葉村の天然水と2種の国産大豆（北海道産「とよまさり」、佐賀県産「フクユタカ」）を使用しています。風味と甘みの強い「とよまさり」と、タンパク質が豊富でしっかりとした旨みが特徴の「フクユタカ」を独自の比率でブレンドすることで、1種類の大豆では表現できない、濃厚で深い味わいとコクを生み出します。

大豆固形分12％の「ゆき肌豆乳」は、まるで豆腐を飲んでいるような濃厚さが自慢。添加物を一切使わず、昔ながらの手作業で仕上げるため賞味期限が短いですが、真の“おいしさ”を守るため、昔ながらの製法を守り続けています。

製造パートナーとこだわり

宮崎のジェラート専門店「GELATO MAGIC」と協業。

イタリア製の専用マシンで空気量を抑えた製法により、濃厚でなめらかな口どけを実現しました。

30回以上の試作を経て完成したジェラートは、職人技とパティシエの感性が融合した逸品です。

環境にやさしい配送

配送にはリサイクル可能な段ボールと、紙製発泡体「ワンダーボード」を採用。

ドライアイスを使用せず、マイナス18℃以下で凍結する次世代の保冷剤「スーパー冷却」を同梱し、環境にも配慮した形でお届けします。

概要

実施期間：2025年9月5日（金）～10月30日（木）

発送：2025年11月より順次発送

販売方法：Makuake限定

応援購入特典：超早割、早割、Makuake割を数量限定でご用意

購入ページ：https://www.makuake.com/project/tofu_moritaya/

豆腐の盛田屋について

豆腐の盛田屋は、一丁の豆腐から始まりました。

今年で創業24年目となる豆腐の盛田屋は”日本一の豆腐“を目指して清らかな湧水の里・日本三大秘境である宮崎県椎葉村にて産声を上げました。大豆のうま味と甘みを引き出した豆腐は濃厚でなめらか。現在宮崎県内を中心に販売中です。

豆腐・豆乳をつくるうちに職人の手が白くきれいになったことから、スキンケア商品開発をスタート。独自に開発した豆乳発酵液を使用し、大豆イソフラボンをはじめとする大豆のチカラを肌へ届けるため、研究を続けています。

また、大豆を内側からも、手軽に取り入れてもらいたい。そんな思いから「盛田屋の大豆麺」や国産大豆100％のソイプロテイン「きれいなプロテイン」など大豆加工食品も販売しております。

■会社概要

会社名：株式会社JIMOS

ブランド名：豆腐の盛田屋

所在地：宮崎県東臼杵郡椎葉村下福良1829-1

事業内容：豆腐・豆乳など食品の製造販売、化粧品・健康食品の販売



