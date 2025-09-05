「メ～テレラ～メンフェス」SUSURUほか人気ゲストが登場！スタンプ集めて“もう一杯”！お得なスタンプラリーも開催！

名古屋テレビ放送株式会社

メ～テレ（名古屋テレビ放送）は、2025年9月26日(金)～10月1日(水)の6日間、「メ～テレラ～メンフェス with SUSURU TV. supported by サントリーからだを想うオールフリー」を、久屋大通公園エディオン久屋広場にて開催します。5,000以上のラーメン店を食べ歩き、登録者数180万人を超える人気ラーメンYouTuber・SUSURUが厳選したラーメンが楽しめるイベントです。

9/26(金)、9/27(土)はSUSURUがステージに登場。写真撮影などでファンと交流する「ふれあい会」も実施します。また、ラーメンを愛するアイドル「SKE48ラーメン部」、人気YouTuberのRちゃんもステージに登場。ラ～メン券お渡し会やツーショット撮影会など、アツアツのイベントをさらに盛り上げます！

ラ～メン券について

ラーメンを食べるには「ラ～メン券」が必要です。専用サイト（ https://r.funity.jp/me-tele_ramen ）

またはファミリーマート店内のマルチコピー機で購入できます。詳細は公式Webサイトをご確認ください。

【二次先行】 販売期間：8月22日(金)11:00～9月7日(日)23:59

● 早得ラ～メン券

■5杯券：4,750円（950円/杯）■10杯券：9,000円（900円/杯）※数量限定、無くなり次第終了

● ファスト券：1,000円

【前売り券】 販売期間：9月8日(月)00:00～9月25日(木) 23:59

● 前売ラ～メン券

■1杯券：1,000円 ■5杯券：4,850円（970円/杯）■10杯券：9,500円（950円/杯）

● ファスト券：1,000円

【当日券】 販売期間：9月26日(金)～10月1日(水)

● ラ～メン券

■1杯券：1,000円

● ファスト券：1,000円

（※すべて税込表記）

イベント情報

●SUSURU

9/26(金)、9/27(土)の２日間はSUSURUがステージに！

撮影のウラ話や、イベントでしか語れないオススメラーメン情報も！？

写真撮影やサインでファンと交流する「ふれあい会」も実施します。

【ステージ出演】

9/26(金) 12:00

9/27(土) 11:00

【ふれあい会】

9/26(金) 12:30 / 17:00 / 19:00

9/27(土) 12:00 / 17:00 / 19:00

※ふれあい会への参加は整理券が必要です

※整理券の配布方法や時間・場所などはラ～メンフェス公式SNSでお知らせします

●SKE48 ラーメン部

“推し麺”を探求するアイドル、「SKE48ラーメン部」のメンバー・相川暖花さんがラーメン愛を語ります！

さらに特設ブースでは「ラ～メン券＆ファスト券特別お渡し会」も実施。購入者にはSKE48とコラボしたオリジナルステッカーをプレゼントします。

また、新たにラーメン部に加わるメンバーも参戦予定！詳細は後日イベント公式SNS等で発表します！

【ステージ出演】9/28(日) 12:00～

【お渡し会】9/28(日) 13:00～

※お渡し会への参加はラ～メン券及びファスト券の購入、

整理券が必要です

※整理券は先着順での配布となります。時間・場所などの

詳細はラ～メンフェス公式SNSでお知らせします

●Rちゃん

愛知県出身、大人気YouTuberのRちゃんが去年に続きラ～メンフェスのステージに登場！大好きなラーメンや自身のプライベート事情を語ります！

人数限定の「ツーショット撮影会」も開催予定。貴重な機会をお見逃しなく！

【ステージ出演】10/1(水) 12:00～

※撮影会への参加は整理券が必要です

※整理券の配布方法や時間・場所などはラ～メンフェス公式SNSでお知らせします

●100人乾杯

SUSURU、ウルフィ、メ～テレアナウンサーが登場！

「サントリーからだを想うオールフリー」やドリンクを持って特設ステージ前に集まろう！

9/26(金) 14:00

9/27(土) 13:00

9/28(日) 12:00

9/29(月)～10/1(水) 11:00

※写真は昨年の様子

※SUSURUの登壇は9/26(金)、9/27(土)のみ

スタンプラリー

各ラ～メン店に設置してあるスタンプを集めよう！スタンプの数に応じて、抽選参加権やイベント限定グッズがもらえます。抽選はハズレなし！「ラ～メン１杯券」「トッピング券」「ウルフィグッズ」「オリジナルステッカー」などが当たります。

●スタンプ3個・・・抽選参加1回

●スタンプ5個・・・抽選参加2回

●スタンプ10個・・・オリジナルどんぶりor Tシャツ、ラ～メン1杯券をプレゼント

※スタンプラリーに使用するシートは会場で配布します

※賞品画像はイメージです

※各日数量限定のため、なくなり次第終了となります

※賞品をお選びいただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください