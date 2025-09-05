銀行保証付私募債の引受けについて
株式会社中国銀行
当行は、９月５日（金）に、綜合エナジー株式会社の銀行保証付私募債の引受けと財務代理人を務めることになりました。
１．銀行保証付私募債の内容
- 銘 柄 名 ：綜合エナジー株式会社 第２０回無担保社債（当行保証付および適格機関投資家限定）
- 発 行 額 ：１００百万円
- 発 行 日 ：令和７年９月５日（金）
- 発行期間：１０年
- 返済方法：定時償還（半年毎分割償還）
- 資金使途：運転資金
- そ の 他 ：当行単独引受
２．当社の概要
- 所 在 地 ：広島県安芸郡府中町茂陰２丁目６-６
- 連 絡 先 ：０８２-２８３-１１０５
- 代 表 者 ：澤井 昇三
- 業 種 ：燃料・石油小売業
- 資 本 金 ：３０百万円
- 売 上 高 ：１２，０１４百万円（令和７年２月期）
- コメント：創業以来、地域社会へのエネルギーの安定供給と安全で快適で経済的なドライブの提供に努めてまいりました。今後はより一層、安心・安全・便利そして環境に優しい仕組みと地域社会における災害時対応のインフラ施設の提供で地域の皆様に信頼され、地域の皆様と共に発展していける社会作りに邁進してまいります。