【9月15日 敬老の日ギフト特集】VeSyncが人気家電を最大54％OFFで提供

アメリカ発の小型家電メーカーVeSync（ウィーシンク）の日本法人、Vesync Japan株式会社（本社：東京都千代田区、以下VeSync）は、2025年9月5日（金）から9月15日（月）までの期間中、「敬老の日」にあわせて、ご家族の健康と快適な暮らしをサポートする人気家電をVeSync公式ストアにて最大54％OFFで販売いたします。

2025年VeSync敬老の日ギフト特集：https://vesync.jp/pages/keirounohi(https://vesync.jp/pages/keirounohi)

開催期間：2025年9月5日（金）00:00～9月15日（月）23:59

対象製品：一部の対象商品

購 入 先 ：

VeSync公式ストア https://vesync.jp(https://vesync.jp)

※ストアにより価格・期間が異なる場合があります。詳細は各ストアでご確認ください。

敬老の日おすすめギフト

・Levoit Dual 150 3L 超音波式加湿器

季節の乾燥対策に。3Lの大容量タンクで最大25時間連続運転が可能。アロマ対応で、お好みの香りに包まれながら快適な湿度を保ちます。

商品ページ：https://vesync.jp/products/dual150(https://vesync.jp/products/dual150)

・Levoit Core 300S 空気清浄機

秋の花粉やハウスダスト対策に最適。360°吸気で空気をしっかり浄化し、ご家族の呼吸環境を守ります。直感的に操作できるタッチパネル付き。

商品ページ：https://vesync.jp/products/levoit-airpurifier-core-300s(https://vesync.jp/products/levoit-airpurifier-core-300s)

・COSORI TurboBlaze(TM) 6.0L ノンフライヤー（ホワイト）

95%オイルカットで健康的な揚げ物が楽しめる調理家電。6Lの大容量でご家族が集まる食卓にも活躍。スタイリッシュなデザインでキッチンに映えます。

商品ページ：https://vesync.jp/products/cosori-turbo-blaze-6l-air-fryer?variant=46905393840371(https://vesync.jp/products/cosori-turbo-blaze-6l-air-fryer?variant=46905393840371)

・Etekcity スマート体組成計 EFS-C651

体重・体脂肪・筋肉量など13項目を測定可能。大きく見やすいLCD表示とVeSyncアプリ連携で、毎日の健康管理を家族みんなで行うことができます。

商品ページ：https://vesync.jp/products/etekcity-efs-c651(https://vesync.jp/products/etekcity-efs-c651)

今年の敬老の日は、大切なご家族へ「健康」と「快適」を贈りませんか。

VeSyncの家電が、感謝の気持ちを届けるお手伝いをいたします。