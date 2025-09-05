ポッピンゲームズジャパン株式会社、『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』のSteam・簡体字版『异世界厨房:女子高中生的美食餐厅』を、中国・香港・マカオ・台湾へリリース決定

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズジャパン株式会社（東京都港区）は、スマートフォン向けゲーム『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』のSteam版である『异世界厨房:女子高中生的美食餐厅』を簡体字バージョンにて、中国・香港・マカオ・台湾へリリースすることが決定したことをお知らせいたします。リリース日は2025年内を予定しており、リリースは中国を拠点とするグローバルパブリッシャーが担当します。

『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』(簡体字版『异世界厨房:女子高中生的美食餐厅』）は異世界に召喚された女子高生が種族の違う多数のキャラクター達とお店を経営していくシミュレーションゲームです。

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店」、「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン ～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあります。

本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社ＨＰ：https://poppin-games.com/