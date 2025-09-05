GMOインターネットグループ 熊谷正寿氏がゲスト出演！interfm『武田良太 Try Again』 元総務大臣・武田良太と経営者としての心構えからプライベートの一面までトークを展開

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、挑戦や再出発をテーマに、人生の転機や失敗からの学びを前向きにとらえるトーク＆応援型プログラム『武田良太 Try Again』が放送3か月目を迎えることになりました。

番組では毎回、元総務大臣の武田良太が政治・経済・スポーツ・文化など幅広い分野で活躍するゲストを迎え、彼らの転機や決断の裏側を掘り下げ、リスナーに勇気と気づきを届ける30分です。

次回と次々回(9/7,9/14)の放送では、GMOインターネットグループ株式会社 代表取締役グループ代表 会長兼社長執行役員・CEOの熊谷正寿さんをゲストにお迎えします。

同社の成長の軌跡を振り返りながら、武田良太との関係、プライベートでの素顔などをはじめ、今後の野望や展望などについて、余すことなく聞き出します。どうぞご期待ください。

■番組概要

放送局：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）http://www.interfm.co.jp/

タイトル：『武田良太 Try Again』

パーソナリティ：武田良太、尾崎里紗

放送日時：毎週日曜日 朝 9:00～9:30（30分番組）

番組HP：https://www.interfm.co.jp/ryota

放送形態：録音番組

番組X（旧Twitter）アカウント：@ryota_TryAgain

番組ハッシュタグ：#たけだ良太 #武田良太 #０からのスタート

番組メールアドレス：ryota@interfm.jp

■パーソナリティ：

武田良太

平成04年04月 元自民党政調会長 衆議院議員 亀井静香秘書

平成05年07月 衆議院選挙旧福岡４区にて初挑戦、以降３回出馬

平成15年11月 衆議院選挙福岡１１区にて初当選、以来7期連続当選

平成19年01月 衆議院法務委員会理事

平成20年08月 防衛大臣政務官（福田改造内閣、麻生内閣）

平成21年10月 衆議院海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び

我が国の協力支援活動等に関する特別委員会理事

平成22年09月 自民党遊説局長

平成23年01月 自民党福岡県支部連合会会長

平成24年10月 自民党国防部会長

平成24年12月 衆議院安全保障委員会委員長

平成25年09月 防衛副大臣(第二次安倍内閣)

平成26年09月 衆議院外務委員会理事

平成26年09月 自民党副幹事長

平成28年08月 自民党幹事長特別補佐

平成28年11月 衆議院決算行政監視委員会理事

令和元年09月 国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣(防災)

行政改革・国家公務員制度・国土強靱化担当大臣

(第四次安倍第二次改造内閣)

令和2年09月 総務大臣(菅内閣)

令和3年11月 自民党災害対策特別委員会委員長

尾崎里紗

1992年、福岡県生まれ。

西南学院大学経済学部卒業。大学在学中に福岡親善大使を務める。

2015年日本テレビ放送に入社。

同年9月からは朝の情報番組「ZIP!」など出演し、2018年からは「バゲット」でMCを担当。

2024年に日本テレビ放送を退職し、現在はフリーアナウンサーとして活動。

故郷の福岡県若宮市の「ふるさとPR大使」も務める。

防災士、離乳食幼児食コーディネーター、食生活アドバイザー2級などの資格も持つ。

■ゲスト：

GMOインターネットグループ株式会社

代表取締役グループ代表

会長兼社長執行役員・CEO

1991年 5月 株式会社ボイスメディア（現GMOインターネットグループ株式会社） 代表取締役

1999年 9月 株式会社まぐクリック（（現GMOインターネット株式会社）） 代表取締役

2000年 4月 株式会社まぐクリック（現GMOインターネット株式会社） 取締役

2001年 8月 株式会社アイル（現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社） 代表取締役会長

2002年 4月 GMO総合研究所株式会社（現GMOリサーチ&AI株式会社）取締役会長（現任）

2003年 3月 グローバルメディアオンライン株式会社（現GMOインターネットグループ株式会社）

代表取締役会長兼社長

2003年 3月 株式会社アイル（現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社） 取締役会長（現任）

2004年 3月 株式会社paperboy&co.（現GMOペパボ株式会社） 取締役会長（現任）

2004年 3月 GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社（現GMOメディア株式会社） 取締役会長（現任）

2004年 12月 株式会社カードコマースサービス（現GMOペイメントゲートウェイ株式会社） 取締役会長

2007年 3月 株式会社まぐクリック（現GMOインターネット株式会社） 取締役会長

2008年 5月 GMOインターネット株式会社（現GMOインターネットグループ株式会社）

代表取締役会長兼社長グループ代表

2009年 4月 株式会社イノベックス（現GMO TECH株式会社） 取締役会長（現任）

2011年 12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役会長兼社長

2012年 12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役会長（現任）

2015年 3月 GMOアドパートナーズ株式会社（現 GMOインターネット株式会社） 取締役

2016年 3月 GMOアドパートナーズ株式会社（現 GMOインターネット株式会社） 取締役会長（現任）

2022年 3月 GMOインターネット株式会社（現GMOインターネットグループ株式会社）

代表取締役グループ代表 グループ会長兼社長執行役員・CEO

2022年 9月 GMOインターネットグループ株式会社

代表取締役グループ代表 会長兼社長執行役員・CEO（現任）

