希望を発信する化粧品ブランド「KANEBO」新WebCM「化粧品よ、TAISHI（大志）を抱け。」９月5日より配信開始

「I HOPE.」を掲げ、美ではなく、希望を発信するブランド「KANEBO」は、2025年９月５日(金)より、新WebCMを配信します。約40億年かけてつくられた生命の進化の形としての人の肌、そして人間そのものの強さ。

本CMではそんな生命の進化や人間がもつ強さにリスペクトを寄せ、人間をまるごと肯定した化粧品をつくりたいと願う、KANEBOの思いを表現しました。

「化粧品よ、TAISHI（大志）を抱け。」

KANEBOは生命の進化、強さに着目し、劇的な環境変化を生き抜いた生命の知恵に学ぶものづくり「ライフインテリジェンス」の研究を続け、商品開発をしています。

生命が誕生して、約40億年。さまざまな困難に立ち向かい、生命が進化していく中で、私たち人間も進化してきました。

人間は強い。何度でも立ち上がる。そんな人がもつ強さ、美しさ、希望。その力に学び、まるごと肯定する化粧品をつくりたい、そうKANEBOは願っています。化粧品は、すべての人の内にある「希望」を引き出し、人間が備えもった強さ、そして人間そのものを肯定していくもの。

そんな化粧品のものづくりへの思いを「化粧品よ、TAISHI（大志）を抱け。」というコピーで表現しています。

人間のからだには、肌には、生命の進化の記憶が内包されている

CMでは、そんな「40億年の生命の歴史」と交差させたアートワークとともに描いています。出演者の周りには、太古から連綿と続く繋がりを描く、多種多様の生命体が人物の周りに躍動し、生命の記憶が発露。CGやアニメーションで、今日に至るまでの生命の流れを表現しています。人間という生命の強さ、生命の記憶をつながりまでも感じられるよう思いを込め、撮影を進めました。

懸命に生きる姿、人間がもつ生命としての強さを描く

CMでは5名の出演者が「希望」を体現する象徴として出演。それぞれが、「一人の人間」としてのリアルな表情、迫力溢れる姿を捉え、自身の人生、その中に流れる生命としての強さを表現しました。大いなる海、そして深い森など、長い歴史の中で生命を培ってきた自然の中で、さまざまな困難に立ち向かい、自分らしく懸命に生きる、私たちの生命力を描きます。

楽曲について

少年少女合唱団による「唇よ、熱く君を語れ」の歌声を軸に、複雑で困難な世界の中で、それでも生き抜く人間の強さを讃えるアレンジを加えました。

困難に立ち向かい、生き抜いてきた「生命の知恵」に着想を得たものづくり

KANEBOは生命の知恵に学ぶものづくり「ライフインテリジェンス」にこだわり、商品開発をしています。過酷な環境変化に立ち向かってきた人類が最初にもつバリア膜 「胎脂（たいし）」。「クリーム イン デイII」「クリーム イン ナイトII」は、「胎脂」研究から生まれたクリームです。「胎脂」とは羊水中で赤ちゃんの肌を覆っているクリーム状の脂。羊水中ではふやけるのを防ぎ、生まれるとともにさらされる乾燥から肌を守る。そんな劇的な環境の変化による乾燥から肌を守るため、私たちの誰もがもって生まれてきます。困難に立ち向かい、生き抜いてきた人類、肌に宿る「生命の知恵」に着想を得て開発しました。

カネボウ クリーム イン デイII

【医薬部外品】全1種 40g SPF30・PA＋＋＋ 9,350円（税込）

カネボウ クリーム イン ナイトII

【医薬部外品】全1種 50g 13,750円（税込）

■WebCM概要

タイトル：KANEBO 「化粧品よ、TAISHI（大志）を抱け。」 60秒／30秒

配信日：2025年９月５日～

出演者：中島セナさん（モデル）、柊木陽太さん（俳優）、銀粉蝶さん（俳優）湯浅亜実さん（ダンサー）、GENDAIさん（モデル）

楽曲：『唇よ、熱く君を語れ』／合唱：東京少年少女合唱隊、あい混声合唱団

URL：http://youtube.com/watch?v=Le23TammN8k(http://youtube.com/watch?v=Le23TammN8k)

（ナレーション／銀粉蝶さん）

誰かにしか手に入らないものを、

美しさとは言わない。

誰もがもっているものこそ、美しい。

生命が誕生して、40億年。

さまざまな困難に立ち向かってきた

私たちの肌には、

等しく希望が宿っている。

そんな、人間をまるごと肯定する何かを、

私たちはつくりたい。

人は、強い。

人は、何度でも立ち上がる。

だからこそ、美しい。

■制作スタッフリスト

企画制作会社：電通

Film Director / ECD,AD,CM PL,Dir,Editor：小松洋一

C：小川祐人

Designer：坂本亜耶 菊池まりあ 井上凜

AE：西邑幹高 大橋健司 岡田京子

CPR：大聖亜希 梶原綾乃

CAS：片桐大次郎 吉田亮 大塚愛奈 鈴木章太 熱海佑太 中村裕之

制作会社：TYO/モンスター

PR：田中芳尚 馬場みさよ

PM：森元諒 岡智也 尾島隆 渡部亮大 渡辺麻子 林元 水波圭太

撮影：吉田多麻希 竹内スグル 川島小鳥

照明：岩渕隆斗 大坪彰 沼田章宏

コレオグラフ：酒井幸菜(銀粉蝶さん)

オフライン編集：山本徳 鈴木省吾

本編集：佐々木賢一

カラリスト：Toshiki Kamei

ミキサー：井筒康仁

音楽P：冨永恵介

手描きアニメーション：山田遼志(柊木陽太さん)

プロダクトCG：SUN JUNJIE

ST：Chie Atsumi 小山田孝司 早川すみれ Koji Yukisada 清水奈緒美

HM：CHACHA KENSHIN ASANO Boyeon 秋鹿裕子 小西神士

特殊効果/特殊機材：ローカスト FLAT 三和プロライト ZEAL NKL OF 請川博一

ロケーションコーディネート：HIGH TIDE

造形提供：海洋堂

KANEBOについて

美ではなく、希望を発信する化粧品ブランド。

一人ひとりがもつ、内なる希望や個性を引き出し、高めてゆくスキンケア&メイクアップシリーズで、

誰もが自分の個性を幸せに思うことができる希望溢れる世の中へ。

ブランドサイト：https://global.kanebo.com/ja(https://global.kanebo.com/ja)

