「メ～テレラ～メンフェス」SUSURUほか人気ゲストが登場！スタンプ集めて“もう一杯”！お得なスタンプラリーも開催！
メ～テレ（名古屋テレビ放送）は、2025年9月26日(金)～10月1日(水)の6日間、「メ～テレラ～メンフェス with SUSURU TV. supported by サントリーからだを想うオールフリー」を、久屋大通公園エディオン久屋広場にて開催します。5,000以上のラーメン店を食べ歩き、登録者数180万人を超える人気ラーメンYouTuber・SUSURUが厳選したラーメンが楽しめるイベントです。
9/26(金)、9/27(土)はSUSURUがステージに登場。写真撮影などでファンと交流する「ふれあい会」も実施します。また、ラーメンを愛するアイドル「SKE48ラーメン部」、人気YouTuberのRちゃんもステージに登場。ラ～メン券お渡し会やツーショット撮影会など、アツアツのイベントをさらに盛り上げます！
ラ～メン券について
ラーメンを食べるには「ラ～メン券」が必要です。専用サイト（ https://r.funity.jp/me-tele_ramen ）
またはファミリーマート店内のマルチコピー機で購入できます。詳細は公式Webサイトをご確認ください。
【二次先行】 販売期間：8月22日(金)11:00～9月7日(日)23:59
● 早得ラ～メン券
■5杯券：4,750円（950円/杯）■10杯券：9,000円（900円/杯）※数量限定、無くなり次第終了
● ファスト券：1,000円
【前売り券】 販売期間：9月8日(月)00:00～9月25日(木) 23:59
● 前売ラ～メン券
■1杯券：1,000円 ■5杯券：4,850円（970円/杯）■10杯券：9,500円（950円/杯）
● ファスト券：1,000円
【当日券】 販売期間：9月26日(金)～10月1日(水)
● ラ～メン券
■1杯券：1,000円
● ファスト券：1,000円
（※すべて税込表記）
イベント情報
●SUSURU
9/26(金)、9/27(土)の２日間はSUSURUがステージに！
撮影のウラ話や、イベントでしか語れないオススメラーメン情報も！？
写真撮影やサインでファンと交流する「ふれあい会」も実施します。
【ステージ出演】
9/26(金) 12:00
9/27(土) 11:00
【ふれあい会】
9/26(金) 12:30 / 17:00 / 19:00
9/27(土) 12:00 / 17:00 / 19:00
※ふれあい会への参加は整理券が必要です
※整理券の配布方法や時間・場所などはラ～メンフェス公式SNSでお知らせします
●SKE48 ラーメン部
“推し麺”を探求するアイドル、「SKE48ラーメン部」のメンバー・相川暖花さんがラーメン愛を語ります！
さらに特設ブースでは「ラ～メン券＆ファスト券特別お渡し会」も実施。購入者にはSKE48とコラボしたオリジナルステッカーをプレゼントします。
また、新たにラーメン部に加わるメンバーも参戦予定！詳細は後日イベント公式SNS等で発表します！
【ステージ出演】9/28(日) 12:00～
【お渡し会】9/28(日) 13:00～
※お渡し会への参加はラ～メン券及びファスト券の購入、
整理券が必要です
※整理券は先着順での配布となります。時間・場所などの
詳細はラ～メンフェス公式SNSでお知らせします
●Rちゃん
愛知県出身、大人気YouTuberのRちゃんが去年に続きラ～メンフェスのステージに登場！大好きなラーメンや自身のプライベート事情を語ります！
人数限定の「ツーショット撮影会」も開催予定。貴重な機会をお見逃しなく！
【ステージ出演】10/1(水) 12:00～
※撮影会への参加は整理券が必要です
※整理券の配布方法や時間・場所などはラ～メンフェス公式SNSでお知らせします
●100人乾杯
SUSURU、ウルフィ、メ～テレアナウンサーが登場！
「サントリーからだを想うオールフリー」やドリンクを持って特設ステージ前に集まろう！
9/26(金) 14:00
9/27(土) 13:00
9/28(日) 12:00
9/29(月)～10/1(水) 11:00
※写真は昨年の様子
※SUSURUの登壇は9/26(金)、9/27(土)のみ
スタンプラリー
各ラ～メン店に設置してあるスタンプを集めよう！スタンプの数に応じて、抽選参加権やイベント限定グッズがもらえます。抽選はハズレなし！「ラ～メン１杯券」「トッピング券」「ウルフィグッズ」「オリジナルステッカー」などが当たります。
●スタンプ3個・・・抽選参加1回
●スタンプ5個・・・抽選参加2回
●スタンプ10個・・・オリジナルどんぶりor Tシャツ、ラ～メン1杯券をプレゼント
※スタンプラリーに使用するシートは会場で配布します
※賞品画像はイメージです
※各日数量限定のため、なくなり次第終了となります
※賞品をお選びいただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください