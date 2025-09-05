【マーケター向けイベント】大手広告代理店出身者が集結！広告運用者の宴を開催！！広告運用に役立つAI活用の裏技シェアしちゃいます。

REHATCH株式会社

REHATCH株式会社は、2025年9月11日（木）に、大手広告代理店出身者が集結し、広告運用のリアルな知見とAI活用の最新テクニックを共有する交流イベント「広告運用者の宴」を渋谷にて開催します。

本イベントは、広告運用の最前線で戦う実務者や事業会社のマーケターが、お酒を片手に本音で語り合える場です。堅苦しい勉強会ではなく、明日から現場で使える、本当に役立つAI活用の裏技を、参加者同士でシェアし合う「宴」です。

■ 開催の背景：その悩み、ここで解決しませんか？

AIの進化により、広告運用の可能性は日々広がっています。しかし、その一方で、多くの運用者がこのような課題を抱えているのではないでしょうか。

- 「AIが便利とは聞くが、実際の業務にどう活かせばいいか分からない」- 「クリエイティブ制作をもっと効率化したいが、具体的な方法が見つからない」- 「日々のレポーティング業務を自動化して、もっと戦略的な業務に時間を割きたい」

そんな課題意識を持つ皆様が、所属や役職の垣根を越え、気軽に情報交換できる場を創りたいという想いから、本イベントを企画しました。元サイバーエージェント、元オプトなど、広告運用の最前線を知る者たちが、リアルな成功事例も失敗談も、包み隠さずお話しします

■ ここが違う！「広告運用者の宴」3つの特徴- 大手広告代理店出身者による、ここでしか聞けないリアルな知見数々の修羅場をくぐり抜けてきた代理店出身者だからこそ語れる、生々しいノウハウや現場の裏話が満載です。- 明日から使える、超具体的な「AI活用の裏技」をシェア理論や概念的な話ではありません。参加者が明日からすぐに試せる、具体的なツール名や活用フローを惜しみなく共有します。- お酒を片手に本音で語る、堅苦しさゼロの「宴」一方的なセミナー形式ではなく、参加者全員が主役です。同じ課題を持つ仲間と繋がり、新たなビジネスチャンスが生まれるかもしれません。■ 「AI活用の裏技」一例- veo3を使った広告クリエイティブ制作事例- n8nを使ったAIクリエイティブ自動制作フロー- notebookLMをつかったブランドガイドラインに沿ったクリエイティブフィードバック- GPT×スプレッドシート×GASでUGC動画素材の連続生成■ こんな方におすすめです！- 広告運用経験のある方（※現在運用していなくてもOK！）- 事業会社でマーケティングに携わる方- 最新のAI活用事例や、他社の運用ノウハウにリアルな興味がある方■ 開催概要- 日時： 2025年9月11日（木）19:00～22:00- 受付開始： 18:30～- 場所： Aivicスペース渋谷- 住所： 東京都渋谷区渋谷2-22-6- アクセス： JR山手線/東京メトロ副都心線 渋谷駅 徒歩1分- 参加費： 2,000円 ※ご友人との参加でお一人様1,000円になる割引あり！- 持ち物： 名刺（任意ですが、交流のためにぜひご持参ください）

お申し込みはこちら :https://rehatch-webmarketing.peatix.com/

※席には限りがございますので、お早めにお申し込みください。

本リリースの詳細については、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

【REHATCH株式会社について】

REHATCH株式会社は、「意思決定で、世界をうごかす。」をミッションとして、多様なデータ（広告データ、顧客データ等）の一元管理分析ツール「ONE」を開発・運営しております。また、弊社が培ってきたナレッジおよび自社ツールを用いて、マーケティング戦略の立案から制作・運用までを実行、支援しております。

- 所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-10-9 ポータル秋葉原 8F- 代表：迫田 亮太- 会社HP：https://re-hatch.jp/