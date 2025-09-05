【企業向けオンラインセミナー開催】中堅・中小企業の経営層が知っておくべき改正育児・介護休業法の概要と実務対応 ～2025年10月施行に備える最後のチャンス～

三井住友海上火災保険株式会社

三井住友海上火災保険株式会社（取締役社長：舩曵 真一郎）は、株式会社プラリタウン（代表取締役：並木 亮）、株式会社三井住友銀行（頭取CEO：福留 朗裕）、株式会社SmartHR（代表取締役CEO：芹澤 雅人）と４社共催で、全国の企業を対象としたオンラインセミナー「中堅・中小企業の経営層が知っておくべき改正育児・介護休業法の概要と実務対応～2025年10月施行に備える最後のチャンス～」を9月24日（水）に開催します。

お申込みはこちら :https://mscompass.ms-ins.com/seminar/14867/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_release_2025_9_24&utm_content=banner_b

◆セミナー概要

昨年5月に成立した改正育児・介護休業法は、2025年4月と10月の2段階で施行されます。

本セミナーでは、第1部にて4月に施行された改正内容をおさらいした上で、今回の改正法の中でも最大のポイントになる10月施行の「柔軟な働き方を実現するための措置」について、具体的な対応方法を三井住友海上より解説します。

また、従業員が適切に制度を利用するためには、制度を管理職や従業員に伝えることが重要です。そこで第2部では、制度周知の進め方等、コミュニケーションを軸にした具体的な実践事例を株式会社SmartHRより解説します。

【こんな方におススメのセミナーです】

・企業の経営層、人事労務責任者・担当者

・改正育児・介護休業法の概要を知りたい方

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90956/table/44_1_11e63e9ce0619d9961d8ddc267230de8.jpg?v=202509060625 ]

◆お問い合わせ先

※本セミナーの運営は（株）プラリタウンで行います※

本セミナーに関するお問い合わせは、（株）プラリタウンのサポートセンターまでお願いします。

株式会社プラリタウン サポートセンター

Email ： support@plaritown.co.jp