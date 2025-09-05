メルカリShops専用ツール「フリマル」の出品機能に、CSV一括登録が新搭載

株式会社カプセルZ

株式会社カプセルZが提供するメルカリShops公認の販売支援ツール「Furimaru（フリマル）」に、新たに「CSV一括登録機能」が追加されました。

既存の「出品・出品予約機能」との組み合わせにより、商品情報を効率的に登録し、出品作業の手間を削減します。

【新機能】CSVで一括登録

今回のリリースでは、Furimaru上での出品作業の際に、商品情報をCSVファイルでまとめて登録できる「一括登録機能」を新搭載しました。

- 数百点の商品も一度に登録可能- 入力作業の手間やミスを削減

出品予約と連動し、夜間などの“売れやすい時間帯”に自動出品

これにより、作業時間を大幅に短縮しながら、販売機会を最大化する運営が実現します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KnoFOllWmfI ]

出品後の一括編集にも対応

Furimaruでは、登録後の商品もCSVで効率的に一括編集可能です。

- 最大10,000件まで一括編集（メルカリShopsでは最大1,000件）- 22項目に絞り込んだシンプルな入力仕様（メルカリShopsでは162項目）

在庫を多く扱うショップでも、在庫調整や価格変更などを圧倒的にスピーディにおこなえます。

今後の展開

今後はFurimaruの出品機能に「カテゴリー検索機能」を追加予定です。

深い階層のカテゴリー選択もワンクリックで行えるようになり、さらなる作業効率化を目指します。

サービス概要

サービス名：Furimaru（フリマル）



利用料金：月額3,800円（税込） / 無料トライアル30日間

契約条件：契約期間の縛りなし・クレジットカードで即日利用可能

公式サイト：https://lp.furimaru.com/?afiid=1002

Furimaruの主な機能

会社概要

- 出品・出品予約：最適な時間に自動出品- CSV一括登録：出品情報をまとめて一括登録【NEW】- CSV一括編集：登録後の商品を効率的に一括変更- 自動価格改定：曜日・時間・価格を指定して自動値下げ・値上げ- 発送データ発行：B2・クリックポスト・e飛伝IIIに対応- 在庫管理・売上管理：ショップ運営を包括的にサポート- ピッキングリスト：出荷作業の効率化

会社名：株式会社カプセルZ

所在地：東京都港区南青山3-4-16

代表者：福田 和輝

事業内容：SaaS事業、リユース支援サービスの企画・開発・運営