ハイエンドメディカルスキンケアブランド『エルツティン』が09月4日(木)～09月11日(木)まで開催される「楽天スーパーセール」 に参戦！

株式会社エルツティンジャパン

美容医療大国である韓国の大型医療クリニックアビジュークリニックから生まれたスキンケアブランド エルツティン(株式会社エルツティンジャパン)が展開する韓国発ハイエンドメディカルスキンケアブランド『エルツティン』は、エルツティン楽天 公式ショップにて09月4日(木)～09月11日(木)まで 「楽天スーパーセール」を開催する。

今回エルツティン楽天スーパーセールで歴史上最も高い割引率に最も低い果物がある。最大30％セールと5倍ポイントを貰えるイベント開始。楽天スーパーセール注目は様々なセット構成でそうして、公式ショップで一番多い数量のプレゼントがある。エルツティンの一番人気商品『シルククリーム』が容器仕様変更でリニューアル商品も販売開始。楽天スーパーセールも含めて30％セール。全員プレゼント有。詳細はイメージを参考してください。

エルツティンすべてのラインアップで人気No.1の『シルククリーム』は、乾燥などのダメージから肌を守ってうるおいを与えるトータルマルチクリーム。ハリとツヤを与えるナノリポソーム化したEGF成分と2つのペプチド(EGF・IGF)、アデノシンやエンド豆エキス成分配合で肌にハリ・弾力を与えてすこやかなに保つ。セラミドNPやアルガンオイル配合で肌にうるおいツヤを与え、ブラックカラントシートオイル、ビフィズス菌培養溶解質配合で荒れた肌を整え、明るいトーンへ導く。お手入れ後はハリのあるぷるぷるななめらか肌に。敏感肌などのセンシティブな肌にも使える。

特にこの度には、 楽天スーパーセール構成には『シルククリームＲＸ１０Ｇ』をプレゼントしてより最も濃厚テクスチャと成分が含めてるサンプルでお試しが可能。3個セットなら３０Ｇで『シルククリーム10Ｇ』2個で20Gなら容量が『シルククリーム』商品50Gの容量でよりお得なショッピングができる。

発売より韓国11年間（日本9年）経過しているものの、多くのリピーターを抱える大人気商品としてエルツティンブランドの代名詞にもなっているスキンケア商品である。べたつかずシルクのようになめらかなハリ肌を目指す、マイルドなフォーミュラで敏感なお肌にも使える。

セット構成の商品以外にもエルツティンの『シルククリーム10Ｇ』単品の商品もプレゼントする。プレゼントたくさんもらえるイベントを行う。エルツティンのシルクセラムは2024年増量で30ML->50MLになってより最もたくさんのセラムのお使いができてよりお得な製品である。セラムは弾力効果がありEGFリポソームと3GFコンプレックス配合で早くお肌の弾力を回復させる。17種類の肌アミノ酸と3重発酵エキス30,000ppm配合で 肌に深い保湿を提供し、乾燥を防ぎ、肌をしっとりと保ちますので高保湿光彩効果がある。他には 肌バリアの強化、 敏感肌にも使用可能、ブライトニング効果の様々な性能でシルクセラムを感じてください。

「HA-CERA(ヒアセラ)」ラインは、5種のヒアルロン酸とセラミド、ツボクサエキス配合で肌により素早くなじみ、しっかりうるおいで満たすことで透明感のある健やかな肌へ導く。特にラインナップ全商品がヴィーガン認証で敏感肌でも使用できる。なお、環境を配慮したFSC認証の紙や大豆油インクなどパッケージも環境にやさしいものを使用する。

そうして、日常にも必ず使えるUVカットもエルツティンのヴィーガンラインの『エアリーウォーターサンクリーム』、『エアリートーニングサンクリーム』も10％セールで楽天スーパーセールに参戦する。しっとりとしたスキンケアクリームのようなマイルドなつけ心地で優しく使えるUVカットの日やけ止めである。ベビーから大人まで使える優しい日やけ止めで紫外線から肌を守ってマイルドな潤いが肌を保護してくれる。

今回の楽天スーパーセールでは、最大30％OFFと5倍ポイントさらに、お買い上げの方全員には「S2NDのエンドルージュコベット1個（色ランダム）+ARZTINサンプル3種1個セット」が、8,000円以上は「シルククリーム（30ＭＬ）5,800円相当1個」、1万2,000円以上のお買い上げプレゼントは 「ARZTIN2025年オリジナルエコバッグ」をプレゼントする。 ぜひ、楽しんで下さい。

08月31日(日)17：00 ～ 09月12日(金)01：59期間中はQoo10エルツティン公式ショップ から「メガ割」も開催し、最大50％OFF +メガ割セールといたしますので、ぜひこの企画をお見逃しなく。

■エルツティン公式サイト

https://arztin.co.jp/

■公式Qoo10ショップ

https://www.qoo10.jp/shop/arztinjp/

■公式楽天市場店ショップ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/arztin/

■公式SNS

□Instagram

https://www.instagram.com/arztin_jp/

□Twitter

https://twitter.com/arztin_jp

□Facebook

https://www.facebook.com/arztinjp/

□Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCnZysTtGHpnh-WIw7zAytyQ

□Ameblo

https://ameblo.jp/arztinjapan

■『エルツティン』について

ブランド名である「Arztin」とは、ドイツ語で女医を意味し、医師をはじめとする「皮膚科学の研究者」が、ドイツの厳選した成分で一人一人に合った様々なお肌の悩みを解決するスキンケア商品を日々研究していることからブランドネームへと込められた思いです。 韓国美容皮膚科発祥のハイエンドメディカルスキンケアブランドとして、安心してお使いいただけるお肌に優しい製品をお届けするため、2013年8月に設立。2017年に日本市場に参入し、現在はエルツティン公式サイトをはじめ、楽天・Amazon・Qoo10などのオンラインモールにて皆さまをお待ちしております。